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Билл Гейтс оценил возможный отказ от атомной энергетики
Билл Гейтс оценил возможный отказ от атомной энергетики - РИА Новости, 29.10.2021
Билл Гейтс оценил возможный отказ от атомной энергетики
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что отказ от атомной энергетики может привести к серьезным проблемам с электроснабжением, таким как рост цен на РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T14:34
2021-10-29T14:34
европа
германия
билл гейтс
microsoft corporation
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БЕРЛИН, 29 окт - РИА Новости. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что отказ от атомной энергетики может привести к серьезным проблемам с электроснабжением, таким как рост цен на электроэнергию и трудности с ее поставками."Их (атомных реакторов) отключение затруднит обеспечение надежных поставок (электроэнергии) и выгодных цен", - заявил Гейтс в интервью изданию Handelsblatt."Мы не должны исключать ни одно решение, пока не проверим затраты и надежность", - отметил Гейтс, говоря о переходе на возобновляемые источники энергии.Предпринимателя интересует вопрос о том, появится ли новое поколение атомных электростанций, которые будут лучше с точки зрения затрат, безопасности и утилизации и станут "частью решения по производству надежной и дешевой электроэнергии". По словам Гейтса, он сейчас финансирует предприятие, которое строит атомный реактор нового, четвертого, поколения.При этом Гейтс критически высказался по поводу строительства газовых электростанций в Европе. По его мнению, "природный газ не является настоящей переходной технологией". В этой связи он отметил, что кредиты на новые электростанции выдаются на 30 или 40 лет, "в то время как Германия взяла на себя обязательство стать климатически нейтральной к 2045 году". Вместе с тем Гейтс подчеркнул, что "мир по-прежнему будет потреблять много природного газа", пока выбросы вредных веществ не упадут до нуля.
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европа, германия, билл гейтс, microsoft corporation
14:34 29.10.2021
 
Билл Гейтс оценил возможный отказ от атомной энергетики

Билл Гейтс заявил, что отказ от атома приведет к проблемам с энергоснабжением

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБилл Гейтс
Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕРЛИН, 29 окт - РИА Новости. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что отказ от атомной энергетики может привести к серьезным проблемам с электроснабжением, таким как рост цен на электроэнергию и трудности с ее поставками.
"Их (атомных реакторов) отключение затруднит обеспечение надежных поставок (электроэнергии) и выгодных цен", - заявил Гейтс в интервью изданию Handelsblatt.
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"Мы не должны исключать ни одно решение, пока не проверим затраты и надежность", - отметил Гейтс, говоря о переходе на возобновляемые источники энергии.
Предпринимателя интересует вопрос о том, появится ли новое поколение атомных электростанций, которые будут лучше с точки зрения затрат, безопасности и утилизации и станут "частью решения по производству надежной и дешевой электроэнергии". По словам Гейтса, он сейчас финансирует предприятие, которое строит атомный реактор нового, четвертого, поколения.
При этом Гейтс критически высказался по поводу строительства газовых электростанций в Европе. По его мнению, "природный газ не является настоящей переходной технологией". В этой связи он отметил, что кредиты на новые электростанции выдаются на 30 или 40 лет, "в то время как Германия взяла на себя обязательство стать климатически нейтральной к 2045 году". Вместе с тем Гейтс подчеркнул, что "мир по-прежнему будет потреблять много природного газа", пока выбросы вредных веществ не упадут до нуля.
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