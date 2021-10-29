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СК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войны
СК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войны - РИА Новости, 29.10.2021
СК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войны
Следственный комитет России заявил, что поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T02:03
2021-10-29T02:03
общество
белоруссия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Следственный комитет России заявил, что поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ведомства.Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед сообщал, что установлены более 400 еще живых эсэсовцев, причастных к геноциду жителей Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что Россия помогает Минску установить, где находятся эти люди."Следственный комитет России сделает все возможное для расследования всех фактов геноцида народов Советского Союза и окажет содействие следственным органам Республики Беларусь в этой работе", - говорится в сообщении СК РФ.Отмечается, что следователи выявляют новые факты и обстоятельства злодеяний нацистских преступников и собирают необходимые доказательства.
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общество, белоруссия, следственный комитет россии (ск рф), россия
02:03 29.10.2021
 
СК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войны

СК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в Великой Отечественной войны

© Александр КапустянскийБрестская крепость в день освобождения. 28 июля 1944 г.
Брестская крепость в день освобождения. 28 июля 1944 г.
© Александр Капустянский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Следственный комитет России заявил, что поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ведомства.
Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед сообщал, что установлены более 400 еще живых эсэсовцев, причастных к геноциду жителей Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что Россия помогает Минску установить, где находятся эти люди.
Памятник защитникам Брестской крепости на территории мемориального комплекса Брестская крепость – герой - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 13:35
Под Минском вскрыли захоронение времен войны в рамках дела о геноциде
"Следственный комитет России сделает все возможное для расследования всех фактов геноцида народов Советского Союза и окажет содействие следственным органам Республики Беларусь в этой работе", - говорится в сообщении СК РФ.
Отмечается, что следователи выявляют новые факты и обстоятельства злодеяний нацистских преступников и собирают необходимые доказательства.
Дети в нацистском концентрационном лагере - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 02:44
Бывших немецких военных проверят на причастность к геноциду народов СССР
 
ОбществоБелоруссияСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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