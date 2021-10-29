https://ria.ru/20211029/fastfud-1756891158.html
ФАС начала рассматривать жалобу Burger King на Telegram
ФАС начала рассматривать жалобу Burger King на Telegram - РИА Новости, 29.10.2021
ФАС начала рассматривать жалобу Burger King на Telegram
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве получило и начало рассматривать жалобу сети ресторанов быстрого питания Burger King на мессенджер... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T16:37
2021-10-29T16:37
2021-10-29T16:38
технологии
москва
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
burger king (бургер кинг)
telegram (приложение)
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве получило и начало рассматривать жалобу сети ресторанов быстрого питания Burger King на мессенджер Telegram из-за запрета рекламы фастфуда, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского УФАС."Обращение компании "Бургер Кинг" поступило в Московское УФАС России. В данный момент оно находится на рассмотрении", - сообщили в пресс-службе ведомства.Мессенджер Telegram 26 октября сообщил о запуске рекламной платформы, сообщения будут размещаться в каналах, которые имеют более одной тысячи подписчиков. При этом платформа имеет ряд ограничений: в частности, согласно ее правилам, в мессенджере запрещено рекламировать алкогольную и табачную продукцию, а также фастфуд."Бургер Кинг Россия" в пятницу сообщила, что подала в ФАС жалобу на Telegram из-за запрета рекламировать быстрое питание в мессенджере. Компания заявила, что обвиняет платформу и ее основателя Павла Дурова "в игнорировании прав и реальных интересов потребителей" и настаивает на снятии запрета.
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технологии, москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), burger king (бургер кинг), telegram (приложение), россия
16:37 29.10.2021 (обновлено: 16:38 29.10.2021)
ФАС начала рассматривать жалобу Burger King на Telegram
ФАС начала рассматривать жалобу Burger King на запрет рекламы фастфуда в Telegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС
) по Москве
получило и начало рассматривать жалобу сети ресторанов быстрого питания Burger King на мессенджер Telegram
из-за запрета рекламы фастфуда, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского УФАС.
"Обращение компании "Бургер Кинг" поступило в Московское УФАС России. В данный момент оно находится на рассмотрении", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Мессенджер Telegram 26 октября сообщил о запуске рекламной платформы, сообщения будут размещаться в каналах, которые имеют более одной тысячи подписчиков. При этом платформа имеет ряд ограничений: в частности, согласно ее правилам, в мессенджере запрещено рекламировать алкогольную и табачную продукцию, а также фастфуд.
"Бургер Кинг Россия" в пятницу сообщила, что подала в ФАС жалобу на Telegram из-за запрета рекламировать быстрое питание в мессенджере. Компания заявила, что обвиняет платформу и ее основателя Павла Дурова "в игнорировании прав и реальных интересов потребителей" и настаивает на снятии запрета.