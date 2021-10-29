https://ria.ru/20211029/chuma-1756824564.html

На Урале выявили вспышки африканской чумы свиней и гриппа птиц

На Урале выявили вспышки африканской чумы свиней и гриппа птиц - РИА Новости, 29.10.2021

На Урале выявили вспышки африканской чумы свиней и гриппа птиц

Очаги гриппа птиц и африканской чумы свиней выявлены в нескольких регионах Уральского федерального округа, сообщает пресс-служба полпредства УрФО. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:04

2021-10-29T12:04

2021-10-29T12:04

происшествия

челябинская область

курганская область

тюменская область

свердловская область

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Очаги гриппа птиц и африканской чумы свиней выявлены в нескольких регионах Уральского федерального округа, сообщает пресс-служба полпредства УрФО."По данным Россельхознадзора, вспышки африканской чумы свиней зафиксированы в Свердловской и Челябинской областях. Случаи гриппа птиц зарегистрированы в четырех регионах, за исключением Югры и Ямала. В Свердловской и Курганской областях - по одному очагу, в Челябинской - четыре, в Тюменской области – семь", - говорится в сообщении.Отмечается, что случаи заболевания животных и птиц начали регистрировать с конца сентября - начала октября. Самая крупная вспышка произошла на птицефабрике "Боровская" в Тюменской области, где из-за гриппа птиц пришлось уничтожить все поголовье кур - 4,3 миллиона особей.Ранее Тюмень накрыл смог и запах гари от сжигания кур, в воздухе были обнаружены превышение по диоксиду серы и сероводороду. К началу ноября планируется закончить все действия по утилизации биологического материала и приступить к дезинфекции цехов фабрики.Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

https://ria.ru/20210927/miratorg-1752042362.html

https://ria.ru/20211005/achs-1753117192.html

челябинская область

курганская область

тюменская область

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, челябинская область, курганская область, тюменская область, свердловская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)