https://ria.ru/20211029/gosduma-1756852580.html

В Госдуме рассказали, что будут разбираться в ситуации с Рашкиным

В Госдуме рассказали, что будут разбираться в ситуации с Рашкиным - РИА Новости, 29.10.2021

В Госдуме рассказали, что будут разбираться в ситуации с Рашкиным

В Госдуме будут разбираться со случаем депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который был задержан в Саратовской области с тушей убитого лося, но не ранее, чем... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:45

2021-10-29T13:45

2021-10-29T15:06

общество

валерий рашкин

госдума рф

василий власов

дело о незаконной охоте с участием рашкина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756817050_0:0:2471:1390_1920x0_80_0_0_bd4e514a3dc34e189be40b9b9e0be49a.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Госдуме будут разбираться со случаем депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который был задержан в Саратовской области с тушей убитого лося, но не ранее, чем закончится региональная неделя (7 ноября), сообщил член комиссии по регламенту Госдумы Василий Власов (ЛДПР), добавив, что по-другому представлял себе работу депутатов в регионе.Ранее в комитете охотхозяйства региона сообщили РИА Новости, что Рашкин пойман в Саратовской области с тушей убитого лося в машине. Там отметили, что на вопрос о происхождении туши лося в машине Рашкин пояснил, что нашел ее, гуляя в лесу, и решил взять домой. Дело о незаконной охоте возбудили в Саратовской области после обнаружения в машине у мужчины туши лося, топора и двух ножей, сообщили в ГУ МВД региона."Рабочий график Госдумы так устроен, что депутаты вечером в четверг после обсуждения бюджета могли бы уезжать в свои регионы… Есть комиссия по этике, есть комиссия по регламенту (в Госдуме), насколько понимаю, это ситуация будет рассматриваться и на одной, и на другой. Но учитывая то, что у нас региональная неделя, это будет только после 7 ноября", - заявил Власов РИА Новости."Не знаю, почему Валерий Федорович выбрал вместо региональной недели, которая подразумевает встречу с избирателями и работу в округе, охоту. Я не могу понять... Надо было (ему) честно сказать, чем он занимался там. Видно, очень обрадовался своему избранию в Госдуму. Всегда мне казалось, что в округах необходимо работать каким-то иным образом. Но раз он так видит работу, что я могу сделать", - отметил депутат.

https://radiosputnik.ria.ru/20211029/rashkin-1756854132.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211029/rashkin-1756850764.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Комментарий депутата Госдумы Рашкина после задержания нетрезвым с тушей лося в багажнике В саратовской полиции сообщают, что прибывшие сегодня ночью на место после сообщений о выстрелах правоохранители нашли там машину под управлением мужчины 1955 года рождения. В машине были фрагменты туши лося, топор и 2 ножа со следами крови. Водитель пояснил, что они вместе с находившимся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного лося и решили ее разделать. Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался - был составлен административный протокол (статья 12.26 КоАП). Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба (пункта "а" части 1 уголовной статьи 258, до 2 лет колонии 2021-10-29T13:45 true PT2M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, валерий рашкин, госдума рф, василий власов, дело о незаконной охоте с участием рашкина