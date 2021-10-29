https://ria.ru/20211029/esminets-1756958321.html
В Черное море направился американский ракетный эсминец
В Черное море направился американский ракетный эсминец - РИА Новости, 29.10.2021
В Черное море направился американский ракетный эсминец
Ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter ВМС США направился в Черное море, сообщил Шестой флот ВМС США. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T22:59
2021-10-29T22:59
2021-10-29T23:40
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военно-морские силы сша
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ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter ВМС США направился в Черное море, сообщил Шестой флот ВМС США."USS Porter начал следование в северном направлении, в Черное море, для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе", — говорится в сообщении Шестого флота в Twitter.Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в итальянском Неаполе, проводит полный спектр военно-морских операций, часто — совместно с союзниками и партнерами из других государственных ведомств.
https://ria.ru/20211025/strategiya-1756083098.html
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в мире, неаполь, сша, нато, военно-морские силы сша, черное море
22:59 29.10.2021 (обновлено: 23:40 29.10.2021)
В Черное море направился американский ракетный эсминец
Шестой флот: ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter направился в Черное море