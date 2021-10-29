https://ria.ru/20211029/elektrichka-1756909704.html

Иск матери сбитого "Ласточкой" подростка имеет шансы на успех, заявил юрист

Иск матери сбитого "Ласточкой" подростка имеет шансы на успех, заявил юрист - РИА Новости, 29.10.2021

Иск матери сбитого "Ласточкой" подростка имеет шансы на успех, заявил юрист

Семья подростка, насмерть сбитого "Ласточкой", "погорячилась", оплатив ремонт вмятины на поезде, ее иск к РЖД имеет все шансы на успех, вопрос – в сумме... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:43

2021-10-29T17:43

2021-10-29T17:43

общество

солнечногорск

ржд

росгосстрах

игорь трунов

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Семья подростка, насмерть сбитого "Ласточкой", "погорячилась", оплатив ремонт вмятины на поезде, ее иск к РЖД имеет все шансы на успех, вопрос – в сумме компенсации, заявил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.Как писала "Новая газета", в подмосковном Солнечногорске в ноябре 2019 года подростка насмерть сбил поезд. Компания "Росгосстрах", оплатившая ремонт поезда, потребовала от семьи подростка компенсировать затраты, в противном случае намереваясь обратиться в суд. Как указано в статье, мать уже выплатила требуемую сумму – 400 тысяч рублей, но намерена обратиться с иском к РЖД."Они, конечно, погорячились оплачивать требования страховой компании... Им надо было сначала обратиться к адвокату", - сказал Трунов.По его словам, РЖД, как владелец поезда, являющегося средством повышенной опасности, "несет ответственность вне зависимости от вины". "Не нужно доказывать, переходил ли ребенок дорогу по переходу или нет. Иск беспроигрышный, единственный больной вопрос - размер компенсации", - заметил юрист.Он добавил, что вел несколько подобных дел, суды всегда становились на сторону пострадавших, независимо от того, был ли это ребенок или нетрезвый взрослый, попавший на пути."Со временем цифры возмещения растут. В первом таком деле родителям ребенка присудили лишь 130 тысяч рублей. За последние годы оценка стоимости человеческой жизни растет, и компенсация морального вреда измеряется несколькими миллионами", - пояснил Трунов.

https://ria.ru/20200211/1564531605.html

https://ria.ru/20211025/tok-1756079113.html

солнечногорск

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общество, солнечногорск, ржд, росгосстрах, игорь трунов