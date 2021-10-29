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Краснодарский край
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На Кубани приоритетом бюджета станет социальная сфера
На Кубани приоритетом бюджета станет социальная сфера - РИА Новости, 29.10.2021
На Кубани приоритетом бюджета станет социальная сфера
Расходы бюджета Краснодарского края на 2022 год составят 328,4 миллиардов рублей, приоритетом остается социальная сфера – на нее направят 70% средств, сообщает... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T18:07
2021-10-29T18:07
краснодарский край
экономика
общество
бюджет
краснодарский край
вениамин кондратьев
россия
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КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Расходы бюджета Краснодарского края на 2022 год составят 328,4 миллиардов рублей, приоритетом остается социальная сфера – на нее направят 70% средств, сообщает администрация региона.Отмечается, что глава края Вениамин Кондратьев подписал проект краевого бюджета на 2022-2024 годы, его внесли на рассмотрение депутатов ЗСК. Первое чтение документа запланировали на конец ноября."Расходы бюджета на 2022 год составят 328,4 миллиарда рублей. Приоритетом остается социальная сфера – на нее направят 70% средств. Это позволит выполнить все обязательства перед жителями, сохранить и увеличить финансирование ключевых направлений. При планировании расходов также учли индексацию на 4% выплат отдельным категориям граждан, студентам за счет стипендиального фонда", - говорится в сообщении.На реализацию нацпроектов в 2022 году планируют направить 32,3 миллиарда рублей. В том числе 15,2 миллиарда рублей – из краевой казны. Наибольшее финансирование предусмотрели по нацпроектам "Демография" - 13,2 миллиарда рублей, "Здравоохранение" - 2,3 миллиарда рублей, "Жилье и городская среда" - 4,6 миллиарда рублей."Принятые антикризисные решения позволили удержать и развивать экономику края. В 2022 году планируем привлечь в краевую казну более 325 миллиардов рублей. Из них большую часть составят налоговые и неналоговые доходы – порядка 252 миллиардов рублей, что на 14 миллиардов рублей больше, чем в текущем году. В 2023 и 2024 годах также планируем увеличение налоговых и неналоговых поступлений на 4,2% к уровню предыдущего года. Эта тенденция позволит продолжить повышать качество жизни в регионе. Строить социальные объекты, дороги, обновлять коммунальную инфраструктуру", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.Как отметили в минфине региона, проект краевого бюджета на предстоящий трехлетний период сбалансирован. "Структура его расходов ориентирована на приоритеты, определенные национальными целями развития России до 2030 года", - уточнили в ведомстве.
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экономика, общество, бюджет, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия
18:07 29.10.2021
 
На Кубани приоритетом бюджета станет социальная сфера

В Краснодарском крае приоритетом бюджета 2022 года станет социальная сфера

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГорода России. Краснодар
Города России. Краснодар - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. Расходы бюджета Краснодарского края на 2022 год составят 328,4 миллиардов рублей, приоритетом остается социальная сфера – на нее направят 70% средств, сообщает администрация региона.
Отмечается, что глава края Вениамин Кондратьев подписал проект краевого бюджета на 2022-2024 годы, его внесли на рассмотрение депутатов ЗСК. Первое чтение документа запланировали на конец ноября.
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"Расходы бюджета на 2022 год составят 328,4 миллиарда рублей. Приоритетом остается социальная сфера – на нее направят 70% средств. Это позволит выполнить все обязательства перед жителями, сохранить и увеличить финансирование ключевых направлений. При планировании расходов также учли индексацию на 4% выплат отдельным категориям граждан, студентам за счет стипендиального фонда", - говорится в сообщении.
На реализацию нацпроектов в 2022 году планируют направить 32,3 миллиарда рублей. В том числе 15,2 миллиарда рублей – из краевой казны. Наибольшее финансирование предусмотрели по нацпроектам "Демография" - 13,2 миллиарда рублей, "Здравоохранение" - 2,3 миллиарда рублей, "Жилье и городская среда" - 4,6 миллиарда рублей.
"Принятые антикризисные решения позволили удержать и развивать экономику края. В 2022 году планируем привлечь в краевую казну более 325 миллиардов рублей. Из них большую часть составят налоговые и неналоговые доходы – порядка 252 миллиардов рублей, что на 14 миллиардов рублей больше, чем в текущем году. В 2023 и 2024 годах также планируем увеличение налоговых и неналоговых поступлений на 4,2% к уровню предыдущего года. Эта тенденция позволит продолжить повышать качество жизни в регионе. Строить социальные объекты, дороги, обновлять коммунальную инфраструктуру", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Как отметили в минфине региона, проект краевого бюджета на предстоящий трехлетний период сбалансирован. "Структура его расходов ориентирована на приоритеты, определенные национальными целями развития России до 2030 года", - уточнили в ведомстве.
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Краснодарский крайЭкономикаОбществоБюджетКраснодарский крайВениамин КондратьевРоссия
 
 
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