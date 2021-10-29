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https://ria.ru/20211029/gosduma-1756852580.html
В Госдуме рассказали, что будут разбираться в ситуации с Рашкиным
В Госдуме рассказали, что будут разбираться в ситуации с Рашкиным - РИА Новости, 29.10.2021
В Госдуме рассказали, что будут разбираться в ситуации с Рашкиным
В Госдуме будут разбираться со случаем депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который был задержан в Саратовской области с тушей убитого лося, но не ранее, чем... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:45
2021-10-29T15:06
общество
валерий рашкин
госдума рф
василий власов
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Госдуме будут разбираться со случаем депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который был задержан в Саратовской области с тушей убитого лося, но не ранее, чем закончится региональная неделя (7 ноября), сообщил член комиссии по регламенту Госдумы Василий Власов (ЛДПР), добавив, что по-другому представлял себе работу депутатов в регионе.Ранее в комитете охотхозяйства региона сообщили РИА Новости, что Рашкин пойман в Саратовской области с тушей убитого лося в машине. Там отметили, что на вопрос о происхождении туши лося в машине Рашкин пояснил, что нашел ее, гуляя в лесу, и решил взять домой. Дело о незаконной охоте возбудили в Саратовской области после обнаружения в машине у мужчины туши лося, топора и двух ножей, сообщили в ГУ МВД региона."Рабочий график Госдумы так устроен, что депутаты вечером в четверг после обсуждения бюджета могли бы уезжать в свои регионы… Есть комиссия по этике, есть комиссия по регламенту (в Госдуме), насколько понимаю, это ситуация будет рассматриваться и на одной, и на другой. Но учитывая то, что у нас региональная неделя, это будет только после 7 ноября", - заявил Власов РИА Новости."Не знаю, почему Валерий Федорович выбрал вместо региональной недели, которая подразумевает встречу с избирателями и работу в округе, охоту. Я не могу понять... Надо было (ему) честно сказать, чем он занимался там. Видно, очень обрадовался своему избранию в Госдуму. Всегда мне казалось, что в округах необходимо работать каким-то иным образом. Но раз он так видит работу, что я могу сделать", - отметил депутат.
https://radiosputnik.ria.ru/20211029/rashkin-1756854132.html
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Комментарий депутата Госдумы Рашкина после задержания нетрезвым с тушей лося в багажнике
В саратовской полиции сообщают, что прибывшие сегодня ночью на место после сообщений о выстрелах правоохранители нашли там машину под управлением мужчины 1955 года рождения. В машине были фрагменты туши лося, топор и 2 ножа со следами крови. Водитель пояснил, что они вместе с находившимся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного лося и решили ее разделать. Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался - был составлен административный протокол (статья 12.26 КоАП). Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба (пункта "а" части 1 уголовной статьи 258, до 2 лет колонии
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общество, валерий рашкин, госдума рф, василий власов, дело о незаконной охоте с участием рашкина
13:45 29.10.2021 (обновлено: 15:06 29.10.2021)
 
В Госдуме рассказали, что будут разбираться в ситуации с Рашкиным

В Госдуме будут разбираться в ситуации с Рашкиным после регнедели

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВалерий Рашкин
Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Госдуме будут разбираться со случаем депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который был задержан в Саратовской области с тушей убитого лося, но не ранее, чем закончится региональная неделя (7 ноября), сообщил член комиссии по регламенту Госдумы Василий Власов (ЛДПР), добавив, что по-другому представлял себе работу депутатов в регионе.
Ранее в комитете охотхозяйства региона сообщили РИА Новости, что Рашкин пойман в Саратовской области с тушей убитого лося в машине. Там отметили, что на вопрос о происхождении туши лося в машине Рашкин пояснил, что нашел ее, гуляя в лесу, и решил взять домой. Дело о незаконной охоте возбудили в Саратовской области после обнаружения в машине у мужчины туши лося, топора и двух ножей, сообщили в ГУ МВД региона.
"Рабочий график Госдумы так устроен, что депутаты вечером в четверг после обсуждения бюджета могли бы уезжать в свои регионы… Есть комиссия по этике, есть комиссия по регламенту (в Госдуме), насколько понимаю, это ситуация будет рассматриваться и на одной, и на другой. Но учитывая то, что у нас региональная неделя, это будет только после 7 ноября", - заявил Власов РИА Новости.
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
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В Сети появилось видео с депутатом Рашкиным после задержания в лесу
"Не знаю, почему Валерий Федорович выбрал вместо региональной недели, которая подразумевает встречу с избирателями и работу в округе, охоту. Я не могу понять... Надо было (ему) честно сказать, чем он занимался там. Видно, очень обрадовался своему избранию в Госдуму. Всегда мне казалось, что в округах необходимо работать каким-то иным образом. Но раз он так видит работу, что я могу сделать", - отметил депутат.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
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ОбществоВалерий РашкинГосдума РФВасилий ВласовДело о незаконной охоте с участием Рашкина
 
 
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