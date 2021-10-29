12:21 29.10.2021 (обновлено: 12:58 29.10.2021)
В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикалов
В Бурятии разгромили экстремистское сообщество праворадикалов, планировавшее акции
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ во время задержания одного из участников группы экстремистской направленности. Стоп-кадр видео
"Пресечена деятельность организованной группы экстремистской направленности из числа жителей Республики Бурятия", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержаны организаторы экстремистского сообщества, которые планировали акции прямого действия против власти и приезжих. В структуру активно втягивались представители молодежи, в том числе из учебных заведений республики, среди которых распространялась праворадикальная идеология.
"В отношении организатора и трех активных участников структуры возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.1 ("Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе") УК РФ", - добавляется в сообщении.
За последние месяцы это не первый случай пресечения деятельности экстремистских групп в России. Так, 30 сентября ФСБ РФ сообщила о пресечении во Владивостоке теракта, который готовил местный неонацист. Был задержан лидер регионального неонацистского объединения "Правые Приморья" 2000 года рождения, осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства. С помощью взрыва радикал хотел повлиять на миграционную политику России.
Кроме того, 27 сентября ФСБ России сообщила, что пресечена подготовка террористического акта в Башкирии на одном из объектов правоохранительных органов. Были задержаны пять жителей Уфы 2001-2003 годов рождения – участников неонацистской группировки, осуществлявших подготовку террористического акта с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств.
30 сентября, 09:47ФСБ предотвратила теракт во Владивостоке