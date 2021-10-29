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Источник: водителя Tesla после ДТП в Новой Москве госпитализировали
Источник: водителя Tesla после ДТП в Новой Москве госпитализировали - РИА Новости, 29.10.2021
Источник: водителя Tesla после ДТП в Новой Москве госпитализировали
В сгоревшей накануне в Новой Москве Tesla был только один человек - водитель, после ДТП его увезли на скорой помощи, сообщил РИА Новости в пятницу источник в... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:38
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происшествия
авто
tesla motors
новая москва
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В сгоревшей накануне в Новой Москве Tesla был только один человек - водитель, после ДТП его увезли на скорой помощи, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах."В машине был один человек - водитель, он серьезно не пострадал, но после ДТП его сразу же увезли на осмотр медики", - сказал собеседник агентства. Какие травмы получил водитель, неизвестно. Его личность источник также раскрыть не смог.Как сообщалось, в четверг вечером водитель электромобиля Тesla наехал на мачту городского освещения в районе метро "Прокшино", после чего автомобиль загорелся. Обстоятельства случившегося выясняются. В столичном главке МЧС РИА Новости уточнили, что общая площадь возгорания Tesla составила около двух квадратных метров.
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происшествия, авто, tesla motors, новая москва
11:38 29.10.2021 (обновлено: 12:18 29.10.2021)
 
Источник: водителя Tesla после ДТП в Новой Москве госпитализировали

Источник: водителя Tesla после ДТП в Новой Москве увезли на скорой помощи

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В сгоревшей накануне в Новой Москве Tesla был только один человек - водитель, после ДТП его увезли на скорой помощи, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.
"В машине был один человек - водитель, он серьезно не пострадал, но после ДТП его сразу же увезли на осмотр медики", - сказал собеседник агентства. Какие травмы получил водитель, неизвестно. Его личность источник также раскрыть не смог.
Как сообщалось, в четверг вечером водитель электромобиля Тesla наехал на мачту городского освещения в районе метро "Прокшино", после чего автомобиль загорелся. Обстоятельства случившегося выясняются. В столичном главке МЧС РИА Новости уточнили, что общая площадь возгорания Tesla составила около двух квадратных метров.
Tesla Model 2
Вчера, 19:51
В Москве водитель Tesla въехал в мачту городского освещения
 
ПроисшествияАвтоTesla motorsНовая Москва
 
 
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