https://ria.ru/20211029/gaz-1756879144.html

Британцы окрестили Путина главным политиком Европы

"Путин — главный в Европе". Британцы оценили поручение президента России - РИА Новости, 29.10.2021

Британцы окрестили Путина главным политиком Европы

Читатели британского издания Daily Mail оценили распоряжение президента России Владимира Путина по поставкам газа в Европу. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:46

2021-10-29T15:46

2021-10-29T17:01

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россия

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail оценили распоряжение президента России Владимира Путина по поставкам газа в Европу.Ранее он поручил "Газпрому" приступить к плановой работе по повышению объемов топлива в хранилищах континента."По крайней мере Путин действительно главный, в отличие от недалеких политиков Европы, которые не понимают, что такое национальный интерес", — отметил MarjorieGreen."Теперь давайте посмотрим, снизят ли поставщики цены", — задумался Boltneck."Путин доказал Европе, что теперь полностью контролирует ее", — считает Brian."На выборах я бы проголосовал за него", — поделился BigHarvey."Я всегда говорил, что он — порядочный человек", — подчеркнул FlashFrank."Наши политики могут злиться и пыхтеть сколько им угодно. Но "устрашающая" Россия пришла на помощь. Кто-то может объяснить, почему мы дружим с Саудовской Аравией, но враждуем с Россией?" — задался вопросом Kayzai.Цены на энергоносители в Европе резко подскочили в последние месяцы. В начале августа расчетная стоимость газового фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября она выросла вдвое. Цены на газ начали снижаться после того, как 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов.По мнению экспертов, подорожание сырья связано с низким уровнем наполненности европейских хранилищ, а также высоким спросом на СПГ в Азии. Президент России Владимир Путин отметил, что дефицит газа стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов "кубов". После того как российский лидер поручил повысить объемы сырья в европейских ПХГ, цены на энергоноситель пошли вниз.

https://ria.ru/20211029/potok-1756819311.html

https://ria.ru/20211027/gaz-1756560645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сша, великобритания, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, газпром, россия