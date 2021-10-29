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На Филиппинах военные уничтожили главаря террористической группировки

На Филиппинах военные уничтожили главаря террористической группировки - РИА Новости, 29.10.2021

На Филиппинах военные уничтожили главаря террористической группировки

Филиппинская армия уничтожила в пятницу главаря исламистской террористической группировки на острове Минданао, находившегося в розыске за причастность к 30... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:35

2021-10-29T13:35

2021-10-29T13:35

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Филиппинская армия уничтожила в пятницу главаря исламистской террористической группировки на острове Минданао, находившегося в розыске за причастность к 30 терактам, сообщает газета Philstar.Отмечается, что около города Талаян солдаты окружили дом, в котором находился террорист Салахуддин Хасан, и ликвидировали его при попытке оказать вооруженное сопротивление. Его уничтожили вместе с женой Джеханой Минбидой, которая, по данным полиции, вела финансовые дела местных террористов.Среди обвинений, которые ему предъявляли, была причастность к взрыву бомбы 2 сентября 2016 года на ночном рынке в городе Давао. Тогда погибли 14 человек и более 60 получили ранения.

https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754143383.html

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