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https://ria.ru/20211029/ekonomika-1756957314.html
США подтвердили рыночный статус экономики России
США подтвердили рыночный статус экономики России - РИА Новости, 29.10.2021
США подтвердили рыночный статус экономики России
Министерство торговли США подтвердило рыночный статус российской экономики для антидемпинговых процедур США, сообщили в пятницу в Минэкономразвития РФ. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T22:41
2021-10-29T23:05
экономика
сша
вашингтон (город)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство торговли сша
минторг сша
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министерство торговли США подтвердило рыночный статус российской экономики для антидемпинговых процедур США, сообщили в пятницу в Минэкономразвития РФ.Минторг США в августе заявлял о том, что начал расследование в отношении экономики России на предмет ее возможного несоответствия рыночному статусу. В пояснении к документу было сказано, что расследование было инициировано в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из России."Министерство торговли США 29 октября 2021 года опубликовало меморандум, в котором подтвердило отсутствие достаточных оснований для отзыва статуса России как страны с рыночной экономикой для целей антидемпинговых процедур", - сообщили в министерстве на просьбу прокомментировать.В российском министерстве отмечают, что решение Минторга США подразумевает, что Вашингтон не вернется к методикам расчета демпинга, которые применялись в отношении экспортеров из СССР и России до ее присоединения к Всемирный торговой организации."Решение принято по результатам анализа, проводимого Минторгом США на основании заявления, поданного 30 июня 2021 года американскими производителями карбамидно-аммиачной смеси. В ходе данной процедуры Минторгом США были рассмотрены комментарии заинтересованных сторон и проведены публичные слушания. Минэкономразвития России, а также российские экспортеры и другие заинтересованные стороны приняли участие во всех этапах процедуры", - также рассказали в российском ведомстве.В министерстве экономического развития РФ напомнили, что рыночный статус был предоставлен нашей стране Минторгом США в 2002 году. До этого момента Россия считалась страной с "нерыночной" экономикой."Для таких стран в законодательстве США предусмотрен особый метод определения демпинга, при котором экспортные цены сравниваются не с ценами и издержками в стране экспорта, а с суммой связанных с этим товаром издержек и прибыли в третьей стране, экономика которой считается рыночной, или с ценой аналогичного товара в такой третьей стране. Использование такого метода ухудшает возможности экспортеров для защиты их интересов и зачастую приводит к завышенным антидемпинговым пошлинам", - пояснили в МЭР."Процедуру оценки на предмет отзыва рыночного статуса страны Минторг США проводит впервые. Решение Минторга США предстоит детально изучить. Вместе с тем, оно дает позитивный сигнал о том, что у российских экспортеров сохраняется весь арсенал возможностей для защиты своих интересов в американских антидемпинговых процедурах, и что США не намерены пренебрегать обязательствами, принятыми в рамках ВТО", - заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20211029/uron-1756874291.html
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экономика, сша, вашингтон (город), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство торговли сша, минторг сша, россия
22:41 29.10.2021 (обновлено: 23:05 29.10.2021)
 
США подтвердили рыночный статус экономики России

Минэкономразвития: США подтвердили рыночный статус экономики России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министерство торговли США подтвердило рыночный статус российской экономики для антидемпинговых процедур США, сообщили в пятницу в Минэкономразвития РФ.
Минторг США в августе заявлял о том, что начал расследование в отношении экономики России на предмет ее возможного несоответствия рыночному статусу. В пояснении к документу было сказано, что расследование было инициировано в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из России.
"Министерство торговли США 29 октября 2021 года опубликовало меморандум, в котором подтвердило отсутствие достаточных оснований для отзыва статуса России как страны с рыночной экономикой для целей антидемпинговых процедур", - сообщили в министерстве на просьбу прокомментировать.
В российском министерстве отмечают, что решение Минторга США подразумевает, что Вашингтон не вернется к методикам расчета демпинга, которые применялись в отношении экспортеров из СССР и России до ее присоединения к Всемирный торговой организации.
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"Решение принято по результатам анализа, проводимого Минторгом США на основании заявления, поданного 30 июня 2021 года американскими производителями карбамидно-аммиачной смеси. В ходе данной процедуры Минторгом США были рассмотрены комментарии заинтересованных сторон и проведены публичные слушания. Минэкономразвития России, а также российские экспортеры и другие заинтересованные стороны приняли участие во всех этапах процедуры", - также рассказали в российском ведомстве.
В министерстве экономического развития РФ напомнили, что рыночный статус был предоставлен нашей стране Минторгом США в 2002 году. До этого момента Россия считалась страной с "нерыночной" экономикой.
"Для таких стран в законодательстве США предусмотрен особый метод определения демпинга, при котором экспортные цены сравниваются не с ценами и издержками в стране экспорта, а с суммой связанных с этим товаром издержек и прибыли в третьей стране, экономика которой считается рыночной, или с ценой аналогичного товара в такой третьей стране. Использование такого метода ухудшает возможности экспортеров для защиты их интересов и зачастую приводит к завышенным антидемпинговым пошлинам", - пояснили в МЭР.
"Процедуру оценки на предмет отзыва рыночного статуса страны Минторг США проводит впервые. Решение Минторга США предстоит детально изучить. Вместе с тем, оно дает позитивный сигнал о том, что у российских экспортеров сохраняется весь арсенал возможностей для защиты своих интересов в американских антидемпинговых процедурах, и что США не намерены пренебрегать обязательствами, принятыми в рамках ВТО", - заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев, слова которого приводит пресс-служба.
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