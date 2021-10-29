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СГБ Грузии расследует дело о попытке госпереворота
СГБ Грузии расследует дело о попытке госпереворота - РИА Новости, 29.10.2021
СГБ Грузии расследует дело о попытке госпереворота
Служба государственной безопасности Грузии ведет расследование по делу о попытке госпереворота в стране, заявил в пятницу представитель Службы на брифинге. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T17:30
2021-10-29T18:13
в мире
грузия
тбилиси
михаил саакашвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии ведет расследование по делу о попытке госпереворота в стране, заявил в пятницу представитель Службы на брифинге."СГБ Грузии ведет расследование по факту мятежа с целью свержения и захвата госвласти... По доказательствам, полученным в ходе расследования, установлено, что фигуранты дела планируют некие деструктивные действия. В частности, в случае ухудшения состояния здоровья осужденного Михаила Саакашвили, чтобы не допустить его попадания в Глданинское исправительное учреждение № 8, были предусмотрены различные способы блокировки автомобильных путей к указанному исправительному учреждению", - заявил представитель Службы на брифинге.В ведомстве показали часть скрытых видеозаписей, которые, по данным спецслужбы, сделаны в библиотеке Михаила Саакашвили в Тбилиси."Записи проведены на основании решения суда, разговоры записаны в президентской библиотеке Саакашвили. Запись двухчасовая, там фигурируют разные лица. Рассмотрение этих вопросов активно проходило между членами "Единого национального движения", - заявили на брифинге.Саакашвили голодает в тюрьме уже 29 дней. На днях он заявил, что отказывается от помощи местных врачей в знак протеста после того, как администрация тюрьмы ужесточила правила его встречи с адвокатами.Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211006/saakashvili-1753282029.html
https://ria.ru/20211028/tyurma-1756774897.html
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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, единое национальное движение
17:30 29.10.2021 (обновлено: 18:13 29.10.2021)
 
СГБ Грузии расследует дело о попытке госпереворота

СГБ Грузии ведет расследование по делу о попытке госпереворота

© SputnikГрузинская полиция
Грузинская полиция - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Sputnik
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ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии ведет расследование по делу о попытке госпереворота в стране, заявил в пятницу представитель Службы на брифинге.
"СГБ Грузии ведет расследование по факту мятежа с целью свержения и захвата госвласти... По доказательствам, полученным в ходе расследования, установлено, что фигуранты дела планируют некие деструктивные действия. В частности, в случае ухудшения состояния здоровья осужденного Михаила Саакашвили, чтобы не допустить его попадания в Глданинское исправительное учреждение № 8, были предусмотрены различные способы блокировки автомобильных путей к указанному исправительному учреждению", - заявил представитель Службы на брифинге.
В ведомстве показали часть скрытых видеозаписей, которые, по данным спецслужбы, сделаны в библиотеке Михаила Саакашвили в Тбилиси.
"Записи проведены на основании решения суда, разговоры записаны в президентской библиотеке Саакашвили. Запись двухчасовая, там фигурируют разные лица. Рассмотрение этих вопросов активно проходило между членами "Единого национального движения", - заявили на брифинге.
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Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

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В миреГрузияТбилисиМихаил СаакашвилиЕдиное национальное движение
 
 
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