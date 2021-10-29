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"Устроили показательную порку": что станет с Польшей без денег Евросоюза
"Устроили показательную порку": что станет с Польшей без денег Евросоюза - РИА Новости, 29.10.2021
"Устроили показательную порку": что станет с Польшей без денег Евросоюза
Нежелание признавать приоритет европейского права над собственным обернулось для поляков финансовыми санкциями. Евробюрократы демонстративно наказывают... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T08:00
2021-10-29T09:15
польша
дональд туск
европейский совет
брюссель
северный поток — 2
манфред вебер
матеуш моравецкий
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Нежелание признавать приоритет европейского права над собственным обернулось для поляков финансовыми санкциями. Евробюрократы демонстративно наказывают республику за своеволие. Правящая партия Польши заявляет о недопустимости выхода из ЕС, но может потерять доверие избирателей. Удастся ли Брюсселю "вразумить" нарушителей дисциплины и какую игру на самом деле затеяла Варшава, разбиралось РИА Новости.Защищаться любым оружиемОтношения — и раньше непростые — перешли в формат настоящей дуэли. Премьер-министр Матеуш Моравецкий даже заговорил о вооруженном конфликте — настолько накалилась атмосфера. "Если Еврокомиссия начнет третью мировую войну, мы будем защищаться любым оружием", — пообещал он в интервью Financial Times.Так политик отреагировал на постановление Европарламента от 21 октября: на пленарной сессии в Страсбурге призвали не выделять Варшаве 55 миллиардов евро.Речь идет о средствах из фонда, учрежденного для восстановления экономики после пандемии. Затем Суд ЕС постановил штрафовать Польшу на миллион евро ежедневно. Финансовый прессинг — ответ на решение Конституционного суда Польши, утвердившего 7 октября верховенство законодательства республики над европейским.Глава Европейской народной партии Манфред Вебер предостерег: спор с Брюсселем чреват выходом из ЕС. Моравецкий подчеркнул: 88 процентов поляков не хотят этого. "Мы абсолютно убеждены в том, что Польша должна остаться. Мы будем защищать себя как часть Европейского союза", — отметил он.О Polexit (по аналогии с Brexit) говорят не впервые. Так, комментируя летом польскую судебную реформу, министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн предупредил, что Варшава "играет с огнем". Тогда же об этом рассуждал и еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс."Отвергаю язык шантажа"В марте Моравецкий подал в Конституционный суд представление, попросив объяснить, как быть с законами Евросоюза, когда они не соответствуют внутренней юрисдикции. Власти заявили о необходимости реформы. В Брюсселе тут же откликнулись: Варшава вводит политический контроль над судами и лишает их независимости.В октябре 2020-го в Польше, вопреки европейским законам, фактически запретили аборты: теперь прерывать беременность нельзя, даже если ребенок родится с серьезным дефектом развития или неизлечимой болезнью. Население это восприняло в штыки: тысячи людей протестовали на улицах с проволочными вешалками в руках — "медицинским" инструментом аборта в подпольных условиях. Но решение не пересмотрели.Когда Еврокомиссия перешла в наступление, политики правящей партии "Право и справедливость" сравнили Брюссель с оккупантами и "московским политбюро". "Я отвергаю язык шантажа", — подчеркнул Моравецкий. И потребовал отменить экономические санкции, "чтобы найти компромисс".Это едва ли произвело впечатление на евробюрократов. Польша — не первая страна бывшего Восточного блока, лишенная субсидий за склонность к консерватизму. План восстановления экономики Венгрии тоже отклонили, Будапешт не увидит 7,2 миллиарда евро, на которые очень рассчитывал. Брюссель разозлил закон, запрещающий показывать детям материалы о гомосексуальности.