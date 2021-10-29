https://ria.ru/20211029/donbass-1756929836.html

В ЛНР заявили, что располагают сведениями о пытках захваченного офицера

В ЛНР заявили, что располагают сведениями о пытках захваченного офицера - РИА Новости, 29.10.2021

В ЛНР заявили, что располагают сведениями о пытках захваченного офицера

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики располагает сведениями о психологическом давлении и пытках со стороны украинских спецслужб... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T19:18

2021-10-29T19:18

2021-10-29T19:18

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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики располагает сведениями о психологическом давлении и пытках со стороны украинских спецслужб захваченного ранее Киевом офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе Андрея Косяка, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.В четверг официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова заявила, что ведомство завело уголовное дело по факту похищения Киевом офицера представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка."По нашим сведениям, к незаконно удерживаемому Службой безопасности Украины наблюдателю СЦКК применяется психологическое давление и физическое воздействие", заявил Филипоненко.Официальный представитель ведомства уточнил, что до сих пор к задержанному Киевом офицеру не допущен сотрудник диппредставительств РФ, а также не известно состояние его физического и психического здоровья."Спецслужбе (СБУ – ред.) поставлена задача подготовить пленного Андрея Косяка к заявлению, в котором он будет вынужден оклеветать себя и дать якобы достоверную информацию, дискредитирующую действия представительства ЛНР в СЦКК", - пояснил Филипоненко.В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.

https://ria.ru/20211029/donbass-1756906070.html

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в мире, луганск, генеральная прокуратура рф, служба безопасности украины, луганская народная республика, смм обсе, ситуация в днр и лнр, россия