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Полиция Гаити подтвердила, что похищенные миссионеры из США и Канады живы
Полиция Гаити подтвердила, что похищенные миссионеры из США и Канады живы - РИА Новости, 29.10.2021
Полиция Гаити подтвердила, что похищенные миссионеры из США и Канады живы
Похищенные на Гаити граждане США и Канады, представители религиозной организации Christian Aid Ministries, живы, сообщает местное издание Nouvelliste со ссылкой РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T09:25
2021-10-29T09:25
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Похищенные на Гаити граждане США и Канады, представители религиозной организации Christian Aid Ministries, живы, сообщает местное издание Nouvelliste со ссылкой на источник в полиции."Ведутся переговоры об освобождении иностранцев. Переговоры с похитителями ведет группа по борьбе с похищениями при Центральном управлении судебной полиции. У нас есть доказательства, что живы все похищенные", - сообщил изданию источник в полиции.По его словам, с местными правоохранителями по вопросам переговоров сотрудничают агенты ФБР.Издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного гаитянского чиновника писало, что банда требует заплатить за освобождение каждого из 17 миссионеров по 1 миллиону долларов. Кроме того, по информации СМИ, главарь группировки похитителей угрожает убить заложников, если его требования не будут выполнены.Ранее религиозная организация Christian Aid Ministries подтвердила похищение на Гаити 17 своих сотрудников. В группе было 16 граждан США и один канадец - пять мужчин, семь женщин и пять детей. Как отмечал телеканал CNN, миссионеры в субботу ехали на автомобиле в населенный пункт Титаньен - к северу от столицы - после посещения приюта. Предположительно, их похитили по дороге. Представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США намерена сделать возможное для освобождения похищенных на Гаити американских граждан, поддерживает тесные контакты с властями островного государства.
https://ria.ru/20211027/gaiti-1756485850.html
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в мире, сша, канада, гаити, фбр
09:25 29.10.2021
 
Полиция Гаити подтвердила, что похищенные миссионеры из США и Канады живы

На Гаити заявили, что похищенные миссионеры Christian Aid Ministries из США и Канады живы

© AP Photo / Dieu Nalio CheryПолицейский в Гаити
Полицейский в Гаити - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© AP Photo / Dieu Nalio Chery
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Похищенные на Гаити граждане США и Канады, представители религиозной организации Christian Aid Ministries, живы, сообщает местное издание Nouvelliste со ссылкой на источник в полиции.
"Ведутся переговоры об освобождении иностранцев. Переговоры с похитителями ведет группа по борьбе с похищениями при Центральном управлении судебной полиции. У нас есть доказательства, что живы все похищенные", - сообщил изданию источник в полиции.
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Лидер сената Гаити призвал премьера уйти в отставку
По его словам, с местными правоохранителями по вопросам переговоров сотрудничают агенты ФБР.
"Переговоры продолжаются, но мы не можем назвать конкретную дату освобождения похищенных", - подчеркнул источник.
Издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного гаитянского чиновника писало, что банда требует заплатить за освобождение каждого из 17 миссионеров по 1 миллиону долларов. Кроме того, по информации СМИ, главарь группировки похитителей угрожает убить заложников, если его требования не будут выполнены.
Ранее религиозная организация Christian Aid Ministries подтвердила похищение на Гаити 17 своих сотрудников. В группе было 16 граждан США и один канадец - пять мужчин, семь женщин и пять детей. Как отмечал телеканал CNN, миссионеры в субботу ехали на автомобиле в населенный пункт Титаньен - к северу от столицы - после посещения приюта. Предположительно, их похитили по дороге. Представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США намерена сделать возможное для освобождения похищенных на Гаити американских граждан, поддерживает тесные контакты с властями островного государства.
Сотрудники полиции на улице Порт-О-Пренса, Гаити - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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В миреСШАКанадаГаитиФБР
 
 
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