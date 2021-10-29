https://ria.ru/20211029/gruziya-1756905911.html

СГБ Грузии расследует дело о попытке госпереворота

СГБ Грузии расследует дело о попытке госпереворота - РИА Новости, 29.10.2021

СГБ Грузии расследует дело о попытке госпереворота

Служба государственной безопасности Грузии ведет расследование по делу о попытке госпереворота в стране, заявил в пятницу представитель Службы на брифинге. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:30

2021-10-29T17:30

2021-10-29T18:13

в мире

грузия

тбилиси

михаил саакашвили

единое национальное движение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580824159_388:323:2843:1704_1920x0_80_0_0_d353b19fa985bfed0dffe2ac33e00d5c.jpg

ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии ведет расследование по делу о попытке госпереворота в стране, заявил в пятницу представитель Службы на брифинге."СГБ Грузии ведет расследование по факту мятежа с целью свержения и захвата госвласти... По доказательствам, полученным в ходе расследования, установлено, что фигуранты дела планируют некие деструктивные действия. В частности, в случае ухудшения состояния здоровья осужденного Михаила Саакашвили, чтобы не допустить его попадания в Глданинское исправительное учреждение № 8, были предусмотрены различные способы блокировки автомобильных путей к указанному исправительному учреждению", - заявил представитель Службы на брифинге.В ведомстве показали часть скрытых видеозаписей, которые, по данным спецслужбы, сделаны в библиотеке Михаила Саакашвили в Тбилиси."Записи проведены на основании решения суда, разговоры записаны в президентской библиотеке Саакашвили. Запись двухчасовая, там фигурируют разные лица. Рассмотрение этих вопросов активно проходило между членами "Единого национального движения", - заявили на брифинге.Саакашвили голодает в тюрьме уже 29 дней. На днях он заявил, что отказывается от помощи местных врачей в знак протеста после того, как администрация тюрьмы ужесточила правила его встречи с адвокатами.Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211006/saakashvili-1753282029.html

https://ria.ru/20211028/tyurma-1756774897.html

грузия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, единое национальное движение