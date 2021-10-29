https://ria.ru/20211029/er-riyad-1756945734.html
Эр-Рияд отозвал посла в Бейруте
Эр-Рияд отозвал посла в Бейруте - РИА Новости, 29.10.2021
Эр-Рияд отозвал посла в Бейруте
Саудовская Аравия отозвала своего посла в Ливане для консультаций и потребовала от ливанского посла в королевстве покинуть страну, сообщает саудовский... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T20:52
2021-10-29T20:52
2021-10-29T20:52
в мире
ливан
саудовская аравия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия отозвала своего посла в Ливане для консультаций и потребовала от ливанского посла в королевстве покинуть страну, сообщает саудовский гостелеканал Al-Ekhbariya.Ранее осведомленный дипломатический источник сообщил РИА Новости, что власти Саудовской Аравии рассматривают возможность расторжения дипломатических отношений с Ливаном."Королевство отозвало посла в Ливане, потребовало от посла Ливана в королевстве покинуть страну в течение 48 следующих часов и решило приостановить импорт из Ливана в королевство", - говорится в сообщении телеканала.
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в мире, ливан, саудовская аравия
Эр-Рияд отозвал посла в Бейруте
Эр-Рияд отозвал своего посла в Бейруте и потребовал от ливанского посла покинуть страну