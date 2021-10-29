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Немцев предупредили о возможном дефиците подарков к Рождеству
Немцев предупредили о возможном дефиците подарков к Рождеству - РИА Новости, 29.10.2021
Немцев предупредили о возможном дефиците подарков к Рождеству
Рождество в Германии – традиционное время обмена подарками под празднично украшенными елочками, но в этом году ситуация может измениться. Елочки, как обещают... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:32
2021-10-29T11:32
экономика
в мире
германия
коронавирус covid-19
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БЕРЛИН, 29 окт – РИА Новости. Рождество в Германии – традиционное время обмена подарками под празднично украшенными елочками, но в этом году ситуация может измениться. Елочки, как обещают профильные компании, будут, а вот дефицит товаров, вызванный сокращением мирового производства и проблемами с логистикой в результате пандемии коронавируса, может лишить части жителей ФРГ подарков в Сочельник. Хотя, согласно данным статистики, лучшими подарками для немцев остаются деньги или подарочные ваучеры, нехватка товаров электроники, книг, велосипедов, спортивных товаров пока вызывает озабоченность у операторов в розничной торговле.По предварительной оценке, годовая инфляция в Германии в октябре ускорилась до 4,5%, это максимум за 28 лет, сообщило в четверг федеральное статистическое ведомство (Destatis). Потребительские цены в Германии выросли на 0,5%. Но это едва ли остановит немцев от того, чтобы подарить своим родным и друзьям рождественские подарки. Даже в 2020 году, на фоне стремительно распространяющейся заболеваемости коронавирусом, когда немецкая промышленность и прежде всего сфера услуг несли значительные убытки в связи с мерами по социальной изоляции, принятые правительством, а граждане ФРГ были массово переведены на сокращенный рабочий день с понижением зарплат, немцы потратили на душу населения рекордные 499 евро (порядка 40 тысяч рублей - ред) на подарки к Рождеству.Оператор крупнейшей в Европе сети розничной торговли электроникой MediamarktSaturn заявил немецкому изданию Express, что в настоящее время планирование рождественского сезона происходит "по разным сценариям", включая "абсолютно гибкую логистическую концепцию", так как некоторые поставщики уже сигнализировали о том, "что, в зависимости от спроса, в ближайшие месяцы могут возникнуть проблемы с доступностью отдельных продуктов в нескольких малочисленных группах продуктов".Дефицит полупроводников затрудняет процесс выхода из экономического кризиса, вызванного коронавирусом, заявила ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель. Этот дефицит коснулся не только таких отраслей, как автомобиле- и машиностроение, но и IT, и бытовой электроники. Смартфоны, ноутбуки, принтеры многих торговых марок, игровые приставки Playstation – в настоящее время эти товары отсутствуют в магазине и на складе, заявили корреспонденту РИА Новости в одном из гипермаркетов Mediamarkt в Берлине, добавив, что не могут уточнить, когда эти товары будут поставлены. Образцы товаров лежат по полках, но приобрести их, как уточнил продавец, нельзя.Как заявил РИА Новости представитель немецкого производителя спортивных товаров Adidas, даже после окончания локдауна во Вьетнаме в связи с пандемией "для наших поставщиков по-прежнему действуют значительные ограничения из-за коронавируса". Чтобы ограничить последствия, в Adidas "временно переносят производство в другие страны, постепенно наращивая производство во Вьетнаме". Кроме того, компания, как и другие фирмы "во многих других отраслях", сталкивается с логистическими сложностями, в частности, "с нехваткой портовых и транспортных мощностей". Однако "в этом году продукция Adidas снова окажется под елочкой", считают в компании.Большинство спортивных товаров в магазинах и онлайн-шопе есть в наличии, однако дефицит наблюдается в узком сегменте товаров, пользующихся высоким спросом, например, таких как велосипеды, так как "местные поставщики еще больше пострадали от пандемии", рассказали РИА Новости в немецком представительстве производителя спорттоваров Decathlon. Также среди проблем в компании назвали нехватку сырья и компонентов, отсутствие транспортных контейнеров для логистики. Однако в настоящее время "положение, к счастью, несколько улучшилось", считают в Decathlon.Дефицит может коснуться даже книг – как заявил в октябре в интервью Handelsblatt представитель немецкого издательства C.H. Beck, из-за недостаточных поставок бумаги допечатать тираж "многих книг" до Рождества будет невозможно. Представитель издательства Kiepenheuer &amp; Witsch сообщила газете Kölner Stadt-Anzeiger, что если до кризиса поставки бумаги осуществлялись в течение нескольких дней, то теперь срок ожидания вырос "до восьми недель и дольше".Зато рождественские ёлочки немцам обещают в достаточном количестве, оптимальном качестве и по "стабильным ценам", сообщила пресс-служба ассоциации "Натуральная рождественская елка" (VNWB). В пресс-релизе, поступившем в РИА Новости, сообщается, что "даже если другие отрасли страдают из-за проблем с поставками, по мнению экспертов, никто не должен беспокоиться о своевременной доставке" елки, в этом году "фермы и розничная торговля также готовятся к тому, что все больше и больше людей будут покупать елку уже в Адвент (за четыре недели до католического и протестантского Рождества - ред.)".
https://ria.ru/20211027/evropa-1756366761.html
https://ria.ru/20211026/kitay-1756203603.html
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экономика, в мире, германия, коронавирус covid-19
11:32 29.10.2021
 
