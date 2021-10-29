https://ria.ru/20211029/energetika-1756787098.html

Как Украина опять стала зависимой от России

В Раде обвинили Россию в "убийстве" украинской энергетики - РИА Новости, 29.10.2021

Как Украина опять стала зависимой от России

Импорт электроэнергии из России и Белоруссии "убивает" украинскую энергетическую систему, с таким утверждением в эфире "Четвертого канала" выступила депутат... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T06:46

2021-10-29T06:46

2021-10-29T12:07

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Импорт электроэнергии из России и Белоруссии "убивает" украинскую энергетическую систему, с таким утверждением в эфире "Четвертого канала" выступила депутат Верховной рады Людмила Буймистер.Ранее украинские компании выкупили доступную для импорта в ноябре электроэнергию из России и Белоруссии. Аукционы были объявлены в связи с истечением срока действия запрета на такие закупки, который установлен Национальной комиссией Украины до 31 октября.По словам Буймистер, на сегодняшний день ситуация в украинской энергетике катастрофическая, этим власти и будут объяснять необходимость импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Как заявила депутат, это объясняется провалом в вопросе заготовки запасов угля и отсутствием поддержки местных добывающих предприятий."Второе, что убивает нашу энергетическую систему, — это, конечно, этот импорт электроэнергии из России и Белоруссии, который пытаются оправдать. <…> Этот импорт убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации", — утверждает она.Из-за этого, по мнению депутата, якобы недополучают средства украинские генерирующие компании и не может стабильно функционировать атомная генерация."У нас в принципе сегодня таким образом управляется вся сфера энергетики, что нас планомерно ведут к России и Белоруссии, к полной зависимости от импорта из этих стран, закончиться это может очень плохо", — заключила парламентарий.На Украине этой осенью образовался дефицит энергоресурсов, необходимых, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего на Украине простаивает часть ТЭС.

https://ria.ru/20211028/ukraina-1756722383.html

https://ria.ru/20211013/energetika-1754324719.html

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в мире, украина, белоруссия, верховная рада украины, россия