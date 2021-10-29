"Нафтогаз Украины" поставит 500 тысяч кубометров газа Молдавии
"Нафтогаз Украины" поставит 500 тысяч кубометров газа Молдавии в пятницу
© Фото : Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
© Фото : Сергей Старостенко
КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Компания "Нафтогаз Украины" в пятницу совершит поставу газа молдавской компании S.A. "Energocom" в объеме 500 тысяч кубометров, сообщает пресс-служба компании.
"Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" выиграла первый тендер на поставку газа молдавской государственной компании S.A. "Energocom", согласно которому уже сегодня, 29 октября, будет протранспортировано 500 тысяч кубометров газа", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что "Нафтогаз" продолжит участие в тендерах по закупке молдавской стороной дополнительных объемов газа.
"В случае одобрения тендерного предложения "Нафтогаз" готов поставить необходимые объемы газа в Молдову", - сообщает компания.
Украинское издание "Экономическая правда" в понедельник со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщило, что "Нафтогаз Украины" подписал с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках в Молдавию до 700 миллионов кубометров газа в случае необходимости. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица после этого опровергла эту информацию. Позже пресс-служба "Нафтогаза" в комментарии изданию "РБК-Украина" сообщила, что компания все-таки подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставке газа, но документ не содержит фиксированных объемов и цены.
Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.