https://ria.ru/20211029/estoniya-1756918047.html
Посол в Эстонии выразил надежду на скорое освобождение юриста Середенко
Посол в Эстонии выразил надежду на скорое освобождение юриста Середенко - РИА Новости, 29.10.2021
Посол в Эстонии выразил надежду на скорое освобождение юриста Середенко
Россия надеется на справедливый судебный процесс и скорое освобождение правозащитника Сергея Середенко, которого в Эстонии обвиняют в антигосударственной... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T18:15
2021-10-29T18:15
2021-10-29T18:15
в мире
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россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия надеется на справедливый судебный процесс и скорое освобождение правозащитника Сергея Середенко, которого в Эстонии обвиняют в антигосударственной деятельности, заявил посол России в Эстонии Александр Петров."Мы неоднократно высказывали наше отношение к этому делу, не создавая впечатление, что мы вмешиваемся во внутренние дела эстонского государства. Тем не менее вызывает удивление сам факт всей этой истории. То есть уже более полугода он находится в заточении, в течение всего этого длительного срока мы слышали о том, что он обвиняется в неких связях, которые наносят ущерб безопасности Эстонии. Намек можно понимать как кивок в нашу сторону, но ни ему, ни его адвокату до сих пор никаких – по крайней мере доходящих до общественности – обвинений не выдвигалось", - сказал посол в интервью Baltnews.Он добавил, что в защиту Середенко выступает общественность целого ряда стран, в том числе из соседней Латвии и Литвы. "И мы надеемся, что в данном случае Эстония, заявляющая о себе как об образцовом правовом государстве, покажет, что если дело дойдет до процесса, то он будет носить абсолютно справедливый характер. А если это будет так, то мы рассчитываем на его скорое освобождение", - отметил Петров.Ранее Харьюский уездный суд в Эстонии на предварительном заседании по уголовному делу юриста-правозащитника Середенко, которого обвиняют в антигосударственной деятельности, решил, что процесс над ним будет проходить в закрытом режиме.Государственная прокуратура Эстонии объявила в конце марта, что Середенко в начале марта был арестован по подозрению в антигосударственной деятельности. Подозрения правозащитнику предъявлены по статье "Создание или поддержание отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления, направленного против Эстонии".Середенко в 2004-2009 годах являлся руководителем проекта "Русский омбудсмен". В 2010 году был избран русским омбудсменом Эстонии на конференции "Русская школа Эстонии". Автор книг "Русская правда об эстонской конституции" и "Компенсация морального ущерба в Эстонской Республике". Посольство России в Эстонии ранее заявило, что считает арест Середенко подавлением инакомыслия.
https://ria.ru/20210331/zhurnalistika-1603635184.html
https://ria.ru/20210401/seredenko-1603686547.html
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в мире, эстония, александр петров (посол), россия
Посол в Эстонии выразил надежду на скорое освобождение юриста Середенко
Посол в Эстонии Петров выразил надежду на скорое освобождение юриста Середенко
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия
надеется на справедливый судебный процесс и скорое освобождение правозащитника Сергея Середенко, которого в Эстонии
обвиняют в антигосударственной деятельности, заявил посол России в Эстонии Александр Петров
.
"Мы неоднократно высказывали наше отношение к этому делу, не создавая впечатление, что мы вмешиваемся во внутренние дела эстонского государства. Тем не менее вызывает удивление сам факт всей этой истории. То есть уже более полугода он находится в заточении, в течение всего этого длительного срока мы слышали о том, что он обвиняется в неких связях, которые наносят ущерб безопасности Эстонии. Намек можно понимать как кивок в нашу сторону, но ни ему, ни его адвокату до сих пор никаких – по крайней мере доходящих до общественности – обвинений не выдвигалось", - сказал посол в интервью Baltnews.
Он добавил, что в защиту Середенко выступает общественность целого ряда стран, в том числе из соседней Латвии
и Литвы
. "И мы надеемся, что в данном случае Эстония, заявляющая о себе как об образцовом правовом государстве, покажет, что если дело дойдет до процесса, то он будет носить абсолютно справедливый характер. А если это будет так, то мы рассчитываем на его скорое освобождение", - отметил Петров.
Ранее Харьюский уездный суд в Эстонии на предварительном заседании по уголовному делу юриста-правозащитника Середенко, которого обвиняют в антигосударственной деятельности, решил, что процесс над ним будет проходить в закрытом режиме.
Государственная прокуратура Эстонии объявила в конце марта, что Середенко в начале марта был арестован по подозрению в антигосударственной деятельности. Подозрения правозащитнику предъявлены по статье "Создание или поддержание отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления, направленного против Эстонии".
Середенко в 2004-2009 годах являлся руководителем проекта "Русский омбудсмен". В 2010 году был избран русским омбудсменом Эстонии на конференции "Русская школа Эстонии". Автор книг "Русская правда об эстонской конституции" и "Компенсация морального ущерба в Эстонской Республике". Посольство России в Эстонии ранее заявило, что считает арест Середенко подавлением инакомыслия.