https://ria.ru/20211029/dtp-1756817231.html

Источник: водителя Tesla после ДТП в Новой Москве госпитализировали

Источник: водителя Tesla после ДТП в Новой Москве госпитализировали - РИА Новости, 29.10.2021

Источник: водителя Tesla после ДТП в Новой Москве госпитализировали

В сгоревшей накануне в Новой Москве Tesla был только один человек - водитель, после ДТП его увезли на скорой помощи, сообщил РИА Новости в пятницу источник в... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T11:38

2021-10-29T11:38

2021-10-29T12:18

происшествия

авто

tesla motors

новая москва

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В сгоревшей накануне в Новой Москве Tesla был только один человек - водитель, после ДТП его увезли на скорой помощи, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах."В машине был один человек - водитель, он серьезно не пострадал, но после ДТП его сразу же увезли на осмотр медики", - сказал собеседник агентства. Какие травмы получил водитель, неизвестно. Его личность источник также раскрыть не смог.Как сообщалось, в четверг вечером водитель электромобиля Тesla наехал на мачту городского освещения в районе метро "Прокшино", после чего автомобиль загорелся. Обстоятельства случившегося выясняются. В столичном главке МЧС РИА Новости уточнили, что общая площадь возгорания Tesla составила около двух квадратных метров.

https://ria.ru/20211028/avto-1756747482.html

новая москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, авто, tesla motors, новая москва