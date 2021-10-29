https://ria.ru/20211029/gaz-1756908298.html

В МИД ответили на заявления об использовании Россией газа для шантажа

В МИД ответили на заявления об использовании Россией газа для шантажа - РИА Новости, 29.10.2021

В МИД ответили на заявления об использовании Россией газа для шантажа

Россия использует газ не для шантажа, а для обоюдовыгодного сотрудничества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:37

2021-10-29T17:37

2021-10-29T17:37

экономика

азия

европа

евросоюз

еврокомиссия

газпром

мария захарова

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748489363_0:0:3120:1755_1920x0_80_0_0_f3ea6289684190dbb132d154b499ff06.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия использует газ не для шантажа, а для обоюдовыгодного сотрудничества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия использует газ не для шантажа, а для обоюдовыгодного сотрудничества. О чем прекрасно знают и в ЕС, и непосредственно в Польше", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что реакцией Европейской комиссии на текущий энергетический кризис могло бы быть расследование в отношении "Газпрома".Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. Эксперты связывают рост цен с низкой заполненностью подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.Как ранее сообщало Польское радио, группа депутатов Европейского парламента в сентябре потребовала от Европейской комиссии расследования действий "Газпрома". Депутаты обвинили российского монополиста в рыночных манипуляциях и шантаже, чтобы получить согласие на запуск "Северного потока 2". Письмо в Еврокомиссию инициировал литовский евродепутат Андриус Кубилиус. Его также подписали 14 депутатов из Польши.Еврокомиссия изучает обвинения в адрес компаний-поставщиков газа на рынок Евросоюза в возможных действиях, нарушающих правила конкуренции ЕС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.

https://ria.ru/20211029/pushkov-1756781003.html

https://ria.ru/20211028/gaz-1756736532.html

азия

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, азия, европа, евросоюз, еврокомиссия, газпром, мария захарова, северный поток — 2, матеуш моравецкий, россия