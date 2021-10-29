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Британцы окрестили Путина главным политиком Европы
"Путин — главный в Европе". Британцы оценили поручение президента России - РИА Новости, 29.10.2021
Британцы окрестили Путина главным политиком Европы
Читатели британского издания Daily Mail оценили распоряжение президента России Владимира Путина по поставкам газа в Европу. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T15:46
2021-10-29T17:01
политика
сша
великобритания
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
газпром
россия
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail оценили распоряжение президента России Владимира Путина по поставкам газа в Европу.Ранее он поручил "Газпрому" приступить к плановой работе по повышению объемов топлива в хранилищах континента."По крайней мере Путин действительно главный, в отличие от недалеких политиков Европы, которые не понимают, что такое национальный интерес", — отметил MarjorieGreen."Теперь давайте посмотрим, снизят ли поставщики цены", — задумался Boltneck."Путин доказал Европе, что теперь полностью контролирует ее", — считает Brian."На выборах я бы проголосовал за него", — поделился BigHarvey."Я всегда говорил, что он — порядочный человек", — подчеркнул FlashFrank."Наши политики могут злиться и пыхтеть сколько им угодно. Но "устрашающая" Россия пришла на помощь. Кто-то может объяснить, почему мы дружим с Саудовской Аравией, но враждуем с Россией?" — задался вопросом Kayzai.Цены на энергоносители в Европе резко подскочили в последние месяцы. В начале августа расчетная стоимость газового фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября она выросла вдвое. Цены на газ начали снижаться после того, как 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов.По мнению экспертов, подорожание сырья связано с низким уровнем наполненности европейских хранилищ, а также высоким спросом на СПГ в Азии. Президент России Владимир Путин отметил, что дефицит газа стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов "кубов". После того как российский лидер поручил повысить объемы сырья в европейских ПХГ, цены на энергоноситель пошли вниз.
https://ria.ru/20211029/potok-1756819311.html
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политика, сша, великобритания, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, газпром, россия
15:46 29.10.2021 (обновлено: 17:01 29.10.2021)
 
"Путин — главный в Европе". Британцы оценили поручение президента России

Британцы назвали Путина главным политиком Европы после поручения по поставкам газа

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail оценили распоряжение президента России Владимира Путина по поставкам газа в Европу.
Ранее он поручил "Газпрому" приступить к плановой работе по повышению объемов топлива в хранилищах континента.
"По крайней мере Путин действительно главный, в отличие от недалеких политиков Европы, которые не понимают, что такое национальный интерес", — отметил MarjorieGreen.
"Он сделал для энергоснабжения Великобритании больше, чем правительство нашей страны", — пишет Dinosaur 12.
"Теперь давайте посмотрим, снизят ли поставщики цены", — задумался Boltneck.
"Путин доказал Европе, что теперь полностью контролирует ее", — считает Brian.
"На выборах я бы проголосовал за него", — поделился BigHarvey.
"Я всегда говорил, что он — порядочный человек", — подчеркнул FlashFrank.
"Наши политики могут злиться и пыхтеть сколько им угодно. Но "устрашающая" Россия пришла на помощь. Кто-то может объяснить, почему мы дружим с Саудовской Аравией, но враждуем с Россией?" — задался вопросом Kayzai.
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Цены на энергоносители в Европе резко подскочили в последние месяцы. В начале августа расчетная стоимость газового фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября она выросла вдвое. Цены на газ начали снижаться после того, как 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов.
По мнению экспертов, подорожание сырья связано с низким уровнем наполненности европейских хранилищ, а также высоким спросом на СПГ в Азии. Президент России Владимир Путин отметил, что дефицит газа стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов "кубов". После того как российский лидер поручил повысить объемы сырья в европейских ПХГ, цены на энергоноситель пошли вниз.
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