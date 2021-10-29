https://ria.ru/20211029/golikova-1756927838.html
Голикова назвала регионы с лучшими показателями по коллективному иммунитету
Голикова назвала регионы с лучшими показателями по коллективному иммунитету - РИА Новости, 29.10.2021
Голикова назвала регионы с лучшими показателями по коллективному иммунитету
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что наилучшие показатели коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье, Туве, Москве, Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T19:06
2021-10-29T19:06
2021-10-29T19:06
распространение коронавируса
общество
севастополь
москва
татьяна голикова
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752672411_0:110:3069:1836_1920x0_80_0_0_ddeb93769fbb4b4e1615286e4db3d292.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что наилучшие показатели коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье, Туве, Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе.Она подчеркнула, что важнейшими мероприятиями по снижению смертности от COVID-19 являются соблюдение ограничений и вакцинация."Наилучшие показатели коллективного иммунитета отмечаются в Московской области (66,1%), Республике Тыва (65,1%), г. Москве (62,7%), г. Санкт-Петербурге (62,0%), г. Севастополе (61,1%)", - сказала она.Наименьшие показатели коллективного иммунитета в Республике Дагестан (21,9%), Кабардино-Балкарской Республике (29,3%), Республике Татарстан (31,6%), Камчатском крае (32,2%), Томской области (32,6%), добавила вице-премьер.
https://ria.ru/20211029/golikova-1756842670.html
севастополь
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752672411_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_d661e062fc967f6cd76fb5ab5ca5746b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, севастополь, москва, татьяна голикова, россия, коронавирус в россии
Голикова назвала регионы с лучшими показателями по коллективному иммунитету
Голикова назвала регионы с лучшими показателями по коллективному иммунитету от COVID-19