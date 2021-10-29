https://ria.ru/20211029/blokpost-1756828115.html

В Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов

В Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов - РИА Новости, 29.10.2021

В Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов

Блокпосты для проверки QR-кодов о вакцинации или справок о перенесенном заболевании коронавирусом начали устанавливать на трассах под Севастополем, контроль на... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:20

2021-10-29T12:20

2021-10-29T18:38

общество

севастополь

коронавирус в россии

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коронавирусы

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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Блокпосты для проверки QR-кодов о вакцинации или справок о перенесенном заболевании коронавирусом начали устанавливать на трассах под Севастополем, контроль на них въезда и выезда в регион начнется в полночь 30 октября, передает корреспондент РИА Новости.В полдень работы по обустройству пункта пропуска (блок-поста) начались на трассе "Таврида" в районе стелы "Якорь" - въезд со стороны Бахчисарая. Как рассказал РИА Новости представитель "Севавтодора", устанавливаются дорожные знаки об ограничении скорости, знаки, обозначающие пункт пропуска. Кроме того, между встречными полосами будет разобрано ограждение – для разворота автотранспорта, не прошедшего контроль."Пропускная система начнет работать в нули (00.00 мск) 30 октября", - сказал в комментарии РИА Новости заместитель директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.Пункты контроля на въезде в Севастополь устанавливают в связи с решением оперативного штаба и указа губернатора региона с 30 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с COVID-19. На пунктах контроля можно показать сертификат или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании. При пересечении пунктов пропуска медотвод с ПЦР-тестом не действует. Гражданам данной категории рекомендовано в нерабочие дни находиться на самоизоляции. Мера вводится временно, на неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город в период нерабочих дней.Введенные требования касаются как всех въезжающих, так и выезжающих с территории Севастополя. При этом указом установлено, что если въезд или выезд осуществляется гражданином по каким-то экстренным причинам, то каждая ситуация будет рассматриваться отдельно на блокпосту.Всего на въезде в Севастополь устанавливаются шесть блок-постов: на автодороге по трассе Ялта-Севастополь (район мыса Сарыч); в Байдарской долине у села Орлиное; на автодороге по трассе Ялта-Севастополь (село Терновка); на 257 км трассы "Таврида" (стела "Якорь"); на повороте с моста на село Вишневое (проезд по дороге Орловка-Севастополь) и в селе Фронтовом. Еще один пункт пропуска будет организован на железнодорожном вокзале.

https://ria.ru/20211029/antidepressant-1756791085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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