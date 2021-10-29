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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211029/drama-1756717195.html
Мишель Уильямс и Джуд Лоу снимутся в психологической драме о Генрихе VIII
Мишель Уильямс и Джуд Лоу снимутся в психологической драме о Генрихе VIII - РИА Новости, 29.10.2021
Мишель Уильямс и Джуд Лоу снимутся в психологической драме о Генрихе VIII
Мишель Уильямс и Джуд Лоу снимутся в психологической драме под названием "Firebrand" об английском короле Генрихе VIII, сообщает Deadline. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T02:05
2021-10-29T02:05
культура
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новости культуры
кино и сериалы
мишель уильямс
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Мишель Уильямс и Джуд Лоу снимутся в психологической драме под названием "Firebrand" об английском короле Генрихе VIII, сообщает Deadline. По информации издания, Уильямс сыграет Екатерину Парр — шестую и последнюю жену деспотичного монарха Генриха VIII. Его на экране изобразит Лоу. Ожидается, что в фильме расскажут, как Екатерина Парр выживала в этом браке. Ведь ее предшественницы были изгнаны, обезглавлены, а одна умерла при родах. Режиссером картины выбрали бразильца Карима Айнуза, чьи фильмы не раз были представлены на Венецианском кинофестивале, а драма "Невидимая жизнь Эвридики" (2019) взяла главный приз программы "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале. Сценарий написали Джессика и Генриетта Эшворт, работавшие над сериалом "Убивая Еву". Дата начала съемок, как и выхода картины, еще не объявлены. Известно, что они пройдут в замке времен Генриха VIII, то есть построенном где-то в XVI веке.
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джуд лоу, новости культуры, кино и сериалы, мишель уильямс
02:05 29.10.2021
 
Мишель Уильямс и Джуд Лоу снимутся в психологической драме о Генрихе VIII

Мишель Уильямс и Джуд Лоу сыграют супругов в психологической драме о Генрихе VIII

© AFP 2021 / Chris Delmas/Frederic J. BrownДжуд Лоу и Мишель Уильямс
Джуд Лоу и Мишель Уильямс - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© AFP 2021 / Chris Delmas/Frederic J. Brown
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Мишель Уильямс и Джуд Лоу снимутся в психологической драме под названием "Firebrand" об английском короле Генрихе VIII, сообщает Deadline.
По информации издания, Уильямс сыграет Екатерину Парр — шестую и последнюю жену деспотичного монарха Генриха VIII. Его на экране изобразит Лоу.
Ожидается, что в фильме расскажут, как Екатерина Парр выживала в этом браке. Ведь ее предшественницы были изгнаны, обезглавлены, а одна умерла при родах.
Режиссером картины выбрали бразильца Карима Айнуза, чьи фильмы не раз были представлены на Венецианском кинофестивале, а драма "Невидимая жизнь Эвридики" (2019) взяла главный приз программы "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале.

"Это женщина заслуживает отдельную историю, — отметил Айнуз. — До этого много было рассказано о короле и его погибших женах. Сейчас важно посмотреть на того, кто оказался сильнее. Это модернистский взгляд на классический образ красавицы, запертой в замке с монстром".

Сценарий написали Джессика и Генриетта Эшворт, работавшие над сериалом "Убивая Еву".
Дата начала съемок, как и выхода картины, еще не объявлены. Известно, что они пройдут в замке времен Генриха VIII, то есть построенном где-то в XVI веке.
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