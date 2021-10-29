В ЛНР заявили, что располагают сведениями о пытках захваченного офицера
В ЛНР заявили, что располагают сведениями о пытках захваченного Киевом офицера Косяка
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики
ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики располагает сведениями о психологическом давлении и пытках со стороны украинских спецслужб захваченного ранее Киевом офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе Андрея Косяка, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
В четверг официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова заявила, что ведомство завело уголовное дело по факту похищения Киевом офицера представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка.
"По нашим сведениям, к незаконно удерживаемому Службой безопасности Украины наблюдателю СЦКК применяется психологическое давление и физическое воздействие", заявил Филипоненко.
Официальный представитель ведомства уточнил, что до сих пор к задержанному Киевом офицеру не допущен сотрудник диппредставительств РФ, а также не известно состояние его физического и психического здоровья.
"Спецслужбе (СБУ – ред.) поставлена задача подготовить пленного Андрея Косяка к заявлению, в котором он будет вынужден оклеветать себя и дать якобы достоверную информацию, дискредитирующую действия представительства ЛНР в СЦКК", - пояснил Филипоненко.
В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.