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Потерявшихся под Красноярском школьников нашли спящими в маршрутке
Потерявшихся под Красноярском школьников нашли спящими в маршрутке - РИА Новости, 29.10.2021
Потерявшихся под Красноярском школьников нашли спящими в маршрутке
Полицейские под Красноярском обнаружили двух пропавших детей уснувшими на парковке в маршрутном автобусе, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T05:00
2021-10-29T05:11
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 29 окт - РИА Новости. Полицейские под Красноярском обнаружили двух пропавших детей уснувшими на парковке в маршрутном автобусе, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.Накануне в полицию Балахты Красноярского края обратились родители девятилетнего мальчика и семилетней девочки, объяснив, что дети не вернулись домой днем. На поиски был поднят личный состав полиции. Полицейские проверяли места возможного пребывания детей, обходили знакомых и прочесывали близлежащую местность. Обеспокоенность вызывало и то, что в Балахте установился первый настоящий мороз – минус десять градусов.В данный момент дети возвращены родителям. Их здоровью ничего не угрожает. По информации краевого главка, поисковая операция заняла около двух часов.
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происшествия, красноярский край
05:00 29.10.2021 (обновлено: 05:11 29.10.2021)
 
Потерявшихся под Красноярском школьников нашли спящими в маршрутке

Под Красноярском полицейские обнаружили в гараже двух уснувших в маршрутке детей

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 29 окт - РИА Новости. Полицейские под Красноярском обнаружили двух пропавших детей уснувшими на парковке в маршрутном автобусе, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Накануне в полицию Балахты Красноярского края обратились родители девятилетнего мальчика и семилетней девочки, объяснив, что дети не вернулись домой днем. На поиски был поднят личный состав полиции. Полицейские проверяли места возможного пребывания детей, обходили знакомых и прочесывали близлежащую местность. Обеспокоенность вызывало и то, что в Балахте установился первый настоящий мороз – минус десять градусов.
"Устанавливая обстоятельства ухода малышей, полицейские выяснили, что обычно дети возвращаются домой на автобусе. Было принято решение дополнительно проверить автобусный гараж. Какого же было удивление сотрудников, когда они увидели спокойно спящих детей на заднем сидении припаркованной маршрутки. Как оказалось, школьники по дороге домой уснули и даже не подозревали, что их ищут", - говорится в сообщении.
В данный момент дети возвращены родителям. Их здоровью ничего не угрожает. По информации краевого главка, поисковая операция заняла около двух часов.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
24 октября, 07:06
В Красноярске пропали две школьницы
 
ПроисшествияКрасноярский край
 
 
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