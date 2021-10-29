https://ria.ru/20211029/genotsid-1756782495.html

СК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войны

СК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войны - РИА Новости, 29.10.2021

СК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войны

Следственный комитет России заявил, что поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T02:03

2021-10-29T02:03

2021-10-29T02:03

общество

белоруссия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Следственный комитет России заявил, что поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ведомства.Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед сообщал, что установлены более 400 еще живых эсэсовцев, причастных к геноциду жителей Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что Россия помогает Минску установить, где находятся эти люди."Следственный комитет России сделает все возможное для расследования всех фактов геноцида народов Советского Союза и окажет содействие следственным органам Республики Беларусь в этой работе", - говорится в сообщении СК РФ.Отмечается, что следователи выявляют новые факты и обстоятельства злодеяний нацистских преступников и собирают необходимые доказательства.

https://ria.ru/20211021/voyna-1755573941.html

https://ria.ru/20211020/genotsid-1755309281.html

белоруссия

россия

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общество, белоруссия, следственный комитет россии (ск рф), россия