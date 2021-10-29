20:00 29.10.2021 (обновлено: 20:03 29.10.2021)
В Севастополе объяснили необходимость блокпостов на въезде в город
Глава Севастополя Развожаев: блокпосты нужны для ограничения завоза инфекции в город
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора г. Севастополя Михаил Развожаев на XI Гайдаровском форуме в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Блокпосты на въездах в Севастополь призваны ограничить завоз инфекции, город не закрывают, привитые и переболевшие по QR-кодам могут проезжать, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
Пункты контроля на въезде в Севастополь уже развернуты и заработают с 30 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с COVID-19. На блокпостах необходимо предъявить сертификат или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании. Требование распространятся как на туристов, так и местных жителей, намеревающихся въехать или выехать из города. Исключение – экстренные случаи. При этом в границах самого региона передвижение не ограничено. Мера вводится временно, на неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город в период нерабочих дней.
"Пункты контроля направлены исключительно на то, чтобы ограничить возможность распространения инфекции. Город не закрыт. Цель – не ограничение въезда в город. Люди, у которых есть прививка, QR-код подтверждающий, или которые переболели в течение полугода, они спокойно могут приезжать в город и уезжать. Они не представляют ковидной опасности для севастопольцев", - сказал Развожаев в эфире севастопольского телеканала СТВ.
По его словам, большинство людей, к сожалению, восприняли нерабочие дни, которые объявлены для борьбы с пандемией, как каникулы.
"А на каникулах куда принято ехать? Туда, где можно отдохнуть. И, конечно, Крымский полуостров и, в частности, Севастополь – это традиционно любимое место, чтобы провести выходные для граждан нашей страны", - подчеркнул губернатор.