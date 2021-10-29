https://ria.ru/20211029/deputaty-1756881438.html
Депутаты вологодского парламента приступают к обсуждению проекта бюджета
Депутаты вологодского парламента приступают к обсуждению проекта бюджета - РИА Новости, 29.10.2021
Депутаты вологодского парламента приступают к обсуждению проекта бюджета
Проект бюджета Вологодской области внесен на рассмотрение Законодательного Собрания региона, сообщил спикер регионального парламента Андрей Луценко. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T15:54
2021-10-29T15:54
2021-10-29T15:54
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 29 окт - РИА Новости. Проект бюджета Вологодской области внесен на рассмотрение Законодательного Собрания региона, сообщил спикер регионального парламента Андрей Луценко."В течение октября в Законодательном Собрании проходили так называемые "нулевые чтения", в ходе которых депутаты совместно с представителями профильных департаментов правительства области рассмотрели 14 основных государственных программ, расходы по которым составляют 90%. Для нас очень важно, чтобы в проекте закона о бюджете были учтены предложения вологжан, которые они высказывали в рамках проекта "Градсоветы: общее дело", и которые вошли в народную программу "Единой России". Порядка 15 миллиардов рублей в трехлетнем периоде уже заложены на эти цели. Уверен, что совместными усилиями мы сможем реализовать многие инициативы жителей области", - сказал Луценко.По его словам, в настоящее время работа над бюджетом продолжится в комитетах Законодательного Собрания области. Также по проекту будет подготовлено заключение контрольно-счетной палаты. По ключевым бюджетным вопросам будут проведены публичные слушания, которые запланированы на 16 ноября.Двадцать четвертого ноября состоится сессия Законодательного собрания области, на которой проект бюджета будет рассмотрен в первом чтении. В окончательной редакции – 8 декабря.
https://ria.ru/20211026/departament-1756296413.html
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вологодская область, андрей луценко