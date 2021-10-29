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Трамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"
Трамп раскритиковал паспорта с гендером "Х" - РИА Новости, 29.10.2021
Трамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"
Бывший президент США Дональд Трамп выразил удивление публикацией о первом американце, получившем паспорт с отметкой о гендере "Х", выразив сомнение, что... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T04:47
2021-10-29T04:48
в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выразил удивление публикацией о первом американце, получившем паспорт с отметкой о гендере "Х", выразив сомнение, что подобное может происходить в его стране.Ранее госдепартамент сообщил о первом выданном в США паспорте с третьим гендером – вместо мужского или женского пола в соответствующей графе стоит "Х". Американские власти рассчитывают к началу 2022 года обновить процедуры и бланки, после чего паспорт с такой отметкой сможет получить каждый заявитель.До сих пор для того, чтобы указать пол, отличающийся от занесенного в свидетельство о рождении, гражданам США требовался сертификат от врача.На сегодняшний день третий гендер уже есть в паспортах целого ряда государств, включая Австралию, Индию, Канаду, Мальту, Непал и Новую Зеландию.
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в мире, сша, дональд трамп
04:47 29.10.2021 (обновлено: 04:48 29.10.2021)
 
Трамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"

Бывший президент США Трамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
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ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выразил удивление публикацией о первом американце, получившем паспорт с отметкой о гендере "Х", выразив сомнение, что подобное может происходить в его стране.
Ранее госдепартамент сообщил о первом выданном в США паспорте с третьим гендером – вместо мужского или женского пола в соответствующей графе стоит "Х". Американские власти рассчитывают к началу 2022 года обновить процедуры и бланки, после чего паспорт с такой отметкой сможет получить каждый заявитель.
"Неужели это происходит с нашей страной?" - написал Трамп в своем аккаунте в Telegram, комментируя публикацию одного из СМИ на данную тему.
До сих пор для того, чтобы указать пол, отличающийся от занесенного в свидетельство о рождении, гражданам США требовался сертификат от врача.
На сегодняшний день третий гендер уже есть в паспортах целого ряда государств, включая Австралию, Индию, Канаду, Мальту, Непал и Новую Зеландию.
Паспорт, выданный гражданину США Дане Ззийм, с отметкой о гендере X - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 15:58В мире
Стало известно, кто в США получил первый паспорт с гендером "X"
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
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