https://ria.ru/20211029/dtp-1756908012.html

Власти Ивановской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

Власти Ивановской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП - РИА Новости, 29.10.2021

Власти Ивановской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

Два человека находятся в тяжелом состоянии после столкновения автобуса и легкового автомобиля в Ивановской области, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:36

2021-10-29T17:36

2021-10-29T17:39

происшествия

дтп

фурмановский район

фурманов

ивановская область

ford motor

авто

focus

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Два человека находятся в тяжелом состоянии после столкновения автобуса и легкового автомобиля в Ивановской области, сообщает УМВД по региону.Ранее в УМВД сообщили журналистам, что ДТП произошло на районной дороге Широково-Косогор Фурмановского района области: автомобиль Ford Focus вылетел на "встречку", где в лоб столкнулся с пассажирским автобусом. Предварительно сообщалось о 12 пострадавших – 10 в автобусе и два в автомобиле. Автобус следовал из Иваново в Фурманов.УМВД по региону уточнило число пострадавших. "Два человека в Ford Focus пострадали, они серьезные травмы получили. И шесть человек из пассажирского автобуса. Врачи сейчас уточняют характер травм, они находятся в ЦРБ", - говорится в сообщении.На странице УМВД по региону в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что пассажир и водитель легковушки в тяжелом состоянии.На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа УМВД России по Ивановской области. Выясняются все обстоятельства случившегося.Прокуратура региона сообщила о начале проверки по факту ДТП. "В отношении организации-перевозчика прокуратурой будет проведена проверка соблюдения законодательства о пассажирских перевозках, о безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.По данным надзорного ведомства, в результате ДТП серьезно пострадали водитель и пассажиры легкового автомобиля - трое мужчин. Они госпитализированы в лечебное учреждение. "Данных о серьезных травмах у водителя и пассажиров автобуса нет, информация уточняется", - информирует прокуратура.

https://ria.ru/20211029/proisshestvie-1756830283.html

фурмановский район

фурманов

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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