Перевести стрелкиГромкие фразы о либерализме и правах человека прикрывают общее недовольство "старой Европы", главного донора ЕС. Так, по данным Минфина Польши, с 2004-го по 2019-й Варшава получила из Брюсселя 163 миллиарда евро, а отдала всего 53. В 2021-22-м пообещали почти 19 миллиардов, и это не считая средств из антипандемийного фонда.При обсуждении фондового пакета страны Западной и Северной Европы настояли на "условном механизме" — гарантиях, что получатели будут придерживаться ценностей и норм Евросоюза.В 2017-м, когда в Польше судебную власть подчинили парламентскому большинству, Еврокомиссия ограничилась процедурой, узаконившей возможность лишения Варшавы права голоса в Совете ЕС.Свою роль, возможно, сыграла и проамериканская направленность поляков на фоне украинских событий и противостояния Москве. К тому же Варшава обязалась закупать у США сжиженный газ.К слову, ценовое ралли на топливо Моравецкий считает еще одной причиной давления Брюсселя. На октябрьской сессии Европарламента премьер заявил: немецкие депутаты, обвиняющие Варшаву в нарушении гражданских прав, на самом деле — лоббисты "Северного потока — 2".Цены на газ в Европе с января действительно взлетели почти в четыре раза. И для Польши это большая проблема. В прошлом году глава энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский признал, что многолетние планы разработки сланцевых месторождений придется отложить: не готовы технологии. Соглашение с "Газпромом" истекает в 2022-м. После этого республика переходит на СПГ из США и надеется на запуск Baltic Pipe из Дании.Однако летом датские власти заморозили работы. Отсрочку объяснили необходимостью дополнительных технических испытаний, а также заботой о редких видах животных, обитающих на отведенной для газопровода территории.Польша — один из главных оппонентов "Северного потока — 2". Моравецкий неоднократно обвинял в европейском энергетическом кризисе именно этот проект и его российских бенефициаров. Политологи считают, что, связывая санкции ЕС против Варшавы с Москвой, премьер пытается "перевести стрелки".Избиратели боятся безденежьяНесмотря на отзыв "постковидного" финансирования и экстремальные цены на топливо, обнищание Польше не грозит. Источник РИА Новости, пожелавший сохранить анонимность, сообщил: еще до скандального вердикта КС правительство провело закрытое совещание. "Там оценили положение как достаточно стабильное, чтобы обойтись без денег из фонда. И пошли ва-банк".Противостояние, похоже, входит в затяжную фазу. По мнению собеседника, решение о санкциях приняли задолго до октября — и так поступят со всяким, чья политика не устраивает Брюссель.Оппонируя Брюсселю, Моравецкий ведет рискованную игру, но у него на руках неплохие карты.Однако, несмотря на заявления премьера, правящая партия фактически выводит Польшу из ЕС. А ведь Моравецкий пришел к власти с призывами преодоления кризиса в общении с Брюсселем.По ее сведениям, в "определенных кругах" Польши обсуждают внеочередные парламентские выборы — на тот случай, если из-за спора с Брюсселем в стране упадет уровень жизни.Так или иначе, на выборах в сейм и сенат — даже если они состоятся, как и запланировано, в 2023-м — проблема постепенной изоляции Польши будет одной из ключевых. Особенно учитывая, что главную оппозиционную партию "Гражданская платформа" возглавляет Дональд Туск, бывший председатель Европейского совета и сторонник максимальной евроинтеграции.
https://ria.ru/20210811/bzhezinskiy-1745256447.html
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польша, дональд туск, европейский совет, брюссель, северный поток — 2, манфред вебер, матеуш моравецкий
08:00 29.10.2021 (обновлено: 09:15 29.10.2021)
 

