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"Нафтогаз Украины" поставит 500 тысяч кубометров газа Молдавии
"Нафтогаз Украины" поставит 500 тысяч кубометров газа Молдавии - РИА Новости, 29.10.2021
"Нафтогаз Украины" поставит 500 тысяч кубометров газа Молдавии
Компания "Нафтогаз Украины" в пятницу совершит поставу газа молдавской компании S.A. "Energocom" в объеме 500 тысяч кубометров, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T09:22
2021-10-29T09:22
экономика
в мире
украина
молдавия
нафтогаз украины
молдовагаз
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КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Компания "Нафтогаз Украины" в пятницу совершит поставу газа молдавской компании S.A. "Energocom" в объеме 500 тысяч кубометров, сообщает пресс-служба компании."Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" выиграла первый тендер на поставку газа молдавской государственной компании S.A. "Energocom", согласно которому уже сегодня, 29 октября, будет протранспортировано 500 тысяч кубометров газа", - говорится в сообщении.В компании отметили, что "Нафтогаз" продолжит участие в тендерах по закупке молдавской стороной дополнительных объемов газа."В случае одобрения тендерного предложения "Нафтогаз" готов поставить необходимые объемы газа в Молдову", - сообщает компания.Украинское издание "Экономическая правда" в понедельник со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщило, что "Нафтогаз Украины" подписал с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках в Молдавию до 700 миллионов кубометров газа в случае необходимости. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица после этого опровергла эту информацию. Позже пресс-служба "Нафтогаза" в комментарии изданию "РБК-Украина" сообщила, что компания все-таки подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставке газа, но документ не содержит фиксированных объемов и цены.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.
https://ria.ru/20211029/gaz-1756784973.html
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экономика, в мире, украина, молдавия, нафтогаз украины, молдовагаз
09:22 29.10.2021
 
"Нафтогаз Украины" поставит 500 тысяч кубометров газа Молдавии

"Нафтогаз Украины" поставит 500 тысяч кубометров газа Молдавии в пятницу

© Фото : Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Фото : Сергей Старостенко
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КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Компания "Нафтогаз Украины" в пятницу совершит поставу газа молдавской компании S.A. "Energocom" в объеме 500 тысяч кубометров, сообщает пресс-служба компании.
"Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" выиграла первый тендер на поставку газа молдавской государственной компании S.A. "Energocom", согласно которому уже сегодня, 29 октября, будет протранспортировано 500 тысяч кубометров газа", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что "Нафтогаз" продолжит участие в тендерах по закупке молдавской стороной дополнительных объемов газа.
"В случае одобрения тендерного предложения "Нафтогаз" готов поставить необходимые объемы газа в Молдову", - сообщает компания.
СПГ-терминал в Свиноуйсьце - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
04:45
"Газпром экспорт" рассматривает обращение Польши о снижении цены на газ
Украинское издание "Экономическая правда" в понедельник со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщило, что "Нафтогаз Украины" подписал с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках в Молдавию до 700 миллионов кубометров газа в случае необходимости. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица после этого опровергла эту информацию. Позже пресс-служба "Нафтогаза" в комментарии изданию "РБК-Украина" сообщила, что компания все-таки подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставке газа, но документ не содержит фиксированных объемов и цены.
Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.
Газораспределительная станция в Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 19:33
Президент Молдавии обратилась к ЕС за помощью из-за газового кризиса
 
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