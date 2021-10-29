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В МИД ответили на заявления об использовании Россией газа для шантажа
В МИД ответили на заявления об использовании Россией газа для шантажа - РИА Новости, 29.10.2021
В МИД ответили на заявления об использовании Россией газа для шантажа
Россия использует газ не для шантажа, а для обоюдовыгодного сотрудничества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T17:37
2021-10-29T17:37
экономика
азия
европа
евросоюз
еврокомиссия
газпром
мария захарова
северный поток — 2
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия использует газ не для шантажа, а для обоюдовыгодного сотрудничества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия использует газ не для шантажа, а для обоюдовыгодного сотрудничества. О чем прекрасно знают и в ЕС, и непосредственно в Польше", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что реакцией Европейской комиссии на текущий энергетический кризис могло бы быть расследование в отношении "Газпрома".Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. Эксперты связывают рост цен с низкой заполненностью подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.Как ранее сообщало Польское радио, группа депутатов Европейского парламента в сентябре потребовала от Европейской комиссии расследования действий "Газпрома". Депутаты обвинили российского монополиста в рыночных манипуляциях и шантаже, чтобы получить согласие на запуск "Северного потока 2". Письмо в Еврокомиссию инициировал литовский евродепутат Андриус Кубилиус. Его также подписали 14 депутатов из Польши.Еврокомиссия изучает обвинения в адрес компаний-поставщиков газа на рынок Евросоюза в возможных действиях, нарушающих правила конкуренции ЕС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.
https://ria.ru/20211029/pushkov-1756781003.html
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экономика, азия, европа, евросоюз, еврокомиссия, газпром, мария захарова, северный поток — 2, матеуш моравецкий, россия
17:37 29.10.2021
 
В МИД ответили на заявления об использовании Россией газа для шантажа

Захарова: Россия использует газ не для шантажа, а для обоюдовыгодного сотрудничества

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия использует газ не для шантажа, а для обоюдовыгодного сотрудничества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия использует газ не для шантажа, а для обоюдовыгодного сотрудничества. О чем прекрасно знают и в ЕС, и непосредственно в Польше", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
01:14
Пушков припомнил Польше ее политику после просьбы снизить цены на газ
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что реакцией Европейской комиссии на текущий энергетический кризис могло бы быть расследование в отношении "Газпрома".
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. Эксперты связывают рост цен с низкой заполненностью подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.
Как ранее сообщало Польское радио, группа депутатов Европейского парламента в сентябре потребовала от Европейской комиссии расследования действий "Газпрома". Депутаты обвинили российского монополиста в рыночных манипуляциях и шантаже, чтобы получить согласие на запуск "Северного потока 2". Письмо в Еврокомиссию инициировал литовский евродепутат Андриус Кубилиус. Его также подписали 14 депутатов из Польши.
Еврокомиссия изучает обвинения в адрес компаний-поставщиков газа на рынок Евросоюза в возможных действиях, нарушающих правила конкуренции ЕС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.
Председатель совета директоров ПАО Газпром Виктор Зубков на сессии Газомоторное топливо. Экономика и климат в рамках ПМЭФ-2019 - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 18:22
В "Газпроме" назвали призывы к Евросоюзу отказаться от газа утопией
 
ЭкономикаАзияЕвропаЕвросоюзЕврокомиссияГазпромМария ЗахароваСеверный поток — 2Матеуш МоравецкийРоссия
 
 
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