https://ria.ru/20211029/gaz-1756888496.html

Госдеп приветствовал решение России увеличить поставки газа в Европу

Госдеп приветствовал решение России увеличить поставки газа в Европу - РИА Новости, 29.10.2021

Госдеп приветствовал решение России увеличить поставки газа в Европу

США приветствуют решение РФ увеличить поставки газа в Европу, но хотели бы, чтобы это произошло раньше, заявил старший советник по глобальной энергобезопасности РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T16:26

2021-10-29T16:26

2021-10-29T16:39

европа

россия

в мире

природный газ

сша

государственный департамент сша

вашингтон

амос хохштейн

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. США приветствуют решение РФ увеличить поставки газа в Европу, но хотели бы, чтобы это произошло раньше, заявил старший советник по глобальной энергобезопасности в госдепартаменте Амос Хохштейн.Он повторил позицию США, что ЕС нужно отходить от потребления российского газа."Россия должна продолжать быть крупным поставщиком в Европу, но должна быть диверсификация, должна быть трансформация, чтобы уйти от зависимости от природного газа", - сказал Хохштейн.

https://ria.ru/20211028/gaz-1756710432.html

европа

россия

сша

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европа, россия, в мире, природный газ, сша, государственный департамент сша, вашингтон, амос хохштейн