https://ria.ru/20211029/deti-1756785527.html

Потерявшихся под Красноярском школьников нашли спящими в маршрутке

Потерявшихся под Красноярском школьников нашли спящими в маршрутке - РИА Новости, 29.10.2021

Потерявшихся под Красноярском школьников нашли спящими в маршрутке

Полицейские под Красноярском обнаружили двух пропавших детей уснувшими на парковке в маршрутном автобусе, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T05:00

2021-10-29T05:00

2021-10-29T05:11

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 29 окт - РИА Новости. Полицейские под Красноярском обнаружили двух пропавших детей уснувшими на парковке в маршрутном автобусе, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.Накануне в полицию Балахты Красноярского края обратились родители девятилетнего мальчика и семилетней девочки, объяснив, что дети не вернулись домой днем. На поиски был поднят личный состав полиции. Полицейские проверяли места возможного пребывания детей, обходили знакомых и прочесывали близлежащую местность. Обеспокоенность вызывало и то, что в Балахте установился первый настоящий мороз – минус десять градусов.В данный момент дети возвращены родителям. Их здоровью ничего не угрожает. По информации краевого главка, поисковая операция заняла около двух часов.

https://ria.ru/20211024/shkolnitsy-1755993144.html

красноярский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярский край