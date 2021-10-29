Болсонару на саммите "забросали бы камнями", заявил вице-президент Бразилии
Вице-президент Бразилии: Болсонару не поедет на саммит в Глазго из-за резкой критики
© AP Photo / Silvia izquierdoЖаир Болсонару, кандидат в президенты Бразилии от Социально-либеральной партии, после голосования на избирательном участке в Рио-де-Жанейро. 28 октября 2018
© AP Photo / Silvia izquierdo
МЕХИКО, 29 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару не примет личного участия в конференции ООН по климату COP26 из-за возможной резкой критики от других участников, заявил вице-президент страны Антониу Моурау.
"Известно, что президент Болсонару подвергается резкой критике. Так что если он туда приедет, все будут бросать в него камни. Там (у Бразилии - ред.) сильная команда, способная, скажем так, реализовать стратегию переговоров", - заявил Моурау в ходе общения с журналистами, запись его слов опубликовал портал G1.
Обращение президента Болсонару к участникам саммита будет показано в записи.
Политика правительства Бразилии в области климата подвергается резкой критике внутри страны и за рубежом - ему вменяют увеличение выбросов парниковых газов вместо сокращения, предусмотренного Парижским соглашением, и обезлесение Амазонии.
В ноябре в Глазго состоится 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Ожидается, что в сессии примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе конференции планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
27 октября, 16:45АвторыЖуир - Болсонару. Президента Бразилии "разделали" под арест