https://ria.ru/20211029/deti-1756781194.html

Как спасти детей от коронавируса

Назван единственный способ защитить детей от коронавируса - РИА Новости, 29.10.2021

Как спасти детей от коронавируса

Защитить детей и подростков от коронавирусной инфекции возможно лишь благодаря вакцинации взрослых. С таким заявлением, как сообщает ura.ru, выступил профессор... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T01:17

2021-10-29T01:17

2021-10-29T01:17

распространение коронавируса

общество

николай крючков

александр гинцбург

россия

коронавирус covid-19

алексей аграновский

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Защитить детей и подростков от коронавирусной инфекции возможно лишь благодаря вакцинации взрослых. С таким заявлением, как сообщает ura.ru, выступил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, в свою очередь, поддержал мнение коллеги.По его словам, для защиты детей необходимо вакцинировать взрослых, поскольку подростки маски почти не носят и не соблюдают социальную дистанцию.В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1159 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 40 096 больше.Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В Москве проходят испытания вакцины на несовершеннолетних. В первом этапе приняли участие 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте от 12 до 17 лет. Из них 92 уже получили оба компонента. Объем составил 1/10 или 1/5 от иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых.Регистрация детской вакцины против коронавируса ожидается в скором времени, сообщил ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Вакцинация в случае, если препарат одобрят, будет добровольной, ее станут делать при согласии родителей или законных представителей.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756439377.html

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2021

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общество, николай крючков, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, алексей аграновский