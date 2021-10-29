https://ria.ru/20211029/evropa-1756667491.html

"Устроили показательную порку": что станет с Польшей без денег Евросоюза

"Устроили показательную порку": что станет с Польшей без денег Евросоюза - РИА Новости, 29.10.2021

"Устроили показательную порку": что станет с Польшей без денег Евросоюза

Нежелание признавать приоритет европейского права над собственным обернулось для поляков финансовыми санкциями. Евробюрократы демонстративно наказывают... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T08:00

2021-10-29T08:00

2021-10-29T09:15

польша

дональд туск

европейский совет

брюссель

северный поток — 2

манфред вебер

матеуш моравецкий

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Нежелание признавать приоритет европейского права над собственным обернулось для поляков финансовыми санкциями. Евробюрократы демонстративно наказывают республику за своеволие. Правящая партия Польши заявляет о недопустимости выхода из ЕС, но может потерять доверие избирателей. Удастся ли Брюсселю "вразумить" нарушителей дисциплины и какую игру на самом деле затеяла Варшава, разбиралось РИА Новости.Защищаться любым оружиемОтношения — и раньше непростые — перешли в формат настоящей дуэли. Премьер-министр Матеуш Моравецкий даже заговорил о вооруженном конфликте — настолько накалилась атмосфера. "Если Еврокомиссия начнет третью мировую войну, мы будем защищаться любым оружием", — пообещал он в интервью Financial Times.Так политик отреагировал на постановление Европарламента от 21 октября: на пленарной сессии в Страсбурге призвали не выделять Варшаве 55 миллиардов евро.Речь идет о средствах из фонда, учрежденного для восстановления экономики после пандемии. Затем Суд ЕС постановил штрафовать Польшу на миллион евро ежедневно. Финансовый прессинг — ответ на решение Конституционного суда Польши, утвердившего 7 октября верховенство законодательства республики над европейским.Глава Европейской народной партии Манфред Вебер предостерег: спор с Брюсселем чреват выходом из ЕС. Моравецкий подчеркнул: 88 процентов поляков не хотят этого. "Мы абсолютно убеждены в том, что Польша должна остаться. Мы будем защищать себя как часть Европейского союза", — отметил он.О Polexit (по аналогии с Brexit) говорят не впервые. Так, комментируя летом польскую судебную реформу, министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн предупредил, что Варшава "играет с огнем". Тогда же об этом рассуждал и еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс."Отвергаю язык шантажа"В марте Моравецкий подал в Конституционный суд представление, попросив объяснить, как быть с законами Евросоюза, когда они не соответствуют внутренней юрисдикции. Власти заявили о необходимости реформы. В Брюсселе тут же откликнулись: Варшава вводит политический контроль над судами и лишает их независимости.В октябре 2020-го в Польше, вопреки европейским законам, фактически запретили аборты: теперь прерывать беременность нельзя, даже если ребенок родится с серьезным дефектом развития или неизлечимой болезнью. Население это восприняло в штыки: тысячи людей протестовали на улицах с проволочными вешалками в руках — "медицинским" инструментом аборта в подпольных условиях. Но решение не пересмотрели.Когда Еврокомиссия перешла в наступление, политики правящей партии "Право и справедливость" сравнили Брюссель с оккупантами и "московским политбюро". "Я отвергаю язык шантажа", — подчеркнул Моравецкий. И потребовал отменить экономические санкции, "чтобы найти компромисс".Это едва ли произвело впечатление на евробюрократов. Польша — не первая страна бывшего Восточного блока, лишенная субсидий за склонность к консерватизму. План восстановления экономики Венгрии тоже отклонили, Будапешт не увидит 7,2 миллиарда евро, на которые очень рассчитывал. Брюссель разозлил закон, запрещающий показывать детям материалы о гомосексуальности.Перевести стрелкиГромкие фразы о либерализме и правах человека прикрывают общее недовольство "старой Европы", главного донора ЕС. Так, по данным Минфина Польши, с 2004-го по 2019-й Варшава получила из Брюсселя 163 миллиарда евро, а отдала всего 53. В 2021-22-м пообещали почти 19 миллиардов, и это не считая средств из антипандемийного фонда.При обсуждении фондового пакета страны Западной и Северной Европы настояли на "условном механизме" — гарантиях, что получатели будут придерживаться ценностей и норм Евросоюза.В 2017-м, когда в Польше судебную власть подчинили парламентскому большинству, Еврокомиссия ограничилась процедурой, узаконившей возможность лишения Варшавы права голоса в Совете ЕС.Свою роль, возможно, сыграла и проамериканская направленность поляков на фоне украинских событий и противостояния Москве. К тому же Варшава обязалась закупать у США сжиженный газ.К слову, ценовое ралли на топливо Моравецкий считает еще одной причиной давления Брюсселя. На октябрьской сессии Европарламента премьер заявил: немецкие депутаты, обвиняющие Варшаву в нарушении гражданских прав, на самом деле — лоббисты "Северного потока — 2".Цены на газ в Европе с января действительно взлетели почти в четыре раза. И для Польши это большая проблема. В прошлом году глава энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский признал, что многолетние планы разработки сланцевых месторождений придется отложить: не готовы технологии. Соглашение с "Газпромом" истекает в 2022-м. После этого республика переходит на СПГ из США и надеется на запуск Baltic Pipe из Дании.Однако летом датские власти заморозили работы. Отсрочку объяснили необходимостью дополнительных технических испытаний, а также заботой о редких видах животных, обитающих на отведенной для газопровода территории.Польша — один из главных оппонентов "Северного потока — 2". Моравецкий неоднократно обвинял в европейском энергетическом кризисе именно этот проект и его российских бенефициаров. Политологи считают, что, связывая санкции ЕС против Варшавы с Москвой, премьер пытается "перевести стрелки".Избиратели боятся безденежьяНесмотря на отзыв "постковидного" финансирования и экстремальные цены на топливо, обнищание Польше не грозит. Источник РИА Новости, пожелавший сохранить анонимность, сообщил: еще до скандального вердикта КС правительство провело закрытое совещание. "Там оценили положение как достаточно стабильное, чтобы обойтись без денег из фонда. И пошли ва-банк".Противостояние, похоже, входит в затяжную фазу. По мнению собеседника, решение о санкциях приняли задолго до октября — и так поступят со всяким, чья политика не устраивает Брюссель.Оппонируя Брюсселю, Моравецкий ведет рискованную игру, но у него на руках неплохие карты.Однако, несмотря на заявления премьера, правящая партия фактически выводит Польшу из ЕС. А ведь Моравецкий пришел к власти с призывами преодоления кризиса в общении с Брюсселем.По ее сведениям, в "определенных кругах" Польши обсуждают внеочередные парламентские выборы — на тот случай, если из-за спора с Брюсселем в стране упадет уровень жизни.Так или иначе, на выборах в сейм и сенат — даже если они состоятся, как и запланировано, в 2023-м — проблема постепенной изоляции Польши будет одной из ключевых. Особенно учитывая, что главную оппозиционную партию "Гражданская платформа" возглавляет Дональд Туск, бывший председатель Европейского совета и сторонник максимальной евроинтеграции.

https://ria.ru/20210811/bzhezinskiy-1745256447.html

https://ria.ru/20210906/evropa-1748600536.html

польша

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, дональд туск, европейский совет, брюссель, северный поток — 2, манфред вебер, матеуш моравецкий