Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211029/evpatoriya-1756878711.html
Горсовет Евпатории отклонил снятие главы администрации с должности
Горсовет Евпатории отклонил снятие главы администрации с должности - РИА Новости, 29.10.2021
Горсовет Евпатории отклонил снятие главы администрации с должности
Городской совет Евпатории отклонил представление прокурора о снятии с должности главы администрации города Романа Тихончука в связи с неподтверждением фактов... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T15:44
2021-10-29T15:44
евпатория
республика крым
сергей аксенов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753178768_0:0:3166:1782_1920x0_80_0_0_486d8e62a658e3a7ad61143c55103e0a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Городской совет Евпатории отклонил представление прокурора о снятии с должности главы администрации города Романа Тихончука в связи с неподтверждением фактов коррупционного правонарушения, говорится в тексте проекта решения, который имеется в распоряжении РИА Новости.Ранее источник в городском совете города сообщил РИА Новости, что прокуратура вынесла представление о снятии Тихончука с должности в связи с утратой доверия."Представление прокурора города Евпатории об устранении выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службы отклонить. Не применять к главе администрации города Евпатории республики Крым Тихончуку Роману Георгиевичу меры юридической ответственности в связи с неподтверждением фактов совершения коррупционного правонарушения", - говорится в тексте проекта решения.Как уточняется в пояснительной записке к проекту решения, Тихончук, согласно представлению прокуратуры, замещая должность муниципальной службы, нарушил запреты на участие в управлении коммерческой организацией и осуществление предпринимательской деятельности через доверенное лицо, установленные федеральным законодательством.Прокурор Евпатории требовал принять меры к устранению нарушений законов и рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности."Комиссия установила, что глава администрации города Евпатории республики Крым Тихончук Роман Георгиевич соблюдал требования к служебному поведению и требования об урегулированию конфликта интересов", - говорится в пояснительной записке. Таким образом, уточняется в записке, доводы прокурора не нашли подтверждения.Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта региона Евгений Исаков, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков. В конце октября уволился по собственному желанию глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко.В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей крымского курортного города Евпатория. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, были проведены обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. По данным источника, она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. Позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил факт проведения следственных действий и уточнил, что она не задержана. Позже суд в Евпатории отстранил Харитоненко от должности на период следствия. Следственные действия тогда также проводили с Тихончуком.
https://ria.ru/20211027/proverka-1756498047.html
https://ria.ru/20211026/feodosiya-1756263956.html
евпатория
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753178768_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_29c0f5671ee6f0ef0e9ee5c7db302926.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евпатория, республика крым, сергей аксенов (политик)
15:44 29.10.2021
 
Горсовет Евпатории отклонил снятие главы администрации с должности

Горсовет Евпатории отклонил представление прокуратуры о снятии главы администрации с поста

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкЗдание администрации Евпатории
Здание администрации Евпатории - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Городской совет Евпатории отклонил представление прокурора о снятии с должности главы администрации города Романа Тихончука в связи с неподтверждением фактов коррупционного правонарушения, говорится в тексте проекта решения, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее источник в городском совете города сообщил РИА Новости, что прокуратура вынесла представление о снятии Тихончука с должности в связи с утратой доверия.
"Представление прокурора города Евпатории об устранении выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службы отклонить. Не применять к главе администрации города Евпатории республики Крым Тихончуку Роману Георгиевичу меры юридической ответственности в связи с неподтверждением фактов совершения коррупционного правонарушения", - говорится в тексте проекта решения.
Как уточняется в пояснительной записке к проекту решения, Тихончук, согласно представлению прокуратуры, замещая должность муниципальной службы, нарушил запреты на участие в управлении коммерческой организацией и осуществление предпринимательской деятельности через доверенное лицо, установленные федеральным законодательством.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
27 октября, 15:01
ФСБ проводит плановую проверку в администрации Керчи, заявил Аксенов
Прокурор Евпатории требовал принять меры к устранению нарушений законов и рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности.
"Комиссия установила, что глава администрации города Евпатории республики Крым Тихончук Роман Георгиевич соблюдал требования к служебному поведению и требования об урегулированию конфликта интересов", - говорится в пояснительной записке. Таким образом, уточняется в записке, доводы прокурора не нашли подтверждения.
Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта региона Евгений Исаков, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков. В конце октября уволился по собственному желанию глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко.
В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей крымского курортного города Евпатория. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, были проведены обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. По данным источника, она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. Позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил факт проведения следственных действий и уточнил, что она не задержана. Позже суд в Евпатории отстранил Харитоненко от должности на период следствия. Следственные действия тогда также проводили с Тихончуком.
Глава администрации города Феодосии Сергей Бовтуненко - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 11:30
Глава администрации Феодосии Бовтуненко ушел в отставку
 
ЕвпаторияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19
03:22Премьер Украины нашел замену газу
03:20YouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сына
03:18Владельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данных
03:13Врач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитет
03:07Эксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсию
03:00Эксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жилья
02:57Небензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из Луганска
02:33FT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России
02:17Названы способы уменьшить сумму налога на имущество
02:10Диетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на них
02:06Немцы потребовали исключить Польшу из Евросоюза
01:54В Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детей
01:51США будут использовать санкции против строительства иранских беспилотников
01:50На Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский язык
01:16Россиянам напомнили правила покупки рыбы
01:11СМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновников
00:50В ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризис
00:41Спецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане
00:24Премьер Ливана потребовал отставки министра информации, сообщили СМИ
Лента новостейМолния
Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19Премьер Украины нашел замену газуYouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сынаВладельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данныхВрач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитетЭксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсиюЭксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жильяНебензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из ЛуганскаFT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по РоссииНазваны способы уменьшить сумму налога на имуществоДиетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на нихНемцы потребовали исключить Польшу из ЕвросоюзаВ Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детейСША будут использовать санкции против строительства иранских беспилотниковНа Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский языкРоссиянам напомнили правила покупки рыбыСМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновниковВ ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризисСпецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в СуданеПремьер Ливана потребовал отставки министра информации, сообщили СМИ