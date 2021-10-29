https://ria.ru/20211029/geyts-1756864597.html

Билл Гейтс оценил возможный отказ от атомной энергетики

Билл Гейтс оценил возможный отказ от атомной энергетики - РИА Новости, 29.10.2021

Билл Гейтс оценил возможный отказ от атомной энергетики

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что отказ от атомной энергетики может привести к серьезным проблемам с электроснабжением, таким как рост цен на РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T14:34

2021-10-29T14:34

2021-10-29T14:34

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билл гейтс

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БЕРЛИН, 29 окт - РИА Новости. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что отказ от атомной энергетики может привести к серьезным проблемам с электроснабжением, таким как рост цен на электроэнергию и трудности с ее поставками."Их (атомных реакторов) отключение затруднит обеспечение надежных поставок (электроэнергии) и выгодных цен", - заявил Гейтс в интервью изданию Handelsblatt."Мы не должны исключать ни одно решение, пока не проверим затраты и надежность", - отметил Гейтс, говоря о переходе на возобновляемые источники энергии.Предпринимателя интересует вопрос о том, появится ли новое поколение атомных электростанций, которые будут лучше с точки зрения затрат, безопасности и утилизации и станут "частью решения по производству надежной и дешевой электроэнергии". По словам Гейтса, он сейчас финансирует предприятие, которое строит атомный реактор нового, четвертого, поколения.При этом Гейтс критически высказался по поводу строительства газовых электростанций в Европе. По его мнению, "природный газ не является настоящей переходной технологией". В этой связи он отметил, что кредиты на новые электростанции выдаются на 30 или 40 лет, "в то время как Германия взяла на себя обязательство стать климатически нейтральной к 2045 году". Вместе с тем Гейтс подчеркнул, что "мир по-прежнему будет потреблять много природного газа", пока выбросы вредных веществ не упадут до нуля.

https://ria.ru/20211022/konferentsiya-1755637456.html

https://ria.ru/20211029/klimat-1756667880.html

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европа, германия, билл гейтс, microsoft corporation