В МИД ответили на заявления об использовании Россией газа для шантажа
Захарова: Россия использует газ не для шантажа, а для обоюдовыгодного сотрудничества
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия использует газ не для шантажа, а для обоюдовыгодного сотрудничества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия использует газ не для шантажа, а для обоюдовыгодного сотрудничества. О чем прекрасно знают и в ЕС, и непосредственно в Польше", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что реакцией Европейской комиссии на текущий энергетический кризис могло бы быть расследование в отношении "Газпрома".
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. Эксперты связывают рост цен с низкой заполненностью подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.
Как ранее сообщало Польское радио, группа депутатов Европейского парламента в сентябре потребовала от Европейской комиссии расследования действий "Газпрома". Депутаты обвинили российского монополиста в рыночных манипуляциях и шантаже, чтобы получить согласие на запуск "Северного потока 2". Письмо в Еврокомиссию инициировал литовский евродепутат Андриус Кубилиус. Его также подписали 14 депутатов из Польши.
Еврокомиссия изучает обвинения в адрес компаний-поставщиков газа на рынок Евросоюза в возможных действиях, нарушающих правила конкуренции ЕС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.