"Устроили показательную порку": что станет с Польшей без денег Евросоюза

© AP Photo / Czarek SokolowskiУчастники митинга в поддержку членства Польши в Европейском Союзе, Варшава
Участники митинга в поддержку членства Польши в Европейском Союзе, Варшава - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Нежелание признавать приоритет европейского права над собственным обернулось для поляков финансовыми санкциями. Евробюрократы демонстративно наказывают республику за своеволие. Правящая партия Польши заявляет о недопустимости выхода из ЕС, но может потерять доверие избирателей. Удастся ли Брюсселю "вразумить" нарушителей дисциплины и какую игру на самом деле затеяла Варшава, разбиралось РИА Новости.

Защищаться любым оружием

Отношения — и раньше непростые — перешли в формат настоящей дуэли. Премьер-министр Матеуш Моравецкий даже заговорил о вооруженном конфликте — настолько накалилась атмосфера. "Если Еврокомиссия начнет третью мировую войну, мы будем защищаться любым оружием", — пообещал он в интервью Financial Times.
© REUTERS / Ronald Wittek/Pool Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Страсбурге
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© REUTERS / Ronald Wittek/Pool
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Страсбурге
Так политик отреагировал на постановление Европарламента от 21 октября: на пленарной сессии в Страсбурге призвали не выделять Варшаве 55 миллиардов евро.

"Мы требуем, чтобы деньги налогоплательщиков не передавали правительствам, грубо, целенаправленно и систематически подрывающим европейские ценности", — гласит резолюция.

Речь идет о средствах из фонда, учрежденного для восстановления экономики после пандемии. Затем Суд ЕС постановил штрафовать Польшу на миллион евро ежедневно. Финансовый прессинг — ответ на решение Конституционного суда Польши, утвердившего 7 октября верховенство законодательства республики над европейским.
Глава Европейской народной партии Манфред Вебер предостерег: спор с Брюсселем чреват выходом из ЕС. Моравецкий подчеркнул: 88 процентов поляков не хотят этого. "Мы абсолютно убеждены в том, что Польша должна остаться. Мы будем защищать себя как часть Европейского союза", — отметил он.
О Polexit (по аналогии с Brexit) говорят не впервые. Так, комментируя летом польскую судебную реформу, министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн предупредил, что Варшава "играет с огнем". Тогда же об этом рассуждал и еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Отвергаю язык шантажа"

В марте Моравецкий подал в Конституционный суд представление, попросив объяснить, как быть с законами Евросоюза, когда они не соответствуют внутренней юрисдикции. Власти заявили о необходимости реформы. В Брюсселе тут же откликнулись: Варшава вводит политический контроль над судами и лишает их независимости.
В октябре 2020-го в Польше, вопреки европейским законам, фактически запретили аборты: теперь прерывать беременность нельзя, даже если ребенок родится с серьезным дефектом развития или неизлечимой болезнью. Население это восприняло в штыки: тысячи людей протестовали на улицах с проволочными вешалками в руках — "медицинским" инструментом аборта в подпольных условиях. Но решение не пересмотрели.
© REUTERS / Ronald Wittek/Pool Заседание Европарламента в Страсбурге
Заседание Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© REUTERS / Ronald Wittek/Pool
Заседание Европарламента в Страсбурге
Когда Еврокомиссия перешла в наступление, политики правящей партии "Право и справедливость" сравнили Брюссель с оккупантами и "московским политбюро". "Я отвергаю язык шантажа", — подчеркнул Моравецкий. И потребовал отменить экономические санкции, "чтобы найти компромисс".
Это едва ли произвело впечатление на евробюрократов. Польша — не первая страна бывшего Восточного блока, лишенная субсидий за склонность к консерватизму. План восстановления экономики Венгрии тоже отклонили, Будапешт не увидит 7,2 миллиарда евро, на которые очень рассчитывал. Брюссель разозлил закон, запрещающий показывать детям материалы о гомосексуальности.

Перевести стрелки

Громкие фразы о либерализме и правах человека прикрывают общее недовольство "старой Европы", главного донора ЕС. Так, по данным Минфина Польши, с 2004-го по 2019-й Варшава получила из Брюсселя 163 миллиарда евро, а отдала всего 53. В 2021-22-м пообещали почти 19 миллиардов, и это не считая средств из антипандемийного фонда.
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Свою роль, возможно, сыграла и проамериканская направленность поляков на фоне украинских событий и противостояния Москве. К тому же Варшава обязалась закупать у США сжиженный газ.
© AFP 2021 / Wojtek Radwanski Митинг в поддержку членства Польши в Европейском союзе, Варшава
Митинг в поддержку членства Польши в Европейском Союзе, Варшава - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© AFP 2021 / Wojtek Radwanski
Митинг в поддержку членства Польши в Европейском союзе, Варшава
К слову, ценовое ралли на топливо Моравецкий считает еще одной причиной давления Брюсселя. На октябрьской сессии Европарламента премьер заявил: немецкие депутаты, обвиняющие Варшаву в нарушении гражданских прав, на самом деле — лоббисты "Северного потока — 2".

