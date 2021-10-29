https://ria.ru/20211029/g20-1756874123.html
В G20 считают, что признание сертификатов о вакцинации пойдет на пользу
В G20 считают, что признание сертификатов о вакцинации пойдет на пользу - РИА Новости, 29.10.2021
В G20 считают, что признание сертификатов о вакцинации пойдет на пользу
Страны G20 разделяют мнение, что признание сертификатов о вакцинации от COVID-19 ускорит планы по развитию экономик и улучшит качество жизни, заявила шерпа... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T15:21
2021-10-29T15:21
2021-10-29T15:21
в мире
большая двадцатка
евросоюз
сергей лавров
светлана лукаш
маркус эдерер
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Страны G20 разделяют мнение, что признание сертификатов о вакцинации от COVID-19 ускорит планы по развитию экономик и улучшит качество жизни, заявила шерпа Российской Федерации в "Группе двадцати" (G20) Светлана Лукаш."Все разделяют мнение о том, что, если договориться о том, как признавать сертификаты вакцинации, это, конечно, существенно ускорит и планы экономики, и улучшит качество жизни всех людей и бизнеса", - сказала Лукаш.По ее словам, вопрос консультаций относительно признания сертификатов о вакцинации регулируется национальным законодательством, которое различается в каждой стране.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ранее, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в очном саммите G20 в Риме. По ее словам, у Лаврова в Риме запланирован ряд двусторонних встреч. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что президент России Владимир Путин решил принять участие в саммите G20 по видеосвязи из-за эпидемиологической ситуации.Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что дипломаты из Евросоюза работают с российскими коллегами над взаимным признанием цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса.
https://radiosputnik.ria.ru/20211029/sammit-1756865399.html
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в мире, большая двадцатка, евросоюз, сергей лавров, светлана лукаш, маркус эдерер
В G20 считают, что признание сертификатов о вакцинации пойдет на пользу
Шерпа: в G20 считают, что признание сертификатов о вакцинации улучшит качество жизни