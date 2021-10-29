https://ria.ru/20211029/deputat-1756829056.html

Депутата Госдумы поймали с мертвым лосем

Появилось видео с депутатом Рашкиным, пойманным с тушей лося - РИА Новости, 29.10.2021

Депутата Госдумы поймали с мертвым лосем

В Сети появились кадры с депутатом Государственной думы от партии КПРФ Валерием Рашкиным, в машине которого нашли тушу убитого лося. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:24

2021-10-29T12:24

2021-10-29T15:10

происшествия

саратовская область

валерий рашкин

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Сети появились кадры с депутатом Государственной думы от партии КПРФ Валерием Рашкиным, в машине которого нашли тушу убитого лося.Автор видео спросил у парламентария, употреблял ли он алкоголь. Рашкин сказал "нет". После этого он представился, подтвердив, что работает в Госдуме.Ранее в комитете охотхозяйства региона сообщили РИА Новости, что члена партии КПРФ поймали в Саратовской области, в его машине лежала туша животного. При осмотре также нашли орудия для разделки со следами крови.Сам парламентарий утверждает, что наткнулся на уже убитого лося, когда гулял в лесу, и решил взять его домой. От медосвидетельствования он отказался. При этом, по информации собеседника агентства, ночью на территории охотничьих угодий областного общества охотников и рыболовов была слышна стрельба.Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Наказание предусматривает либо штраф до полумиллиона рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же период.

https://ria.ru/20210708/brakonery-1740406788.html

саратовская область

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происшествия, саратовская область, валерий рашкин