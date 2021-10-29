Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211029/gaz-1756878612.html
Цена на газ в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 29.10.2021
Цена на газ в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров
Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе снижается в последний рабочий день месяца почти на 14%, до 800 долларов за тысячу кубометров, впервые с середины... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T15:43
2021-10-29T16:52
европа
экономика
в мире
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756001846_0:281:3141:2048_1920x0_80_0_0_fb271d885feae938b8cccfa53d7ad47c.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе снижается в последний рабочий день месяца почти на 14%, до 800 долларов за тысячу кубометров, впервые с середины сентября, свидетельствуют данные на ICE Futures.Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торговой сессии пятницы чуть превышала 930 долларов. В течение первых часов торгов она демонстрировала устойчивое снижение и торговалась в районе 840-850 долларов, что почти на десять процентов ниже расчетной цены четверга, а в 15.28 мск — впервые с середины сентября — опустилась до 800 долларов, что на 13,9%, с учетом курсовой разницы, ниже расчетной цены накануне.Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В четверг к закрытию торгов стоимость декабрьских фьючерсов составила 914 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 935 долларов.Спотовые цены также снижаются. Цена на TTF по контракту "на день вперед" с поставкой в четверг, 28 октября, составляла почти 1020 долларов за тысячу кубометров, а с поставкой в пятницу, 29 октября, снизилась на 10%, до 900 долларов.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. А поводом для снижения котировок в последние дни стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе.
https://ria.ru/20211024/gaz-1755991934.html
https://ria.ru/20211029/ukraina-1756871164.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756001846_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3cf43968e6bc2b988643ad1522697a1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европа, экономика, в мире, природный газ
15:43 29.10.2021 (обновлено: 16:52 29.10.2021)
 
Цена на газ в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров

Цена фьючерсов на газ в Европе впервые с середины сентября опустилась ниже 800 долларов

© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© AP Photo / Joerg Sarbach
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе снижается в последний рабочий день месяца почти на 14%, до 800 долларов за тысячу кубометров, впервые с середины сентября, свидетельствуют данные на ICE Futures.
Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торговой сессии пятницы чуть превышала 930 долларов. В течение первых часов торгов она демонстрировала устойчивое снижение и торговалась в районе 840-850 долларов, что почти на десять процентов ниже расчетной цены четверга, а в 15.28 мск — впервые с середины сентября — опустилась до 800 долларов, что на 13,9%, с учетом курсовой разницы, ниже расчетной цены накануне.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В четверг к закрытию торгов стоимость декабрьских фьючерсов составила 914 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 935 долларов.
Спотовые цены также снижаются. Цена на TTF по контракту "на день вперед" с поставкой в четверг, 28 октября, составляла почти 1020 долларов за тысячу кубометров, а с поставкой в пятницу, 29 октября, снизилась на 10%, до 900 долларов.
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
24 октября, 05:38
В Германии придумали способ "навредить" России из-за ситуации с газом
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.
Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. А поводом для снижения котировок в последние дни стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
15:06
На Украине нашли способ спасти Европу от замерзания
 
ЕвропаЭкономикаВ миреПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12Кинолог дал советы волонтерам, выгуливающих чужих собак
03:27Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19
03:22Премьер Украины нашел замену газу
03:20YouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сына
03:18Владельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данных
03:13Врач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитет
03:07Эксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсию
03:00Эксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жилья
02:57Небензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из Луганска
02:33FT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России
02:17Названы способы уменьшить сумму налога на имущество
02:10Диетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на них
02:06Немцы потребовали исключить Польшу из Евросоюза
01:54В Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детей
01:51США будут использовать санкции против строительства иранских беспилотников
01:50На Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский язык
01:16Россиянам напомнили правила покупки рыбы
01:11СМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновников
00:50В ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризис
00:41Спецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане
Лента новостейМолния
Кинолог дал советы волонтерам, выгуливающих чужих собакГинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19Премьер Украины нашел замену газуYouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сынаВладельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данныхВрач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитетЭксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсиюЭксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жильяНебензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из ЛуганскаFT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по РоссииНазваны способы уменьшить сумму налога на имуществоДиетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на нихНемцы потребовали исключить Польшу из ЕвросоюзаВ Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детейСША будут использовать санкции против строительства иранских беспилотниковНа Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский языкРоссиянам напомнили правила покупки рыбыСМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновниковВ ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризисСпецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане