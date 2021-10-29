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В Петербурге не будут закрывать буддийский дацан в период нерабочих дней
В Петербурге не будут закрывать буддийский дацан в период нерабочих дней - РИА Новости, 29.10.2021
В Петербурге не будут закрывать буддийский дацан в период нерабочих дней
В дацане Гунзэчойнэй в Санкт-Петербурге не планируют принимать новые антиковидные меры в ноябре, храм открыт для прихожан, рассказал РИА Новости настоятель... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T18:41
2021-10-29T18:41
2021-10-29T18:43
религия
общество
владимир путин
буда бадмаев
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. В дацане Гунзэчойнэй в Санкт-Петербурге не планируют принимать новые антиковидные меры в ноябре, храм открыт для прихожан, рассказал РИА Новости настоятель дацана Буда Бадмаев.Ранее президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября."Мы полностью выполняем санитарные предписания правительства региона: маски, дезинфекция и прочее. Храм открыт, можно прийти помолиться, закрывать не планируем. QR-кодов у нас нет", - сказал Бадмаев.Дацаны в Бурятии и Калмыкии ранее сообщили РИА Новости, что также не принимают дополнительных мер в связи с введением нерабочих дней.
https://ria.ru/20211029/monastyri-1756921887.html
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общество, владимир путин, буда бадмаев, коронавирус в россии