https://ria.ru/20211029/covid-1756875651.html

Гугл: Больные ковидом рискуют стать глухими

Названы новые серьезные последствия COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021

Гугл: Больные ковидом рискуют стать глухими

Коронавирусное заболевание может вызывать нарушения в работе внутреннего уха и провоцировать проблемы со слухом. Об этом сообщила группа ученых из Массачусетса, РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:30

2021-10-29T15:30

2021-10-29T17:04

распространение коронавируса

наука

стэнфордский университет

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Коронавирусное заболевание может вызывать нарушения в работе внутреннего уха и провоцировать проблемы со слухом. Об этом сообщила группа ученых из Массачусетса, исследование которых опубликовано в журнале Communication Medicine.Авторы работы изучили воздействие COVID-19 на клетки внутреннего уха человека и выяснили, что инфекция воздействует на так называемые волосковые клетки, отвечающие не только за слух, но и за координацию движений.Ученые воспроизвели в лаборатории модель внутреннего уха с использованием редких тканей. Помимо этого, они наблюдали за группой из десяти больных COVID-19: девять из них жаловались на шум в ушах, шесть — на головокружение, все испытывали легкую или серьезную потерю слуха."Поначалу такое тестирование было недоступно для пациентов с диагнозом COVID-19, которые имели более опасные осложнения и не обращали внимания на снижение слуха или шум в ушах. Мы до сих пор не знаем, какова заболеваемость, но результаты действительно требуют повышенного внимания к аудиовестибулярным симптомам у людей, перенесших коронавирусную болезнь", — рассказала Константина Станкович, профессор Фонда Бертарелли и заведующая кафедрой в Медицинской школе Стэнфордского университета.Теперь исследователи хотят использовать человеческие клеточные модели, чтобы протестировать различные варианты лечения инфекций внутреннего уха, вызванных SARS-CoV-2 и другими вирусами.

https://ria.ru/20211027/posledstvie-1756536606.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211011/kovid-1753949899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука, стэнфордский университет, коронавирус covid-19