Моравецкий полагает, что "в ближайшие недели" Европа погрузится в энергетический кризис: "Многие предприятия могут обанкротиться, а десятки миллионов семей — разориться".

Цены на газ в Европе с января действительно взлетели почти в четыре раза. И для Польши это большая проблема. В прошлом году глава энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский признал, что многолетние планы разработки сланцевых месторождений придется отложить: не готовы технологии. Соглашение с "Газпромом" истекает в 2022-м. После этого республика переходит на СПГ из США и надеется на запуск Baltic Pipe из Дании.
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Польша — один из главных оппонентов "Северного потока — 2". Моравецкий неоднократно обвинял в европейском энергетическом кризисе именно этот проект и его российских бенефициаров. Политологи считают, что, связывая санкции ЕС против Варшавы с Москвой, премьер пытается "перевести стрелки".

"Конфликт из-за решения КС не новый по сути, но приобрел небывалую остроту. Брюссель может заблокировать вообще все средства, выделяемые Польше. Не только из фонда восстановления, — говорит эксперт Российского института стратегических исследований Оксана Петровская. — Разумеется, Моравецкий защищается, отвлекая внимание ЕС на внешнюю якобы угрозу".

Избиратели боятся безденежья

Несмотря на отзыв "постковидного" финансирования и экстремальные цены на топливо, обнищание Польше не грозит. Источник РИА Новости, пожелавший сохранить анонимность, сообщил: еще до скандального вердикта КС правительство провело закрытое совещание. "Там оценили положение как достаточно стабильное, чтобы обойтись без денег из фонда. И пошли ва-банк".

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Станислав Кувалдин тоже отмечает уверенность Варшавы в своих силах. "Польские власти полагают, что могут себе позволить обострение ситуации с ЕС. Но не думаю, что это путь к выходу из Евросоюза", — указывает он.

Противостояние, похоже, входит в затяжную фазу. По мнению собеседника, решение о санкциях приняли задолго до октября — и так поступят со всяким, чья политика не устраивает Брюссель.

"Для ЕС это удобно: экономия евробюджета, что очень актуально после Brexit и потери доходов от Великобритании", — рассуждает эксперт.

© REUTERS / Jakub WlodekМитинг в поддержку членства Польши в Европейском союзе, Краков
Митинг в поддержку членства Польши в Европейском Союзе, Краков - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© REUTERS / Jakub Wlodek
Митинг в поддержку членства Польши в Европейском союзе, Краков
Оппонируя Брюсселю, Моравецкий ведет рискованную игру, но у него на руках неплохие карты.

"Надеясь на то, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пойдет на попятную, он апеллирует к ее желанию помочь всем странам ЕС выйти из пандемийного кризиса. Неудача с Польшей, конечно, отразится на имидже руководства ЕК, — говорит Оксана Петровская. — Кроме того, Моравецкий прекрасно понимает, что не все в ЕС хотят обострения спора — в частности, Германия".

Однако, несмотря на заявления премьера, правящая партия фактически выводит Польшу из ЕС. А ведь Моравецкий пришел к власти с призывами преодоления кризиса в общении с Брюсселем.

"Помощь ЕС явно нужна Польше. Необходимо реформировать энергетический сектор, поддерживать соцпрограммы, из-за которых "Право и справедливость" и сохраняет долгое время власть. Польские избиратели не хотят безденежья", — подчеркивает Петровская.

По ее сведениям, в "определенных кругах" Польши обсуждают внеочередные парламентские выборы — на тот случай, если из-за спора с Брюсселем в стране упадет уровень жизни.
Так или иначе, на выборах в сейм и сенат — даже если они состоятся, как и запланировано, в 2023-м — проблема постепенной изоляции Польши будет одной из ключевых. Особенно учитывая, что главную оппозиционную партию "Гражданская платформа" возглавляет Дональд Туск, бывший председатель Европейского совета и сторонник максимальной евроинтеграции.
 
ПольшаДональд ТускЕвропейский советБрюссельСеверный поток — 2Манфред ВеберМатеуш Моравецкий
 
 
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