https://ria.ru/20211029/energokrizis-1756933165.html
Сенатор ответил на заявление Госдепа о роли России в энергокризисе в Европе
Сенатор ответил на заявление Госдепа о роли России в энергокризисе в Европе - РИА Новости, 29.10.2021
Сенатор ответил на заявление Госдепа о роли России в энергокризисе в Европе
Госдеп США выступает в традиционной американской манере "валить с больной головы на здоровую", обвиняя Россию в том, что она не предприняла необходимых шагов... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T19:34
2021-10-29T19:34
2021-10-29T19:34
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Госдеп США выступает в традиционной американской манере "валить с больной головы на здоровую", обвиняя Россию в том, что она не предприняла необходимых шагов для избежания топливного кризиса в Европе, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Россия своими действиями не спровоцировала текущий энергетический кризис в Европе, но и не предприняла необходимых шагов для того, чтобы его смягчить, заявил в пятницу представитель госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн."Это все традиционная американская манера валить с больной головы на здоровую. Ещё не понятно, кто там что спровоцировал, возможно, это были сами США", - заявил Джабаров.Он отметил, что Россия увеличила свои поставки газа в Европу, тогда как американцы, наоборот, сократили обещанный ранее экспорт топлива."Так что все эти обвинения - просто лукавство", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20211029/gaz-1756908298.html
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в мире, природный газ, сша, европа, государственный департамент сша, совет федерации рф, владимир джабаров, россия, амос хохштейн
Сенатор ответил на заявление Госдепа о роли России в энергокризисе в Европе
Джабаров назвал обвинения Госдепа в бездействии из-за газового кризиса в Европе лукавством