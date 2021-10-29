https://ria.ru/20211029/ekonomika-1756957314.html

США подтвердили рыночный статус экономики России

США подтвердили рыночный статус экономики России - РИА Новости, 29.10.2021

США подтвердили рыночный статус экономики России

Министерство торговли США подтвердило рыночный статус российской экономики для антидемпинговых процедур США, сообщили в пятницу в Минэкономразвития РФ. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T22:41

2021-10-29T22:41

2021-10-29T23:05

экономика

сша

вашингтон (город)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство торговли сша

минторг сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104803/11/1048031101_0:114:2500:1520_1920x0_80_0_0_11c844e0bc513b9355b8c99a352bd496.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министерство торговли США подтвердило рыночный статус российской экономики для антидемпинговых процедур США, сообщили в пятницу в Минэкономразвития РФ.Минторг США в августе заявлял о том, что начал расследование в отношении экономики России на предмет ее возможного несоответствия рыночному статусу. В пояснении к документу было сказано, что расследование было инициировано в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из России."Министерство торговли США 29 октября 2021 года опубликовало меморандум, в котором подтвердило отсутствие достаточных оснований для отзыва статуса России как страны с рыночной экономикой для целей антидемпинговых процедур", - сообщили в министерстве на просьбу прокомментировать.В российском министерстве отмечают, что решение Минторга США подразумевает, что Вашингтон не вернется к методикам расчета демпинга, которые применялись в отношении экспортеров из СССР и России до ее присоединения к Всемирный торговой организации."Решение принято по результатам анализа, проводимого Минторгом США на основании заявления, поданного 30 июня 2021 года американскими производителями карбамидно-аммиачной смеси. В ходе данной процедуры Минторгом США были рассмотрены комментарии заинтересованных сторон и проведены публичные слушания. Минэкономразвития России, а также российские экспортеры и другие заинтересованные стороны приняли участие во всех этапах процедуры", - также рассказали в российском ведомстве.В министерстве экономического развития РФ напомнили, что рыночный статус был предоставлен нашей стране Минторгом США в 2002 году. До этого момента Россия считалась страной с "нерыночной" экономикой."Для таких стран в законодательстве США предусмотрен особый метод определения демпинга, при котором экспортные цены сравниваются не с ценами и издержками в стране экспорта, а с суммой связанных с этим товаром издержек и прибыли в третьей стране, экономика которой считается рыночной, или с ценой аналогичного товара в такой третьей стране. Использование такого метода ухудшает возможности экспортеров для защиты их интересов и зачастую приводит к завышенным антидемпинговым пошлинам", - пояснили в МЭР."Процедуру оценки на предмет отзыва рыночного статуса страны Минторг США проводит впервые. Решение Минторга США предстоит детально изучить. Вместе с тем, оно дает позитивный сигнал о том, что у российских экспортеров сохраняется весь арсенал возможностей для защиты своих интересов в американских антидемпинговых процедурах, и что США не намерены пренебрегать обязательствами, принятыми в рамках ВТО", - заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20211029/uron-1756874291.html

https://ria.ru/20211026/politika-1756199677.html

сша

вашингтон (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, вашингтон (город), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство торговли сша, минторг сша, россия