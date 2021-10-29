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В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикалов
В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикалов - РИА Новости, 29.10.2021
В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикалов
Сотрудники правоохранительных органов в Бурятии разгромили экстремистское сообщество праворадикального толка, планировавшее акции против власти и приезжих,... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:21
2021-10-29T12:58
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
республика бурятия
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Бурятии разгромили экстремистское сообщество праворадикального толка, планировавшее акции против власти и приезжих, сообщает Центр общественных связей ФСБ России."Пресечена деятельность организованной группы экстремистской направленности из числа жителей Республики Бурятия", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержаны организаторы экстремистского сообщества, которые планировали акции прямого действия против власти и приезжих. В структуру активно втягивались представители молодежи, в том числе из учебных заведений республики, среди которых распространялась праворадикальная идеология."В отношении организатора и трех активных участников структуры возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.1 ("Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе") УК РФ", - добавляется в сообщении.За последние месяцы это не первый случай пресечения деятельности экстремистских групп в России. Так, 30 сентября ФСБ РФ сообщила о пресечении во Владивостоке теракта, который готовил местный неонацист. Был задержан лидер регионального неонацистского объединения "Правые Приморья" 2000 года рождения, осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства. С помощью взрыва радикал хотел повлиять на миграционную политику России.Кроме того, 27 сентября ФСБ России сообщила, что пресечена подготовка террористического акта в Башкирии на одном из объектов правоохранительных органов. Были задержаны пять жителей Уфы 2001-2003 годов рождения – участников неонацистской группировки, осуществлявших подготовку террористического акта с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств.
https://ria.ru/20210705/tesak-1739891560.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, республика бурятия, россия
12:21 29.10.2021 (обновлено: 12:58 29.10.2021)
 
В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикалов

В Бурятии разгромили экстремистское сообщество праворадикалов, планировавшее акции

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ во время задержания одного из участников группы экстремистской направленности. Стоп-кадр видео
Сотрудники ФСБ РФ во время задержания одного из участников группы экстремистской направленности. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Бурятии разгромили экстремистское сообщество праворадикального толка, планировавшее акции против власти и приезжих, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
"Пресечена деятельность организованной группы экстремистской направленности из числа жителей Республики Бурятия", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержаны организаторы экстремистского сообщества, которые планировали акции прямого действия против власти и приезжих. В структуру активно втягивались представители молодежи, в том числе из учебных заведений республики, среди которых распространялась праворадикальная идеология.
Кадры задержаний экстремистов
5 июля, 11:51
ФСБ сообщила о нападениях, планировавшихся "последователями" Тесака
"В отношении организатора и трех активных участников структуры возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.1 ("Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе") УК РФ", - добавляется в сообщении.
За последние месяцы это не первый случай пресечения деятельности экстремистских групп в России. Так, 30 сентября ФСБ РФ сообщила о пресечении во Владивостоке теракта, который готовил местный неонацист. Был задержан лидер регионального неонацистского объединения "Правые Приморья" 2000 года рождения, осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства. С помощью взрыва радикал хотел повлиять на миграционную политику России.
Кроме того, 27 сентября ФСБ России сообщила, что пресечена подготовка террористического акта в Башкирии на одном из объектов правоохранительных органов. Были задержаны пять жителей Уфы 2001-2003 годов рождения – участников неонацистской группировки, осуществлявших подготовку террористического акта с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств.
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ФСБ предотвратила теракт во Владивостоке
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияРеспублика БурятияРоссия
 
 
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