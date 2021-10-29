https://ria.ru/20211029/gaz-1756847217.html

Цены на газ в Европе упали до 850 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе упали до 850 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 29.10.2021

Цены на газ в Европе упали до 850 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе ощутимо снижается, уже около часа торгуясь на уровне 850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:27

2021-10-29T13:27

2021-10-29T13:59

экономика

европа

газпром

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Цена на газ в Европе ощутимо снижается, уже около часа торгуясь на уровне 850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.Стоимость декабрьских фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии пятничной сессии чуть превышала 930 долларов. В течение первых часов она демонстрировала устойчивое падение, а в 12:11 мск опустилась до минимальных за день 840,5 доллара и с тех пор торговалась в районе 840-850 долларов, что почти на десять процентов меньше расчета четверга.Накануне вечером показатель составлял 914 долларов за тысячу кубов, а расчетная цена чуть превысила 935 долларов.Текущая стоимость на рынке тоже снижается: контракт "на день вперед" на споте TTF с поставкой в четверг, 28 октября, обходился в 1020 долларов, а с поставкой в пятницу, 29 октября, — уже в 900.Этой осенью котировки газа лихорадит. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.Эксперты считают предпосылками такой ситуации низкий уровень заполненности европейских хранилищ, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии. Европа 13 октября начала активный период отбора газа из своих ПХГ. К началу сезона они были заполнены чуть более чем на 78 процентов, что на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние пять лет.По словам Владимира Путина, дефицит стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубов.После поручения президента России "Газпрому" начать заполнять хранилища в Европе котировки поползли вниз.

https://ria.ru/20211029/moldaviya-1756837831.html

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экономика, европа, газпром