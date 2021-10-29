https://ria.ru/20211029/gaiti-1756795684.html

Полиция Гаити подтвердила, что похищенные миссионеры из США и Канады живы

Полиция Гаити подтвердила, что похищенные миссионеры из США и Канады живы - РИА Новости, 29.10.2021

Полиция Гаити подтвердила, что похищенные миссионеры из США и Канады живы

Похищенные на Гаити граждане США и Канады, представители религиозной организации Christian Aid Ministries, живы, сообщает местное издание Nouvelliste со ссылкой РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T09:25

2021-10-29T09:25

2021-10-29T09:25

в мире

сша

канада

гаити

фбр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147989/08/1479890886_0:352:5068:3202_1920x0_80_0_0_6e953dbe2d08e60facf94e02e8bf1c88.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Похищенные на Гаити граждане США и Канады, представители религиозной организации Christian Aid Ministries, живы, сообщает местное издание Nouvelliste со ссылкой на источник в полиции."Ведутся переговоры об освобождении иностранцев. Переговоры с похитителями ведет группа по борьбе с похищениями при Центральном управлении судебной полиции. У нас есть доказательства, что живы все похищенные", - сообщил изданию источник в полиции.По его словам, с местными правоохранителями по вопросам переговоров сотрудничают агенты ФБР.Издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного гаитянского чиновника писало, что банда требует заплатить за освобождение каждого из 17 миссионеров по 1 миллиону долларов. Кроме того, по информации СМИ, главарь группировки похитителей угрожает убить заложников, если его требования не будут выполнены.Ранее религиозная организация Christian Aid Ministries подтвердила похищение на Гаити 17 своих сотрудников. В группе было 16 граждан США и один канадец - пять мужчин, семь женщин и пять детей. Как отмечал телеканал CNN, миссионеры в субботу ехали на автомобиле в населенный пункт Титаньен - к северу от столицы - после посещения приюта. Предположительно, их похитили по дороге. Представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США намерена сделать возможное для освобождения похищенных на Гаити американских граждан, поддерживает тесные контакты с властями островного государства.

https://ria.ru/20211027/gaiti-1756485850.html

https://ria.ru/20211021/missionery-1755700581.html

сша

канада

гаити

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, канада, гаити, фбр