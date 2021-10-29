https://ria.ru/20211029/bolsonaru-1756936497.html

Болсонару на саммите "забросали бы камнями", заявил вице-президент Бразилии

Болсонару на саммите "забросали бы камнями", заявил вице-президент Бразилии - РИА Новости, 29.10.2021

Болсонару на саммите "забросали бы камнями", заявил вице-президент Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару не примет личного участия в конференции ООН по климату COP26 из-за возможной резкой критики от других участников, заявил... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T19:50

2021-10-29T19:50

2021-10-29T19:50

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жаир болсонару

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МЕХИКО, 29 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару не примет личного участия в конференции ООН по климату COP26 из-за возможной резкой критики от других участников, заявил вице-президент страны Антониу Моурау."Известно, что президент Болсонару подвергается резкой критике. Так что если он туда приедет, все будут бросать в него камни. Там (у Бразилии - ред.) сильная команда, способная, скажем так, реализовать стратегию переговоров", - заявил Моурау в ходе общения с журналистами, запись его слов опубликовал портал G1.Обращение президента Болсонару к участникам саммита будет показано в записи.Политика правительства Бразилии в области климата подвергается резкой критике внутри страны и за рубежом - ему вменяют увеличение выбросов парниковых газов вместо сокращения, предусмотренного Парижским соглашением, и обезлесение Амазонии.В ноябре в Глазго состоится 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Ожидается, что в сессии примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе конференции планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.

https://radiosputnik.ria.ru/20211027/1756526307.html

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глазго (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, бразилия, глазго (город), жаир болсонару