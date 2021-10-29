https://ria.ru/20211029/evpatoriya-1756878711.html

Горсовет Евпатории отклонил снятие главы администрации с должности

Горсовет Евпатории отклонил снятие главы администрации с должности - РИА Новости, 29.10.2021

Горсовет Евпатории отклонил снятие главы администрации с должности

Городской совет Евпатории отклонил представление прокурора о снятии с должности главы администрации города Романа Тихончука в связи с неподтверждением фактов... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:44

2021-10-29T15:44

2021-10-29T15:44

евпатория

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Городской совет Евпатории отклонил представление прокурора о снятии с должности главы администрации города Романа Тихончука в связи с неподтверждением фактов коррупционного правонарушения, говорится в тексте проекта решения, который имеется в распоряжении РИА Новости.Ранее источник в городском совете города сообщил РИА Новости, что прокуратура вынесла представление о снятии Тихончука с должности в связи с утратой доверия."Представление прокурора города Евпатории об устранении выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службы отклонить. Не применять к главе администрации города Евпатории республики Крым Тихончуку Роману Георгиевичу меры юридической ответственности в связи с неподтверждением фактов совершения коррупционного правонарушения", - говорится в тексте проекта решения.Как уточняется в пояснительной записке к проекту решения, Тихончук, согласно представлению прокуратуры, замещая должность муниципальной службы, нарушил запреты на участие в управлении коммерческой организацией и осуществление предпринимательской деятельности через доверенное лицо, установленные федеральным законодательством.Прокурор Евпатории требовал принять меры к устранению нарушений законов и рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности."Комиссия установила, что глава администрации города Евпатории республики Крым Тихончук Роман Георгиевич соблюдал требования к служебному поведению и требования об урегулированию конфликта интересов", - говорится в пояснительной записке. Таким образом, уточняется в записке, доводы прокурора не нашли подтверждения.Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта региона Евгений Исаков, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков. В конце октября уволился по собственному желанию глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко.В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей крымского курортного города Евпатория. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, были проведены обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. По данным источника, она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. Позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил факт проведения следственных действий и уточнил, что она не задержана. Позже суд в Евпатории отстранил Харитоненко от должности на период следствия. Следственные действия тогда также проводили с Тихончуком.

https://ria.ru/20211027/proverka-1756498047.html

https://ria.ru/20211026/feodosiya-1756263956.html

евпатория

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, республика крым, сергей аксенов (политик)