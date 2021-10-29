https://ria.ru/20211029/golikova-1756927838.html

Голикова назвала регионы с лучшими показателями по коллективному иммунитету

Голикова назвала регионы с лучшими показателями по коллективному иммунитету - РИА Новости, 29.10.2021

Голикова назвала регионы с лучшими показателями по коллективному иммунитету

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что наилучшие показатели коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье, Туве, Москве, Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T19:06

2021-10-29T19:06

2021-10-29T19:06

распространение коронавируса

общество

севастополь

москва

татьяна голикова

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что наилучшие показатели коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье, Туве, Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе.Она подчеркнула, что важнейшими мероприятиями по снижению смертности от COVID-19 являются соблюдение ограничений и вакцинация."Наилучшие показатели коллективного иммунитета отмечаются в Московской области (66,1%), Республике Тыва (65,1%), г. Москве (62,7%), г. Санкт-Петербурге (62,0%), г. Севастополе (61,1%)", - сказала она.Наименьшие показатели коллективного иммунитета в Республике Дагестан (21,9%), Кабардино-Балкарской Республике (29,3%), Республике Татарстан (31,6%), Камчатском крае (32,2%), Томской области (32,6%), добавила вице-премьер.

https://ria.ru/20211029/golikova-1756842670.html

севастополь

москва

россия

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общество, севастополь, москва, татьяна голикова, россия, коронавирус в россии