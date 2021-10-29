https://ria.ru/20211029/gender-1756785182.html

Трамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"

Трамп раскритиковал паспорта с гендером "Х" - РИА Новости, 29.10.2021

Трамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"

Бывший президент США Дональд Трамп выразил удивление публикацией о первом американце, получившем паспорт с отметкой о гендере "Х", выразив сомнение, что... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T04:47

2021-10-29T04:47

2021-10-29T04:48

в мире

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выразил удивление публикацией о первом американце, получившем паспорт с отметкой о гендере "Х", выразив сомнение, что подобное может происходить в его стране.Ранее госдепартамент сообщил о первом выданном в США паспорте с третьим гендером – вместо мужского или женского пола в соответствующей графе стоит "Х". Американские власти рассчитывают к началу 2022 года обновить процедуры и бланки, после чего паспорт с такой отметкой сможет получить каждый заявитель.До сих пор для того, чтобы указать пол, отличающийся от занесенного в свидетельство о рождении, гражданам США требовался сертификат от врача.На сегодняшний день третий гендер уже есть в паспортах целого ряда государств, включая Австралию, Индию, Канаду, Мальту, Непал и Новую Зеландию.

https://radiosputnik.ria.ru/20211028/gender-1756699666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, дональд трамп