Немцев предупредили о возможном дефиците подарков к Рождеству

Немецкие ретейлеры и производители заявили о возможном дефиците подарков к Рождеству

© РИА Новости / Кристиан Манг / Перейти в фотобанкСитуация в связи с принятием мер против коронавируса в Германии
Ситуация в связи с принятием мер против коронавируса в Германии - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Кристиан Манг
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БЕРЛИН, 29 окт – РИА Новости. Рождество в Германии – традиционное время обмена подарками под празднично украшенными елочками, но в этом году ситуация может измениться. Елочки, как обещают профильные компании, будут, а вот дефицит товаров, вызванный сокращением мирового производства и проблемами с логистикой в результате пандемии коронавируса, может лишить части жителей ФРГ подарков в Сочельник. Хотя, согласно данным статистики, лучшими подарками для немцев остаются деньги или подарочные ваучеры, нехватка товаров электроники, книг, велосипедов, спортивных товаров пока вызывает озабоченность у операторов в розничной торговле.
По предварительной оценке, годовая инфляция в Германии в октябре ускорилась до 4,5%, это максимум за 28 лет, сообщило в четверг федеральное статистическое ведомство (Destatis). Потребительские цены в Германии выросли на 0,5%. Но это едва ли остановит немцев от того, чтобы подарить своим родным и друзьям рождественские подарки. Даже в 2020 году, на фоне стремительно распространяющейся заболеваемости коронавирусом, когда немецкая промышленность и прежде всего сфера услуг несли значительные убытки в связи с мерами по социальной изоляции, принятые правительством, а граждане ФРГ были массово переведены на сокращенный рабочий день с понижением зарплат, немцы потратили на душу населения рекордные 499 евро (порядка 40 тысяч рублей - ред) на подарки к Рождеству.
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Оператор крупнейшей в Европе сети розничной торговли электроникой MediamarktSaturn заявил немецкому изданию Express, что в настоящее время планирование рождественского сезона происходит "по разным сценариям", включая "абсолютно гибкую логистическую концепцию", так как некоторые поставщики уже сигнализировали о том, "что, в зависимости от спроса, в ближайшие месяцы могут возникнуть проблемы с доступностью отдельных продуктов в нескольких малочисленных группах продуктов".
Дефицит полупроводников затрудняет процесс выхода из экономического кризиса, вызванного коронавирусом, заявила ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель. Этот дефицит коснулся не только таких отраслей, как автомобиле- и машиностроение, но и IT, и бытовой электроники. Смартфоны, ноутбуки, принтеры многих торговых марок, игровые приставки Playstation – в настоящее время эти товары отсутствуют в магазине и на складе, заявили корреспонденту РИА Новости в одном из гипермаркетов Mediamarkt в Берлине, добавив, что не могут уточнить, когда эти товары будут поставлены. Образцы товаров лежат по полках, но приобрести их, как уточнил продавец, нельзя.
Как заявил РИА Новости представитель немецкого производителя спортивных товаров Adidas, даже после окончания локдауна во Вьетнаме в связи с пандемией "для наших поставщиков по-прежнему действуют значительные ограничения из-за коронавируса". Чтобы ограничить последствия, в Adidas "временно переносят производство в другие страны, постепенно наращивая производство во Вьетнаме". Кроме того, компания, как и другие фирмы "во многих других отраслях", сталкивается с логистическими сложностями, в частности, "с нехваткой портовых и транспортных мощностей". Однако "в этом году продукция Adidas снова окажется под елочкой", считают в компании.
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Большинство спортивных товаров в магазинах и онлайн-шопе есть в наличии, однако дефицит наблюдается в узком сегменте товаров, пользующихся высоким спросом, например, таких как велосипеды, так как "местные поставщики еще больше пострадали от пандемии", рассказали РИА Новости в немецком представительстве производителя спорттоваров Decathlon. Также среди проблем в компании назвали нехватку сырья и компонентов, отсутствие транспортных контейнеров для логистики. Однако в настоящее время "положение, к счастью, несколько улучшилось", считают в Decathlon.
Дефицит может коснуться даже книг – как заявил в октябре в интервью Handelsblatt представитель немецкого издательства C.H. Beck, из-за недостаточных поставок бумаги допечатать тираж "многих книг" до Рождества будет невозможно. Представитель издательства Kiepenheuer & Witsch сообщила газете Kölner Stadt-Anzeiger, что если до кризиса поставки бумаги осуществлялись в течение нескольких дней, то теперь срок ожидания вырос "до восьми недель и дольше".
Зато рождественские ёлочки немцам обещают в достаточном количестве, оптимальном качестве и по "стабильным ценам", сообщила пресс-служба ассоциации "Натуральная рождественская елка" (VNWB). В пресс-релизе, поступившем в РИА Новости, сообщается, что "даже если другие отрасли страдают из-за проблем с поставками, по мнению экспертов, никто не должен беспокоиться о своевременной доставке" елки, в этом году "фермы и розничная торговля также готовятся к тому, что все больше и больше людей будут покупать елку уже в Адвент (за четыре недели до католического и протестантского Рождества - ред.)".
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