https://ria.ru/20211029/bolduin-1756898905.html

Оружейника со съемок фильма с Болдуином называли неопытной

Оружейника со съемок фильма с Болдуином называли неопытной - РИА Новости, 29.10.2021

Оружейника со съемок фильма с Болдуином называли неопытной

Оружейник со съемок американского фильма "Раст", в ходе которых актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора, не знает, как в пистолете оказались боевые... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:07

2021-10-29T17:07

2021-10-29T17:07

сша

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

культура

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Оружейник со съемок американского фильма "Раст", в ходе которых актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора, не знает, как в пистолете оказались боевые патроны, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на ее адвоката.Ранее Daily Beast со ссылкой на источники в съемочной группе писало, что специалиста по оружию на съемках фильма Ханну Гутьеррес-Рид называли неопытной и сообщали о жалобах на ее работу при съемках других картин ранее.По словам адвоката, Гутьеррес-Рид "опустошена и абсолютно вне себя из-за тех событий, которые произошли"."Обеспечение безопасности - приоритет номер один для Ханны на съемочной площадке ... Ханна понятия не имеет, откуда взялись боевые патроны", - сказал ее адвокат.Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст" в штате Нью-Мексико, при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы погибла кинооператор - уроженка СССР Галина Хатчинс, режиссер был тяжело ранен. Полиция проводит расследование инцидента.

https://ria.ru/20211027/narusheniya-1756587091.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), культура, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма