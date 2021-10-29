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Авторам фото у храма Василия Блаженного дали десять месяцев колонии
Авторам фото у храма Василия Блаженного дали десять месяцев колонии - РИА Новости, 29.10.2021
Авторам фото у храма Василия Блаженного дали десять месяцев колонии
Блогер из Таджикистана Руслан Бобиев и его знакомая Анастасия Чистова получили по десять месяцев колонии за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T17:13
2021-10-29T17:13
2021-10-29T17:13
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Блогер из Таджикистана Руслан Бобиев и его знакомая Анастасия Чистова получили по десять месяцев колонии за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе судебного участка Тверского района."Суд установил, что они совершили публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих", — сказал собеседник агентства.О таком наказании для обвиняемых ранее просил прокурор.Адвокат блогера Надежда Федосеева рассказала, что ее подзащитный не будет обжаловать решение.Ранее суд определил, что Бобиев должен быть выдворен из страны. Федосеева отметила, что пока не знает, в какой момент это будет исполнено.В свою очередь, Чистова планирует оспорить вердикт, сообщила представитель ее защиты Юлия Помелова.Ранее в социальных сетях распространилось фото, на котором Бобиев (настоящее имя — Руслани Талабджон) стоит на фоне храма, а девушка в форме полиции сидит перед ним в коленопреклоненной позе.После задержания молодой человек извинился за свой поступок и обещал "никогда так больше не делать". Он рассказал, что снимает пранки, за некоторые из них его уже привлекали к административной ответственности. Бобиев также упоминал, что у него 100 тысяч подписчиков, но сейчас его страницу заблокировали.Сначала пару привлекли за нарушение административного законодательства: девушку суд признал виновной по статье "Невыполнение законного требования сотрудника полиции", а блогеру вменили нарушение правил въезда или режима пребывания в России иностранцами. Обоим назначили по десять суток ареста, Бобиева также оштрафовали на пять тысяч рублей с выдворением из России.Санкция дела по статье об оскорблении религиозных чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК) предполагает наказание вплоть до лишения свободы на один год. Это одно из первых уголовных дел по данной статье в Москве.
https://ria.ru/20211029/prigovor-1756881033.html
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происшествия, москва, россия
Авторам фото у храма Василия Блаженного дали десять месяцев колонии
Блогера Бобиева приговорили к десяти месяцам колонии за скандальное фото на фоне храма
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Блогер из Таджикистана Руслан Бобиев и его знакомая Анастасия Чистова получили по десять месяцев колонии за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного в Москве
, сообщили РИА Новости в пресс-службе судебного участка Тверского района.
"Суд установил, что они совершили публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих", — сказал собеседник агентства.
О таком наказании для обвиняемых ранее просил прокурор.
Адвокат блогера Надежда Федосеева рассказала, что ее подзащитный не будет обжаловать решение.
"Приговор он воспринял нормально, хотя, наверное, расстроился, все-таки колония общего режима. Он мне сказал, что <...> считает себя виновным, примет это наказание, понял свою ошибку и просит прощения", — поделилась юрист.
Ранее суд определил, что Бобиев должен быть выдворен из страны. Федосеева отметила, что пока не знает, в какой момент это будет исполнено.
В свою очередь, Чистова планирует оспорить вердикт, сообщила представитель ее защиты Юлия Помелова.
Ранее в социальных сетях распространилось фото, на котором Бобиев (настоящее имя — Руслани Талабджон) стоит на фоне храма, а девушка в форме полиции сидит перед ним в коленопреклоненной позе.
После задержания молодой человек извинился за свой поступок и обещал "никогда так больше не делать". Он рассказал, что снимает пранки, за некоторые из них его уже привлекали к административной ответственности. Бобиев также упоминал, что у него 100 тысяч подписчиков, но сейчас его страницу заблокировали.
Сначала пару привлекли за нарушение административного законодательства: девушку суд признал виновной по статье "Невыполнение законного требования сотрудника полиции", а блогеру вменили нарушение правил въезда или режима пребывания в России
иностранцами. Обоим назначили по десять суток ареста, Бобиева также оштрафовали на пять тысяч рублей с выдворением из России.
Санкция дела по статье об оскорблении религиозных чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК) предполагает наказание вплоть до лишения свободы на один год. Это одно из первых уголовных дел по данной статье в Москве.