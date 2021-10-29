https://ria.ru/20211029/drama-1756717195.html

Мишель Уильямс и Джуд Лоу снимутся в психологической драме о Генрихе VIII

Мишель Уильямс и Джуд Лоу снимутся в психологической драме о Генрихе VIII - РИА Новости, 29.10.2021

Мишель Уильямс и Джуд Лоу снимутся в психологической драме о Генрихе VIII

Мишель Уильямс и Джуд Лоу снимутся в психологической драме под названием "Firebrand" об английском короле Генрихе VIII, сообщает Deadline. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T02:05

2021-10-29T02:05

2021-10-29T02:05

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Мишель Уильямс и Джуд Лоу снимутся в психологической драме под названием "Firebrand" об английском короле Генрихе VIII, сообщает Deadline. По информации издания, Уильямс сыграет Екатерину Парр — шестую и последнюю жену деспотичного монарха Генриха VIII. Его на экране изобразит Лоу. Ожидается, что в фильме расскажут, как Екатерина Парр выживала в этом браке. Ведь ее предшественницы были изгнаны, обезглавлены, а одна умерла при родах. Режиссером картины выбрали бразильца Карима Айнуза, чьи фильмы не раз были представлены на Венецианском кинофестивале, а драма "Невидимая жизнь Эвридики" (2019) взяла главный приз программы "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале. Сценарий написали Джессика и Генриетта Эшворт, работавшие над сериалом "Убивая Еву". Дата начала съемок, как и выхода картины, еще не объявлены. Известно, что они пройдут в замке времен Генриха VIII, то есть построенном где-то в XVI веке.

https://ria.ru/20210831/boevik-1747809098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джуд лоу, новости культуры, кино и сериалы, мишель уильямс