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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211029/deti-1756781194.html
Как спасти детей от коронавируса
Назван единственный способ защитить детей от коронавируса - РИА Новости, 29.10.2021
Как спасти детей от коронавируса
Защитить детей и подростков от коронавирусной инфекции возможно лишь благодаря вакцинации взрослых. С таким заявлением, как сообщает ura.ru, выступил профессор... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T01:17
2021-10-29T01:17
распространение коронавируса
общество
николай крючков
александр гинцбург
россия
коронавирус covid-19
алексей аграновский
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Защитить детей и подростков от коронавирусной инфекции возможно лишь благодаря вакцинации взрослых. С таким заявлением, как сообщает ura.ru, выступил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, в свою очередь, поддержал мнение коллеги.По его словам, для защиты детей необходимо вакцинировать взрослых, поскольку подростки маски почти не носят и не соблюдают социальную дистанцию.В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1159 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 40 096 больше.Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В Москве проходят испытания вакцины на несовершеннолетних. В первом этапе приняли участие 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте от 12 до 17 лет. Из них 92 уже получили оба компонента. Объем составил 1/10 или 1/5 от иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых.Регистрация детской вакцины против коронавируса ожидается в скором времени, сообщил ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Вакцинация в случае, если препарат одобрят, будет добровольной, ее станут делать при согласии родителей или законных представителей.
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общество, николай крючков, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, алексей аграновский
01:17 29.10.2021
 
Назван единственный способ защитить детей от коронавируса

Профессор Аграновский заявил, что детей от COVID-19 защитит только вакцинация взрослых

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает вакцину "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19 в шприц
Медицинский работник набирает вакцину Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в шприц - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Защитить детей и подростков от коронавирусной инфекции возможно лишь благодаря вакцинации взрослых. С таким заявлением, как сообщает ura.ru, выступил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
"Пока не началась вакцинация подростков, остается только принять меры, чтобы вокруг детей, в семье, в классе, в спортивной секции, были привитые от COVID-19 взрослые, это как-то поможет затормозить распространение инфекции", - приводит издание слова эксперта.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, в свою очередь, поддержал мнение коллеги.
По его словам, для защиты детей необходимо вакцинировать взрослых, поскольку подростки маски почти не носят и не соблюдают социальную дистанцию.
В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1159 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 40 096 больше.
Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
Пассажиры в вагоне поезда Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 00:11
Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве
В Москве проходят испытания вакцины на несовершеннолетних. В первом этапе приняли участие 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте от 12 до 17 лет. Из них 92 уже получили оба компонента. Объем составил 1/10 или 1/5 от иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых.
Регистрация детской вакцины против коронавируса ожидается в скором времени, сообщил ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Вакцинация в случае, если препарат одобрят, будет добровольной, ее станут делать при согласии родителей или законных представителей.
 
Распространение коронавирусаОбществоНиколай КрючковАлександр ГинцбургРоссияКоронавирус COVID-19Алексей Аграновский
 
 
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