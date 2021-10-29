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https://ria.ru/20211029/g20-1756840981.html
Путин дважды выступит на саммите G20
Путин дважды выступит на саммите G20 - РИА Новости, 29.10.2021
Путин дважды выступит на саммите G20
Президент России Владимир Путин дважды выступит на саммите G20, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:02
2021-10-29T16:22
рим
владимир путин
дмитрий песков
большая двадцатка
в мире
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дважды выступит на саммите G20, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.Глава государства примет участие во встрече по видеосвязи."Будет два выступления президента, которые мы обязательно покажем", — заявил Песков.Заседание начнется в районе часа дня по московскому времени и в субботу, и в воскресенье."Но когда будет выступать президент — это трудно сказать", — отметил пресс-секретарь.Формат не предусматривает двусторонних встреч с коллегами, добавил представитель российского лидера.Он уточнил, что участники обсудят восстановление мировой экономики, обеспечение цифровой трансформации и реализацию целей устойчивого развития."Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации", — сказал Песков.Также на встрече затронут борьбу с изменением климата, защиту окружающей среды и переход к низкоуглеродной экономике.Саммит пройдет 30-31 октября в Риме.
https://ria.ru/20211028/sammit-1756696857.html
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рим, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка, в мире
13:02 29.10.2021 (обновлено: 16:22 29.10.2021)
 
Путин дважды выступит на саммите G20

Путин дважды выступит на саммите G20 по видеосвязи

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБаннер с символикой саммита "Группы двадцати" во Дворце конгрессов в Риме
Баннер с символикой саммита Группы двадцати во Дворце конгрессов в Риме - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дважды выступит на саммите G20, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Глава государства примет участие во встрече по видеосвязи.
"Будет два выступления президента, которые мы обязательно покажем", — заявил Песков.
Заседание начнется в районе часа дня по московскому времени и в субботу, и в воскресенье.
"Но когда будет выступать президент — это трудно сказать", — отметил пресс-секретарь.
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28 октября, 15:45
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Формат не предусматривает двусторонних встреч с коллегами, добавил представитель российского лидера.
Он уточнил, что участники обсудят восстановление мировой экономики, обеспечение цифровой трансформации и реализацию целей устойчивого развития.
"Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации", — сказал Песков.
Также на встрече затронут борьбу с изменением климата, защиту окружающей среды и переход к низкоуглеродной экономике.
Саммит пройдет 30-31 октября в Риме.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
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