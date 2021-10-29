https://ria.ru/20211029/deti-1756781194.html
Как спасти детей от коронавируса
Назван единственный способ защитить детей от коронавируса - РИА Новости, 29.10.2021
Как спасти детей от коронавируса
Защитить детей и подростков от коронавирусной инфекции возможно лишь благодаря вакцинации взрослых. С таким заявлением, как сообщает ura.ru, выступил профессор... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T01:17
2021-10-29T01:17
2021-10-29T01:17
распространение коронавируса
общество
николай крючков
александр гинцбург
россия
коронавирус covid-19
алексей аграновский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755955634_0:235:3071:1962_1920x0_80_0_0_159be833a4e9906913382add7e8363d0.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Защитить детей и подростков от коронавирусной инфекции возможно лишь благодаря вакцинации взрослых. С таким заявлением, как сообщает ura.ru, выступил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, в свою очередь, поддержал мнение коллеги.По его словам, для защиты детей необходимо вакцинировать взрослых, поскольку подростки маски почти не носят и не соблюдают социальную дистанцию.В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1159 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 40 096 больше.Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В Москве проходят испытания вакцины на несовершеннолетних. В первом этапе приняли участие 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте от 12 до 17 лет. Из них 92 уже получили оба компонента. Объем составил 1/10 или 1/5 от иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых.Регистрация детской вакцины против коронавируса ожидается в скором времени, сообщил ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Вакцинация в случае, если препарат одобрят, будет добровольной, ее станут делать при согласии родителей или законных представителей.
https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756439377.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755955634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ea4d78a62002a9eba4e1d753a925e8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, николай крючков, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, алексей аграновский
Назван единственный способ защитить детей от коронавируса
Профессор Аграновский заявил, что детей от COVID-19 защитит только вакцинация взрослых
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Защитить детей и подростков от коронавирусной инфекции
возможно лишь благодаря вакцинации взрослых. С таким заявлением, как сообщает ura.ru
, выступил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский
.
"Пока не началась вакцинация подростков, остается только принять меры, чтобы вокруг детей, в семье, в классе, в спортивной секции, были привитые от COVID-19 взрослые, это как-то поможет затормозить распространение инфекции", - приводит издание слова эксперта.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков
, в свою очередь, поддержал мнение коллеги.
По его словам, для защиты детей необходимо вакцинировать взрослых, поскольку подростки маски почти не носят и не соблюдают социальную дистанцию.
В последние дни Россия
обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1159 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 40 096 больше.
Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
В Москве проходят испытания вакцины на несовершеннолетних. В первом этапе приняли участие 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте от 12 до 17 лет. Из них 92 уже получили оба компонента. Объем составил 1/10 или 1/5 от иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых.
Регистрация детской вакцины против коронавируса ожидается в скором времени, сообщил ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург
.
Вакцинация в случае, если препарат одобрят, будет добровольной, ее станут делать при согласии родителей или законных представителей.