https://ria.ru/20211029/blokpost-1756937960.html

В Севастополе объяснили необходимость блокпостов на въезде в город

В Севастополе объяснили необходимость блокпостов на въезде в город - РИА Новости, 29.10.2021

В Севастополе объяснили необходимость блокпостов на въезде в город

Блокпосты на въездах в Севастополь призваны ограничить завоз инфекции, город не закрывают, привитые и переболевшие по QR-кодам могут проезжать, заявил... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T20:00

2021-10-29T20:00

2021-10-29T20:03

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Блокпосты на въездах в Севастополь призваны ограничить завоз инфекции, город не закрывают, привитые и переболевшие по QR-кодам могут проезжать, заявил губернатор города Михаил Развожаев.Пункты контроля на въезде в Севастополь уже развернуты и заработают с 30 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с COVID-19. На блокпостах необходимо предъявить сертификат или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании. Требование распространятся как на туристов, так и местных жителей, намеревающихся въехать или выехать из города. Исключение – экстренные случаи. При этом в границах самого региона передвижение не ограничено. Мера вводится временно, на неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город в период нерабочих дней."Пункты контроля направлены исключительно на то, чтобы ограничить возможность распространения инфекции. Город не закрыт. Цель – не ограничение въезда в город. Люди, у которых есть прививка, QR-код подтверждающий, или которые переболели в течение полугода, они спокойно могут приезжать в город и уезжать. Они не представляют ковидной опасности для севастопольцев", - сказал Развожаев в эфире севастопольского телеканала СТВ.По его словам, большинство людей, к сожалению, восприняли нерабочие дни, которые объявлены для борьбы с пандемией, как каникулы."А на каникулах куда принято ехать? Туда, где можно отдохнуть. И, конечно, Крымский полуостров и, в частности, Севастополь – это традиционно любимое место, чтобы провести выходные для граждан нашей страны", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756802573.html

https://ria.ru/20211029/variant-1756898181.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, севастополь, республика крым, здоровье - общество, михаил развожаев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код