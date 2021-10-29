https://ria.ru/20211029/gosduma-1756939788.html
Член комитета Госдумы назвал пиаром инициативу об отмене налога на авто
Член комитета Госдумы назвал пиаром инициативу об отмене налога на авто - РИА Новости, 29.10.2021
Член комитета Госдумы назвал пиаром инициативу об отмене налога на авто
Член комитета ГД по транспорту Виталий Ефимов ("Единая Россия") назвал инициативу о снижении транспортного налога для пенсионеров пиар-инициативой, поскольку... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T20:10
2021-10-29T20:10
2021-10-29T20:10
общество
единая россия
госдума рф
виталий ефимов
иван сухарев
антон котяков
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Член комитета ГД по транспорту Виталий Ефимов ("Единая Россия") назвал инициативу о снижении транспортного налога для пенсионеров пиар-инициативой, поскольку она не была должным образом проработана, вместе с тем он назвал данный вопрос актуальным.Депутат Госдумы Иван Сухарев ранее направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением ввести льготы для пенсионеров-автовладельцев. По словам парламентария, сегодня налогообложение в этой сфере действует по-разному в российских регионах: если где-то пенсионеров полностью освобождают от него при наличии автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, то в других субъектах владельцы машин с мощностью до 100 лошадиных сил все равно платят половину налога."Вопрос идет о том, чтобы снять какой-либо налог. Почему он пишет письмо в Минтруд?.. Ближе к этому Минтранс. Потому что весь транспортный налог идет на дороги... Вот ему Минтруд сейчас ответит нет. Это пиар-инициатива. Хочу сказать, что депутату надо прорабатывать правильно (инициативу), а не вбрасывать пиаровский документ в прессу..., - сообщил РИА Новости Ефимов, добавив, что в таких случаях собираются рабочие группы, где прорабатываются подобные вопросы.Также он отметил, что в целом вопрос заслуживает внимания, инициатива будет полезной для пенсионеров, живущих в регионах и получающих пенсию в размере 12 или 15 тыс. рублей."Тяжело им (пенсионерам) живется. Не всем, конечно. Можно было бы убрать этот налог с тех, у кого машины еще советские, кто новые никак купить не могут, и до смерти будут на них ездить. При этом есть и другие пенсионеры. Вот я пенсионер, и огромную зарплату по нынешним временам получаю. Что с меня снимать-то?" - сообщил Ефимов.
https://radiosputnik.ria.ru/20211029/nalog-1756893964.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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общество, единая россия, госдума рф, виталий ефимов, иван сухарев, антон котяков
Член комитета Госдумы назвал пиаром инициативу об отмене налога на авто
Член комитета Госдумы: инициатива об отмене налога на авто пенсионерам не проработана
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Член комитета ГД по транспорту Виталий Ефимов
("Единая Россия
") назвал инициативу о снижении транспортного налога для пенсионеров пиар-инициативой, поскольку она не была должным образом проработана, вместе с тем он назвал данный вопрос актуальным.
Депутат Госдумы Иван Сухарев
ранее направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова
с предложением ввести льготы для пенсионеров-автовладельцев. По словам парламентария, сегодня налогообложение в этой сфере действует по-разному в российских регионах: если где-то пенсионеров полностью освобождают от него при наличии автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, то в других субъектах владельцы машин с мощностью до 100 лошадиных сил все равно платят половину налога.
"Вопрос идет о том, чтобы снять какой-либо налог. Почему он пишет письмо в Минтруд?.. Ближе к этому Минтранс. Потому что весь транспортный налог идет на дороги... Вот ему Минтруд сейчас ответит нет. Это пиар-инициатива. Хочу сказать, что депутату надо прорабатывать правильно (инициативу), а не вбрасывать пиаровский документ в прессу..., - сообщил РИА Новости Ефимов, добавив, что в таких случаях собираются рабочие группы, где прорабатываются подобные вопросы.
Также он отметил, что в целом вопрос заслуживает внимания, инициатива будет полезной для пенсионеров, живущих в регионах и получающих пенсию в размере 12 или 15 тыс. рублей.
"Тяжело им (пенсионерам) живется. Не всем, конечно. Можно было бы убрать этот налог с тех, у кого машины еще советские, кто новые никак купить не могут, и до смерти будут на них ездить. При этом есть и другие пенсионеры. Вот я пенсионер, и огромную зарплату по нынешним временам получаю. Что с меня снимать-то?" - сообщил Ефимов.