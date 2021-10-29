https://ria.ru/20211029/bolduin-1756898905.html
Оружейника со съемок фильма с Болдуином называли неопытной
Оружейника со съемок фильма с Болдуином называли неопытной - РИА Новости, 29.10.2021
Оружейника со съемок фильма с Болдуином называли неопытной
Оружейник со съемок американского фильма "Раст", в ходе которых актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора, не знает, как в пистолете оказались боевые... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T17:07
2021-10-29T17:07
2021-10-29T17:07
сша
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
культура
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Оружейник со съемок американского фильма "Раст", в ходе которых актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора, не знает, как в пистолете оказались боевые патроны, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на ее адвоката.Ранее Daily Beast со ссылкой на источники в съемочной группе писало, что специалиста по оружию на съемках фильма Ханну Гутьеррес-Рид называли неопытной и сообщали о жалобах на ее работу при съемках других картин ранее.По словам адвоката, Гутьеррес-Рид "опустошена и абсолютно вне себя из-за тех событий, которые произошли"."Обеспечение безопасности - приоритет номер один для Ханны на съемочной площадке ... Ханна понятия не имеет, откуда взялись боевые патроны", - сказал ее адвокат.Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст" в штате Нью-Мексико, при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате стрельбы погибла кинооператор - уроженка СССР Галина Хатчинс, режиссер был тяжело ранен. Полиция проводит расследование инцидента.
https://ria.ru/20211027/narusheniya-1756587091.html
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сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), культура, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
Оружейника со съемок фильма с Болдуином называли неопытной
Оружейник со съемок фильма "Ржавчина" не знает, как в пистолет попали боевые патроны