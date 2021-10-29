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Власти Ивановской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП
Власти Ивановской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП - РИА Новости, 29.10.2021
Власти Ивановской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП
Два человека находятся в тяжелом состоянии после столкновения автобуса и легкового автомобиля в Ивановской области, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T17:36
2021-10-29T17:39
происшествия
дтп
фурмановский район
фурманов
ивановская область
ford motor
авто
focus
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Два человека находятся в тяжелом состоянии после столкновения автобуса и легкового автомобиля в Ивановской области, сообщает УМВД по региону.Ранее в УМВД сообщили журналистам, что ДТП произошло на районной дороге Широково-Косогор Фурмановского района области: автомобиль Ford Focus вылетел на "встречку", где в лоб столкнулся с пассажирским автобусом. Предварительно сообщалось о 12 пострадавших – 10 в автобусе и два в автомобиле. Автобус следовал из Иваново в Фурманов.УМВД по региону уточнило число пострадавших. "Два человека в Ford Focus пострадали, они серьезные травмы получили. И шесть человек из пассажирского автобуса. Врачи сейчас уточняют характер травм, они находятся в ЦРБ", - говорится в сообщении.На странице УМВД по региону в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что пассажир и водитель легковушки в тяжелом состоянии.На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа УМВД России по Ивановской области. Выясняются все обстоятельства случившегося.Прокуратура региона сообщила о начале проверки по факту ДТП. "В отношении организации-перевозчика прокуратурой будет проведена проверка соблюдения законодательства о пассажирских перевозках, о безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.По данным надзорного ведомства, в результате ДТП серьезно пострадали водитель и пассажиры легкового автомобиля - трое мужчин. Они госпитализированы в лечебное учреждение. "Данных о серьезных травмах у водителя и пассажиров автобуса нет, информация уточняется", - информирует прокуратура.
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фурмановский район
фурманов
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происшествия, дтп, фурмановский район, фурманов, ивановская область, ford motor, авто, focus
17:36 29.10.2021 (обновлено: 17:39 29.10.2021)
 
Власти Ивановской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

В Ивановской области двое пострадавших в ДТП с автобусом находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Два человека находятся в тяжелом состоянии после столкновения автобуса и легкового автомобиля в Ивановской области, сообщает УМВД по региону.
Ранее в УМВД сообщили журналистам, что ДТП произошло на районной дороге Широково-Косогор Фурмановского района области: автомобиль Ford Focus вылетел на "встречку", где в лоб столкнулся с пассажирским автобусом. Предварительно сообщалось о 12 пострадавших – 10 в автобусе и два в автомобиле. Автобус следовал из Иваново в Фурманов.
УМВД по региону уточнило число пострадавших. "Два человека в Ford Focus пострадали, они серьезные травмы получили. И шесть человек из пассажирского автобуса. Врачи сейчас уточняют характер травм, они находятся в ЦРБ", - говорится в сообщении.
На странице УМВД по региону в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что пассажир и водитель легковушки в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа УМВД России по Ивановской области. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Прокуратура региона сообщила о начале проверки по факту ДТП. "В отношении организации-перевозчика прокуратурой будет проведена проверка соблюдения законодательства о пассажирских перевозках, о безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, в результате ДТП серьезно пострадали водитель и пассажиры легкового автомобиля - трое мужчин. Они госпитализированы в лечебное учреждение. "Данных о серьезных травмах у водителя и пассажиров автобуса нет, информация уточняется", - информирует прокуратура.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
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ПроисшествияДТПФурмановский районФурмановИвановская областьFord MotorАвтоFocus
 
 
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