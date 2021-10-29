https://ria.ru/20211029/gaz-1756888496.html
Госдеп приветствовал решение России увеличить поставки газа в Европу
Госдеп приветствовал решение России увеличить поставки газа в Европу - РИА Новости, 29.10.2021
Госдеп приветствовал решение России увеличить поставки газа в Европу
США приветствуют решение РФ увеличить поставки газа в Европу, но хотели бы, чтобы это произошло раньше, заявил старший советник по глобальной энергобезопасности РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T16:26
2021-10-29T16:26
2021-10-29T16:39
европа
россия
в мире
природный газ
сша
государственный департамент сша
вашингтон
амос хохштейн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739891598_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_2fa048eef50dc570f7efaf94a7c2a31f.jpg
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. США приветствуют решение РФ увеличить поставки газа в Европу, но хотели бы, чтобы это произошло раньше, заявил старший советник по глобальной энергобезопасности в госдепартаменте Амос Хохштейн.Он повторил позицию США, что ЕС нужно отходить от потребления российского газа."Россия должна продолжать быть крупным поставщиком в Европу, но должна быть диверсификация, должна быть трансформация, чтобы уйти от зависимости от природного газа", - сказал Хохштейн.
https://ria.ru/20211028/gaz-1756710432.html
европа
россия
сша
вашингтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739891598_19:0:1219:900_1920x0_80_0_0_640e2e51314124ecf70cd5c8b0479e65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, в мире, природный газ, сша, государственный департамент сша, вашингтон, амос хохштейн
16:26 29.10.2021 (обновлено: 16:39 29.10.2021)
Госдеп приветствовал решение России увеличить поставки газа в Европу
Советник Госдепа Хохштейн приветствовал решение России увеличить поставки газа в Европу