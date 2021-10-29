https://ria.ru/20211029/gosdolg-1756807613.html
Власти Ивановской области сократили госдолг региона на 40%
Власти Ивановской области сократили госдолг региона на 40% - РИА Новости, 29.10.2021
Власти Ивановской области сократили госдолг региона на 40%
За последние три года государственный долг Ивановской области снизился на 6,8 миллиарда рублей, или на 40%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T10:56
2021-10-29T10:56
2021-10-29T10:56
ивановская область
станислав воскресенский
жкх
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ИВАНОВО, 29 окт – РИА Новости. За последние три года государственный долг Ивановской области снизился на 6,8 миллиарда рублей, или на 40%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, выступая на заседании правительства, отметил, что совместная работа на протяжении нескольких лет позволила радикально сократить государственный долг – на 40%, а коммерческий долг впервые за много лет составляет менее 5%.По словам Воскресенского, это позволило направлять дополнительные ресурсы на важные для людей сферы.Так, вновь без дефицита сверстана программа оказания населению бесплатной медицинской помощи. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 году почти 900 млн рублей предусмотрено на обновление самих медорганизаций, дополнительное оборудование и обеспечение автомобильным транспортом, по проекту "Решаем вместе" в регионе продолжат улучшать материальную базу учреждений детской медицины.Накануне на заседании областного правительства был рассмотрен проект бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Общий объем расходов составит в 2022 году 58 миллиардов рублей. Доходы бюджета в 2022 году составят 54,9 миллиарда рублей".Более 60% расходов бюджета направлены на социальную сферу, сохранятся все меры социальной поддержки граждан.
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станислав воскресенский, жкх
ИВАНОВО, 29 окт – РИА Новости. За последние три года государственный долг Ивановской области снизился на 6,8 миллиарда рублей, или на 40%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
, выступая на заседании правительства, отметил, что совместная работа на протяжении нескольких лет позволила радикально сократить государственный долг – на 40%, а коммерческий долг впервые за много лет составляет менее 5%.
По словам Воскресенского, это позволило направлять дополнительные ресурсы на важные для людей сферы.
Так, вновь без дефицита сверстана программа оказания населению бесплатной медицинской помощи. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 году почти 900 млн рублей предусмотрено на обновление самих медорганизаций, дополнительное оборудование и обеспечение автомобильным транспортом, по проекту "Решаем вместе" в регионе продолжат улучшать материальную базу учреждений детской медицины.
Накануне на заседании областного правительства был рассмотрен проект бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Общий объем расходов составит в 2022 году 58 миллиардов рублей. Доходы бюджета в 2022 году составят 54,9 миллиарда рублей".Более 60% расходов бюджета направлены на социальную сферу, сохранятся все меры социальной поддержки граждан.