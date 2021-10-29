https://ria.ru/20211029/facebook-1756832082.html

Facebook переименовал свою страницу в социальной сети

Facebook переименовал свою страницу в социальной сети - РИА Новости, 29.10.2021

Facebook переименовал свою страницу в социальной сети

Компания Meta (ранее Facebook) после ребрендинга сменила название своей официальной страницы в соцсети Facebook, в этом убедилась корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:38

2021-10-29T12:38

2021-10-29T12:38

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Компания Meta (ранее Facebook) после ребрендинга сменила название своей официальной страницы в соцсети Facebook, в этом убедилась корреспондент РИА Новости.После ребрендинга и смены названия компании Facebook на Meta, официальная страница компании также была переименована. При переходе на страницу пользователь видит обновленное название и логотип в виде синей ленты Мебиуса.Кроме того, на официальном сайте компании в верхней части экрана появилось окно, которое предлагает ознакомится с изменениями, произошедшими после ребрендинга. Кликнув на него, пользователь попадает на страницу, на которой подробно описываются все изменения и задачи компании, а также приводится больше информации о том, что такое метавселенная, которую создает компания."Метавселенная - это следующий шаг в эволюции социальных связей. Концепция нашей компании - помочь воплотить в жизнь метавселенную, поэтому мы меняем название, чтобы отразить нашу приверженность этому будущему", - сообщает текст на главной странице.Компания в четверг объявила о своем переименовании в Meta при сохранении брендов сервисов, включая крупнейшую в мире социальную сеть Facebook. Помимо крупнейшей в мире социальной сети, компании принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram. Чистая прибыль Facebook за девять месяцев 2021 года увеличилась в 1,6 раза в годовом выражении и составила 29,085 миллиарда долларов, выручка компании выросла почти в 1,5 раза, до 84,258 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20211029/facebook-1756830847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, facebook