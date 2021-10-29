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"Газпром экспорт" рассматривает обращение Польши о снижении цены на газ
"Газпром экспорт" рассматривает обращение Польши о снижении цены на газ - РИА Новости, 29.10.2021
"Газпром экспорт" рассматривает обращение Польши о снижении цены на газ
"Газпром экспорт" получил обращение польского нефтегазового концерна PGNiG о снижении цен на газ, оно изучается, об этом говорится в пресс-релизе российской... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T04:45
2021-10-29T04:45
экономика
газпром экспорт
азия
польша
владимир путин
алексей пушков
газпром
алексей миллер
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. "Газпром экспорт" получил обращение польского нефтегазового концерна PGNiG о снижении цен на газ, оно изучается, об этом говорится в пресс-релизе российской компании.Накануне PGNiG направил "Газпрому" письмо с просьбой снизить цену на поставляемое в страну голубое топливо, обосновав это беспрецедентным скачком на европейском оптовом рынке. Концерн просит изменить условия договора от 1996 года и учесть "текущую ситуацию" с энергоносителями в ЕС.Долгосрочное соглашение между PGNiG и "Газпромом" предусматривает поставки до десяти миллиардов кубометров газа в год. Согласно так называемому пункту take-or-pay, концерн обязан купить не менее 8,7 миллиарда кубометров в год. Срок действия данного соглашения истекает в конце 2022 года. Польская компания ранее заявляла, что не намерена его продлевать. При этом в конце марта 2020 года польская компания заявляла, что выиграла у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, добившись изменения формулы цены и усиления ее привязки к котировкам на западноевропейском рынке. Пересмотр касался поставок с начала 2014 года, и "Газпром" перечислил "переплату" в 1,5 миллиардов долларов, продолжив обжаловать решение суда.Реакция на предложениеПисьмо PGNiG в адрес "Газпрома" может быть продиктовано желанием пересмотреть формулу в контракте, чтобы стоимость поставок была не настолько приближена к спотовым ценам, однако это обращение может оказаться и просто открытием "окна переговоров" без конкретных последствий, заявил в комментарии РИА Новости эксперт в области энергетики, главный редактор польского портала BiznesAlert Войцех Якубик."У нас энергетический кризис. Цены изменяются со дня на день. Может быть, стоит иметь возможность переговоров о цене во время отопительного сезона, после отопительного сезона, ибо мы не знаем, как будут вести себя цены и, чисто с чиновничьей точки зрения, может, стоит держать это окно открытым", - отметил эксперт. При этом быстрых результатов он не ожидает.В свою очередь, сенатор Алексей Пушков, комментируя обращение PGNiG, напомнил о политике Варшавы на газовом рынке. Он напомнил, что Польша позиционирует себя как "тотальный противник России по газовым вопросам", а также активно противодействует проекту "Северный поток — 2"."И такая страна просит нас о снижении цены? Можно с уверенностью сказать: какое бы решение ни было принято, признательности не будет. В антироссийской позиции Польши ничто не изменится ни на йоту", - подчеркнул сенатор.Энергокризис в ЕвропеСтоимость газа в Европе резко выросла в последние месяцы. В начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, однако уже к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов.Эксперты считают предпосылками такой ситуации низкий уровень заполненности хранилищ на континенте, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии.Накануне президент Владимир Путин поручил "Газпрому" увеличить объемы закачки топлива в европейские подземные хранилища. Глава госкорпорации Алексей Миллер заявил, что она готова к этому. После этого цена на газ в Европе стала снижаться.
https://radiosputnik.ria.ru/20211028/polsha-1756696595.html
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экономика, газпром экспорт, азия, польша, владимир путин, алексей пушков, газпром, алексей миллер, pgnig, северный поток — 2, россия
04:45 29.10.2021
 
"Газпром экспорт" рассматривает обращение Польши о снижении цены на газ

"Газпром экспорт" изучает обращение польского концерна PGNiG о снижении цены на газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСПГ-терминал в Свиноуйсьце
СПГ-терминал в Свиноуйсьце - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. "Газпром экспорт" получил обращение польского нефтегазового концерна PGNiG о снижении цен на газ, оно изучается, об этом говорится в пресс-релизе российской компании.
Накануне PGNiG направил "Газпрому" письмо с просьбой снизить цену на поставляемое в страну голубое топливо, обосновав это беспрецедентным скачком на европейском оптовом рынке. Концерн просит изменить условия договора от 1996 года и учесть "текущую ситуацию" с энергоносителями в ЕС.
Рабочие на газораспределительной станции компании PGNiG под Варшавой, Польша - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
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Долгосрочное соглашение между PGNiG и "Газпромом" предусматривает поставки до десяти миллиардов кубометров газа в год. Согласно так называемому пункту take-or-pay, концерн обязан купить не менее 8,7 миллиарда кубометров в год. Срок действия данного соглашения истекает в конце 2022 года. Польская компания ранее заявляла, что не намерена его продлевать.
При этом в конце марта 2020 года польская компания заявляла, что выиграла у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, добившись изменения формулы цены и усиления ее привязки к котировкам на западноевропейском рынке. Пересмотр касался поставок с начала 2014 года, и "Газпром" перечислил "переплату" в 1,5 миллиардов долларов, продолжив обжаловать решение суда.

Реакция на предложение

Письмо PGNiG в адрес "Газпрома" может быть продиктовано желанием пересмотреть формулу в контракте, чтобы стоимость поставок была не настолько приближена к спотовым ценам, однако это обращение может оказаться и просто открытием "окна переговоров" без конкретных последствий, заявил в комментарии РИА Новости эксперт в области энергетики, главный редактор польского портала BiznesAlert Войцех Якубик.
"У нас энергетический кризис. Цены изменяются со дня на день. Может быть, стоит иметь возможность переговоров о цене во время отопительного сезона, после отопительного сезона, ибо мы не знаем, как будут вести себя цены и, чисто с чиновничьей точки зрения, может, стоит держать это окно открытым", - отметил эксперт. При этом быстрых результатов он не ожидает.
Стенд Польской нефтяной и газовой компании PGNiG - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
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"Верх наглости": поляки возмутились просьбой к России о снижении цен на газ
В свою очередь, сенатор Алексей Пушков, комментируя обращение PGNiG, напомнил о политике Варшавы на газовом рынке. Он напомнил, что Польша позиционирует себя как "тотальный противник России по газовым вопросам", а также активно противодействует проекту "Северный поток — 2".
"И такая страна просит нас о снижении цены? Можно с уверенностью сказать: какое бы решение ни было принято, признательности не будет. В антироссийской позиции Польши ничто не изменится ни на йоту", - подчеркнул сенатор.

Энергокризис в Европе

Стоимость газа в Европе резко выросла в последние месяцы. В начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, однако уже к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов.
Эксперты считают предпосылками такой ситуации низкий уровень заполненности хранилищ на континенте, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии.
Накануне президент Владимир Путин поручил "Газпрому" увеличить объемы закачки топлива в европейские подземные хранилища. Глава госкорпорации Алексей Миллер заявил, что она готова к этому. После этого цена на газ в Европе стала снижаться.
Боярская газокомпрессорная станция, архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 12:17
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ЭкономикаГазпром ЭкспортАзияПольшаВладимир ПутинАлексей ПушковГазпромАлексей МиллерPGNiGСеверный поток — 2Россия
 
 
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