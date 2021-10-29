https://ria.ru/20211029/gaz-1756878612.html

Цена на газ в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 29.10.2021

Цена на газ в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров

Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе снижается в последний рабочий день месяца почти на 14%, до 800 долларов за тысячу кубометров, впервые с середины... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:43

2021-10-29T15:43

2021-10-29T16:52

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природный газ

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе снижается в последний рабочий день месяца почти на 14%, до 800 долларов за тысячу кубометров, впервые с середины сентября, свидетельствуют данные на ICE Futures.Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торговой сессии пятницы чуть превышала 930 долларов. В течение первых часов торгов она демонстрировала устойчивое снижение и торговалась в районе 840-850 долларов, что почти на десять процентов ниже расчетной цены четверга, а в 15.28 мск — впервые с середины сентября — опустилась до 800 долларов, что на 13,9%, с учетом курсовой разницы, ниже расчетной цены накануне.Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В четверг к закрытию торгов стоимость декабрьских фьючерсов составила 914 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 935 долларов.Спотовые цены также снижаются. Цена на TTF по контракту "на день вперед" с поставкой в четверг, 28 октября, составляла почти 1020 долларов за тысячу кубометров, а с поставкой в пятницу, 29 октября, снизилась на 10%, до 900 долларов.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. А поводом для снижения котировок в последние дни стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе.

https://ria.ru/20211024/gaz-1755991934.html

https://ria.ru/20211029/ukraina-1756871164.html

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европа, экономика, в мире, природный газ