https://ria.ru/20211029/g20-1756874123.html

В G20 считают, что признание сертификатов о вакцинации пойдет на пользу

В G20 считают, что признание сертификатов о вакцинации пойдет на пользу - РИА Новости, 29.10.2021

В G20 считают, что признание сертификатов о вакцинации пойдет на пользу

Страны G20 разделяют мнение, что признание сертификатов о вакцинации от COVID-19 ускорит планы по развитию экономик и улучшит качество жизни, заявила шерпа... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:21

2021-10-29T15:21

2021-10-29T15:21

в мире

большая двадцатка

евросоюз

сергей лавров

светлана лукаш

маркус эдерер

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Страны G20 разделяют мнение, что признание сертификатов о вакцинации от COVID-19 ускорит планы по развитию экономик и улучшит качество жизни, заявила шерпа Российской Федерации в "Группе двадцати" (G20) Светлана Лукаш."Все разделяют мнение о том, что, если договориться о том, как признавать сертификаты вакцинации, это, конечно, существенно ускорит и планы экономики, и улучшит качество жизни всех людей и бизнеса", - сказала Лукаш.По ее словам, вопрос консультаций относительно признания сертификатов о вакцинации регулируется национальным законодательством, которое различается в каждой стране.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ранее, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в очном саммите G20 в Риме. По ее словам, у Лаврова в Риме запланирован ряд двусторонних встреч. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что президент России Владимир Путин решил принять участие в саммите G20 по видеосвязи из-за эпидемиологической ситуации.Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что дипломаты из Евросоюза работают с российскими коллегами над взаимным признанием цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса.

https://radiosputnik.ria.ru/20211029/sammit-1756865399.html

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в мире, большая двадцатка, евросоюз, сергей лавров, светлана лукаш, маркус эдерер