https://ria.ru/20211029/covid-19-1756841321.html

Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 13 регионах

Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 13 регионах - РИА Новости, 29.10.2021

Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 13 регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала количество регионов с отрицательной динамикой по распространению COVID-19. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:04

2021-10-29T13:04

2021-10-29T14:21

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

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россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала количество регионов с отрицательной динамикой по распространению COVID-19."Ситуация осложнилась в 13 регионах страны", — сказала Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе. Это следует из показателей тепловой карты, размещенной на портале стопкоронавирус.рф. На ней ухудшение ситуации с 22 по 29 октября зафиксировано во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, в республиках Кабардино-Балкария, Алтай, Бурятия, Дагестан, Марий Эл, Северная Осетия, Приморский край.Коронавирусом за сутки заразились 39 849 человек. Накануне показатель впервые за время эпидемии преодолел отметку в 40 тысяч — 40 096.Больше всего новых случаев в Москве — 7511, Санкт-Петербурге — 3452 и Подмосковье — 2556; меньше всего — в Магаданской области — 29, в Ненецком и Чукотском автономных округах — по 18.Общее число перенесших COVID-19 достигло 8 432 546. Темп прироста составил 0,47 процента.

https://ria.ru/20211028/covid-19-1756711852.html

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2021

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